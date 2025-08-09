İİT'den İsrail'e Gazze uyarısı - Son Dakika
İİT'den İsrail'e Gazze uyarısı

09.08.2025 18:00
İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Gazze planını uluslararası hukuka aykırı bulduğunu açıkladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından İsrail'in Gazze'yi tamamen kontrol altına alma planına ilişkin yapılan açıklamada, "Bu kararı, tehlikeli ve kabul edilemez bir tırmanma, uluslararası hukukun açık bir ihlali, yasa dışı işgali pekiştirme ve uluslararası meşruiyete aykırı bir fiili durum oluşturma girişimi olarak değerlendirmekteyiz" denildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından Gazze Şeridi'ndeki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Arap-İslam Olağanüstü Zirvesi tarafından Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler konusunda görevlendirilen Bakanlar Komitesi (Gazze Temas Grubu), Türkiye, Bahreyn, Mısır, Endonezya, Ürdün, Nijerya, Filistin, Katar, Suudi Arabistan, Arap Devletleri Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı ile Bangladeş, Çad, Cibuti, Gambiya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, Umman, Pakistan, Somali, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen'in, İsrail'in Gazze Şeridi üzerinde tam askeri kontrol tesis etme niyetini en güçlü şekilde kınadığı ve kesin bir biçimde reddettiği ifade edildi. Açıklamada, "Bu kararı, tehlikeli ve kabul edilemez bir tırmanma, uluslararası hukukun açık bir ihlali, yasa dışı işgali pekiştirme ve uluslararası meşruiyete aykırı bir fiili durum oluşturma girişimi olarak değerlendirmekteyiz. İsrail'in açıkladığı bu kararın, öldürme ve aç bırakma, zorla yerinden etme ve Filistin topraklarını ilhak etme girişimleri, yerleşimci terörü gibi ağır ihlallerinin devamı niteliğinde olduğunu teyit ediyoruz. Bunlar, insanlığa karşı suç teşkil edebilecek eylemler olup barış için her türlü imkanı ortadan kaldırmakta, gerginliğin azaltılması ve çatışmanın barışçıl çözümü yönündeki bölgesel ve uluslararası çabaları baltalamakta, Gazze Şeridi'nde yaşamın tüm alanlarını etkileyen kapsamlı saldırı ve ablukanın yanı sıra Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki ciddi ihlallerle birlikte, neredeyse iki yıldır süregelen ağır ihlalleri daha da derinleştirmektedir" denildi.

Saldırıların sona erdirilmesi, insani yardım sağlanması ve kalıcı barış çağrısı

Açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarının derhal ve tamamen durdurulması ve işgal güçlerinin Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sivillere ve sivil altyapıya karşı işlediği ihlallerin son bulması çağrısı yapıldı. İşgalci güç İsrail'in, gıda, ilaç ve yakıt dahil olmak üzere, geniş çaplı insani yardımların Gazze Şeridi'ne derhal ve koşulsuz girişine izin vermesi ve yardım kuruluşları ile uluslararası insani örgütlerin çalışmalarını, uluslararası insancıl hukuk ve ilgili ilkeler çerçevesinde serbestçe yürütebilmesini sağlaması istendi. Gerginliğin azaltılması, acıların hafifletilmesi ve saldırıların son bulması için temel bir insani başlangıç noktası olarak ateşkes sağlanması ve esirler ile rehinelerin takasına ilişkin bir anlaşmaya ulaşılması amacıyla Mısır, Katar ve ABD tarafından yürütülen çabaların desteklenmesi gerektiğine dikkat çekildi. Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına yönelik Arap-İslam planının derhal uygulanmaya başlanması ve Kahire'de düzenlenecek olan yeniden inşa konferansına aktif katılım sağlanması çağrısında bulunuldu. Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria ve Gazze'de, Filistin halkını topraklarından yerinden etme girişimlerinin tümünün reddedilmesi ve kınanması, Kudüs'teki İslami ve Hristiyan kutsal mekanların yasal ve tarihi statükosunun korunması gereğinin teyit edilmesi ve bu bağlamda Haşimi Hanedanı himayesinin kilit rolünün tanınması gerektiği vurgulandı. Adil ve kalıcı barışın ancak uluslararası hukuk ilkeleri ile ilgili Birleşmiş Milletler kararları uyarınca 4 Haziran 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesini sağlayacak iki devletli çözümün uygulanmasıyla mümkün olacağının teyit edilmesi istendi.

Açıklama şu şekilde sürdürüldü:

"Gazze Şeridi'nde devam eden soykırımdan ve yaşanan eşi görülmemiş insani felaketten İsrail işgalini tamamen sorumlu tutuyor, başta BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olmak üzere uluslararası toplumu, hukuki ve insani sorumluluklarını üstlenmeye, adil ve kalıcı barış ihtimalini baltalamayı ve iki devletli çözümün uygulanmasına dair her türlü ufku ortadan kaldırmayı hedefleyen yasa dışı saldırgan İsrail politikalarını durdurmak için acilen harekete geçmeye, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun ihlali niteliğindeki, soykırım boyutuna varan ihlaller dahil tüm ihlallerden İsrail'in derhal sorumlu tutulmasını sağlamaya çağırıyoruz. Ayrıca, Suudi Arabistan ile Fransa'nın eş başkanlığında New York'ta düzenlenen Filistin Meselesinin Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi için Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ın sonuçlarının uygulanması gereğini vurguluyoruz. Bu bağlamda Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve Filistin sorununun kapsamlı ve barışçıl çözümü ile iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için bir siyasi sürecin uygulanmasına yönelik, nihai sonuç belgesinde yer alan acil, operasyonel ve süreli tedbirler hayata geçirilmelidir." - CİDDE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Hukuk, Gazze, Son Dakika

