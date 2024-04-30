İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu: ABD, İsrail ve Batı hegemonyası insanlık katliamı seyrettiriyor

Politika

İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, "ABD, İsrail ve Batı hegemonyası bugün bütün dünyaya bir insanlık katliamını seyrettiriyor. Bu katliama hepimizin boyun eğmesini istemektedirler. Dünyada mazlum insanlara, Müslümanlara 'Efendiniz biziz' demektedirler. Bizim bir tek efendimiz var, biz konuşurken de öyle söyleriz; Hazreti Muhammed. Bir tek önünde eğileceğimiz güç var, o da Allah'tır." dedi.

Soylu, Endonezya Parlamentosu Denizcilik İşleri Özel Komitesi Başkanı drh. H. Slamet başkanlığındaki heyetle görüştü.

Endonezya'da yaşanan deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek konuşmasına başlayan Soylu, Endonezya'da Şubat ayında tamamlanan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin de hayırlı olmasını diledi.

Soylu, Endonezya'nın 6 Şubat depremlerinde Türkiye'ye gösterdiği kardeşlik, kadirşinaslık, yardımseverlik için de minnettar olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Endonezya ile dostluğunun ilişkilerin başladığı 16. yüzyıl ile sınırlı olmadığını dile getiren Soylu, "Bizim dostluğumuz diplomatik değil, bizim dostluğumuz kardeşliktir. Kardeşlik, diplomatik dostluktan daha güçlüdür, daha kuvvetlidir, ezeli ve ebedidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Zirvesi vesilesiyle gerçekleştirdiği ziyarette Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin kurulmasında mutabakata varıldığını hatırlatan Soylu, ASEAN marjında Parlamenterler Arası Asamble ile de işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

"Tüm dünyadaki insanlar el birliğiyle katil olan bu iki devlete haddini bildirecek"

ABD, İsrail ve Batı hegemonyasının bugün bütün dünyaya bir insanlık katliamını seyrettirdiğini kaydeden Soylu, "Bu katliama hepimizin boyun eğmesini istemektedirler. Dünyada mazlum insanlara, Müslümanlara 'Efendiniz biziz' demektedirler. Bizim bir tek efendimiz var, biz konuşurken de öyle söyleriz; Hazreti Muhammed. Bir tek önünde eğileceğimiz güç var, o da Allah'tır." dedi.

Hamas'ın milli bir bağımsızlık mücadelesi verdiğini söyleyen Soylu, Hamas'ın hem ABD ve İsrail'e karşı Mescid-i Aksa'yı hem de kendi topraklarını, inançlarını, hürriyetlerini muhafaza etmeye çalıştığını kaydetti.

Soylu, tüm dünyadaki insanların el birliğiyle katil olan bu iki devlete haddini bildireceğini söyledi.

İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu, Endonezya heyetiyle istişarelerin, denizcilik alanındaki tecrübe paylaşımı programlarının parlamentolar arasındaki ilişkileri ileri bir seviyeye taşıyacağını belirtti.

Soylu, iki ülke arasındaki anlaşmayla transit taşımacılık üzerinde yürütülen deniz ticaretinin büyük ivme kazandığını kaydetti.

Kontrol Bot Tedarik Projesi ve Sahil Güvenlik Yönetim Sistemini anlattı

Düzensiz göçle mücadele, arama-kurtarma, kaçakçılıkla mücadele ve denizden güvenlik operasyonlarında istifade etmek üzere Kontrol Bot Tedarik Projesi başlattıklarını bildiren Soylu, bu projeyi anlatan bir sunum yaptı.

Kontrol bot için Soylu, "Bu bizim küçük çocuğumuz. Bunu şöyle düşünebilirsiniz; devriye atan polis arabaları gibi. Bu botlar, batmaz botlardır." ifadesini kullandı.

Bunlardan Sahil Güvenlik'te 100 tane, Emniyet Genel Müdürlüğünde de 30 tane olduğunu kaydeden Soylu, "Diğer ülkelerle tokuştuğumuz zaman eskiden botlarımızın sürati yetmiyordu, şimdi yetiyor." dedi.

Sahil Güvenlik Yönetim Sistemi'ne ilişkin de heyete bilgi veren Soylu, radarlar ve kamera sistemiyle kilometrelerce uzağı takip edebildiklerini söyledi. Soylu, Türkiye'nin etrafındaki tüm alanların tamamını gözetleyebilecek bir sistem olduğunu ve önemli bir bölümünün bittiğini bildirdi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye işaret eden Soylu, "2016 yılında denizlerden günde 9 bin kişi Yunanistan'a geçiyordu. Sonra sayı 40-50'lere, daha sonra 10'lara 5'lere düştü." bilgisini verdi.

İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu, şu ana kadar 175 binin üzerinde kaçak göçmenin denizlerden kurtarıldığını belirterek, "Sahil Güvenliğimiz, Emniyetimizle de 15'in üzerinde uluslararası sularda çok ciddi yakalamalar ve uyuşturucu operasyonları gerçekleştirmiştir." dedi.

THY seferlerinin artması talebi

Türkiye ve Endonezya'nın çok güçlü bağlar kurmasının önemine işaret eden Soylu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar doların üzerine çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Ortak üretim, kapasite geliştirme ve teknoloji transferi dahil adımların birlikte atılmasının önemini vurgulayan Soylu, "Atmazsak ne olur? En son bildiğim ABD kendi uçaklarını kullanan Rusya ve İran'a bunların tamir ve yenileme teknolojilerini vermeyeceğini söyledi. Bunu size ve bize de yapabilir. Herhalde ABD uçaklarını çıkarırsanız, büyük uçakları, hepimiz zorluk çekeriz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Hava Yolları seferlerinin de Endonezya'da artmasını talep eden Soylu, Türkiye'de Endonezya'dan 4 bin 500 öğrencinin bulunmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"Ülkenizde yeteri kadar ABD ajanı vardır zaten, FETÖ'cüler olmasınlar"

FETÖ'nün Amerikan ajanı olduğunu kaydeden Soylu, "Sizin ülkenizde de FETÖ okullar açtı. Bizim sizden bir talebimiz var; yeteri kadar ABD'nin ajanı vardır ülkenizde, FETÖ'cüler olmasınlar. Çünkü bunlar, bulundukları ülkenin akademisiyle, devlet yöneticileriyle, yargısıyla, medyasıyla ve iş dünyasıyla iç içe girerek o ülkeyi etkilemeye daha sonra da çerçevelemeye çalışıyorlar. 2022'de Sayın Bakan bizi ziyaret ettiğinde o zaman 11 okul vardı; sonra demek ki ABD'liler etkilerini artırmış ki 13 okula çıkmış." diye konuştu.

DEAŞ'ın, İslamiyet'i yok etmek, dünyada nefret ettirmek için kurulduğunu belirten Soylu, "DEAŞ, El Kaidenin türevidir. El Kaide, ABD tarafından kurulmuştur. FETÖ, ABD tarafından İslamiyet'i sulandırmak ve kısmen Hristiyanlığa yaklaştırmak için kurulmuştur." ifadelerini kullandı.

PKK ve PYD örgütlerinin de "dinsizleştirmek" üzere kurulduğunu kaydeden Soylu, "Buradan inancımıza ve değerlerimize topyekün bir saldırıyı anlayabiliyoruz. Tedbir almak ve temkinli olmak insanın sorumluluğudur." dedi.

Endonezya Parlamentosu Denizcilik İşleri Özel Komitesi Başkanı Slamet ise Endonezya'nın Türkiye ile birlikte çalışmak istediğini belirtti.

Gazze konusunda söylenenlere katıldığını belirten Slamet, anayasasında Endonezya'nın sömürgeyi kabul etmediğini ve ülkesinin İsrail ile diplomatik ilişkilerinin olmadığını ifade etti.

Endonezya halkının Türk Hava Yollarını çok kullandığını anlatan Slamet, THY konusunda da destek vermeye hazır olduklarını, sefer sayısı artırma talebine ilişkin Cakarta dışında farklı bir uluslararası havaalanında olabileceğini belirtti.

Slamet, ülkesindeki Denizcilik Kanun Tasarısı konusunda Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini kaydetti.

Görüşmede, Endonezya heyetinde Komite üyelerinin yanı sıra Endonezya Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı, Endonezya Ulaştırma Bakanlığı, Endonezya Denizcilik Güvenlik Ajansından yetkililer de yer aldı.