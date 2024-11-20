İçişleri Bütçesi Tartışılıyor

Politika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, İçişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getiriyor.

Bütçe üzerinde CHP Grubu adına söz alan Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, "Bütçemizin genel durumunu incelediğimizde personel sayımız artıyor, araç sayımız artıyor ama İçişlerine bağlı 621 bin personelimizin özlük haklarına yönelik hiçbir iyileştirmenin yapılmadığını gözlemledik." diye konuştu.

"Mafya ve çeteleşme nedeniyle Türkiye'ye yönelik güven duygusunun oluşmadığını" iddia eden Tüzün, bu nedenle Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmediği gibi yerli yatırımcının da yatırımını yurt dışında gerçekleştirmeye başladığını savundu. Tüzün, "Operasyonlar yapılıyor, güzel ama bu operasyonlar sonrası tutuklama süreci ve dosyanın boş olmasından dolayı yatırımcı ülkemize güvenmiyor." ifadesini kullandı.

DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "Anayasa'ya sadık mısınız Sayın Bakan?" sorusunu yöneltti. Bakan Yerlikaya'nın, "Allah'a hamdolsun" şeklinde cevap vermesi üzerine Tiryaki, "Sadece Anayasa'nın 127'nci maddesini değil, aynı zamanda Anayasa'nın 13'üncü maddesini de ihlal ediyorsunuz. Temel bir anayasal hakkı; Anayasa 67'de düzenlenen seçme ve seçilme hakkını ihlal ediyorsunuz." sözlerini sarf etti.

12 Eylül askeri darbesinden sonra bütün belediye başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını ve yerlerine askerlerin vekaleten atandığını anlatan Tiryaki, "Siz de aynı şeyi yaptınız. 2016'dan beri 149 tane belediyeye kayyum atadınız, seçilmiş kişilerin yerine de atanmış memurları görevlendirdiniz." dedi.

"Polislerin ikinci şark hizmeti aile birliklerinin korunması için kaldırılmalı"

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, polislerin ikinci şark hizmetinin, aile birliklerinin korunması için kaldırılması gerektiğini belirterek, "Haftalık mesai saatleri 4 gruplu, 12, 36 saat olarak düzenlenmeli; amirlerin inisiyatifine bırakılmamalı ve 40 saati aşan her mesai için mesai ücreti verilmeli. Bayramlarda çalışan polislerimizin çalıştıkları gün sayısı yıllık izinlerine ilave edilmeli." önerilerinde bulundu.

Kiraların yüksek olduğu büyükşehirlerde polislere kira yardımı yapılmasını isteyen Karakaş, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile yetki kullanımlarına yönelik daha açık ve net yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın (POLSAN) internet sitesinde "POLSAN'ın A tipi standart üyelerine sağlanan finansman desteği ve emeklilik yardımı gibi hak ve imkanlardan B tipi katılımcı üyelerin de aynı şekilde yararlanabilmelerine yönelik 24 Ekim 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, ilgili husustaki Diyanet İşleri Başkanlığından alınan fetva kapsamında sandık tarafından uygulamaya alınan ve hükme bağlanan düzenleme esaslar aşağıda belirtilmektedir." şeklinde bir açıklamanın yer aldığını, siteden aldığı çıktıyı göstererek aktardı.

Poyraz, "POLSAN; İçişleri Bakanlığındaki en yetkin, en etkin isimlerin yönetiminde bulunduğu yer. Diyanet İşleri Başkanlığından fetva alarak karar alıyor Yönetim Kurulu. Siz bunun haram mı, helal mi olduğunu analiz edemiyorsanız; siz bunun hukuki mi, değil mi olduğunu analiz edemiyorsanız ne işiniz var POLSAN'da, ne işiniz var o makamlarda?" diye sordu.

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, son 10 yılda çocukların ve gençlerin suça karışma oranlarında yükseliş olduğunu belirterek, "Özellikle toplumun sağlıklı olarak varlığını sürdürebilmesi için aile kurumuna çok ciddi özen gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Oysa çocukların suça karışmasıyla ilgili sebepler arasında çocuğun aile içinde huzurlu olmamasının, sağlıklı bir ortamda yaşamamasının, aile içi şiddetin önemli olduğunu görüyoruz." görüşünü paylaştı.

Türkiye'deki ekonomi politikalarının yoksulluğu çok ciddi boyutlara ulaştırdığını savunan Özbudun, bunun da çocukların suça sürüklenmelerinde önemli bir faktör olduğunu dile getirdi.

"Görevden almayacaksınız da ne yapacaksınız"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, terörle mücadele stratejisi neticesinde terörün kaynağında yok edildiğine dikkati çekerek, "Artık yeni yüzyıl, terörün ve bölücülüğün kökünü kurutma yüzyılıdır. Terörü hayatımızdan söküp çıkarmanın vakti gelmiştir. 'Terörsüz Türkiye' hedefimizdir." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığınca belediyelere yapılan görevlendirmelere de değinen Kalaycı, "Bu uygulamayı kişiye ve siyasi partisine bakmaksızın hukuk çerçevesinde değerlendirelim." ifadesini kullandı.

Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğüne sahip olamayacağının altını çizen Kalaycı, "Haklarında terör örgütüne üyelik, yardım ve yataklık iddiaları bulunanları görevden almayacaksınız da ne yapacaksınız?" sorusunu yöneltti.

MHP'li Kalaycı, terörün göz ardı edildiği, terör suçlularının dokunulmaz olduğu bir demokratik hukuk düzeninin dünyada olmadığını vurguladı.

"Uyuşturucu ticaretinin her türlüsüne büyük darbeler vurulmaktadır"

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, teröre büyük darbeler vurulduğunu belirterek, "Bölücü terör örgütü artık son nefesini veriyor. Terörle mücadele konusundaki kararlılığımız, sadece sınırlarımızda değil, sınırlarımız ötesinde de yaptığımız harekatlarla teröristlerin inlerine kadar girerek gösterilmektedir." dedi.

Uyuşturucuya karşı verilen mücadelenin aynı zamanda terörün finans kaynaklarını kurutmaya yönelik bir mücadele olduğuna işaret eden Açıkkapı, "İster transit olsun ister tüketime yönelik olsun, uyuşturucu ticaretinin her türlüsüne büyük darbeler vurulmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Organize suç örgütlerinin toplum açısından bir tehdit haline geldiğini kaydeden Açıkkapı, "Ekonomik sistemler, mal pazarları, kamu kurumları ile vatandaşlarımız bu gerçeğin olumsuz sonuçları ile karşı karşıyadır. Organize suç örgütleri her ne kadar yol ve yöntem değiştirseler de gelişen şartlara ayak uydurarak varlıklarını sürdürmeye çalışsalar da Sayın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve ekibi yeni bir bakış açısı geliştirerek organize suç örgütleriyle mücadelede tarihte görülmemiş bir mücadele azmi sergilemektedir." değerlendirmesinde bulundu.