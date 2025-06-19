İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51. oturumu İstanbul'da düzenlenecek

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. oturumu, 57 ülkenin katılımı ve "Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı" temasıyla 21-22 Haziran tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. oturumu, 21-22 Haziran tarihlerinde "Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı" temasıyla İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Toplantıya rekor sayıda üst düzey katılım

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İran ve İsrail arasındaki çatışmanın ortaya çıkardığı kritik dönemde gerçekleştirilecek toplantıya katılmak üzere 40'tan fazla Dışişleri Bakanı'nın İstanbul'a gelmesi öngörülmektedir. Daha önceki toplantılara kıyasla rekor sayıda üst düzey katılım bekleniyor.

Toplantıda, İİT üyesi 57 ülkenin yanı sıra İİT'e bağlı kuruluşlar, gözlemci ülkeler ve diğer uluslararası teşkilatlardan bine yakın katılımcının bulunması öngörülüyor. Dışişleri Bakanı Fidan, toplantının açılışında bir önceki DBK Dönem Başkanı Kamerun'un Dışişleri Bakanı'ndan toplantının başkanlığını devralarak, açılış konuşması yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıya katılarak hitapta bulunması öngörülüyorken, toplantı kapsamında, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ele alınacağı özel bir oturum da düzenlenecek.

Toplantı öncesinde, son gelişmeleri ele almak üzere Arap Ligi'nin olağanüstü bir toplantı yapması konusunda Arap Ligi üyesi ülkelerin girişimleri sürüyor. Ayrıca, toplantı marjında, Cammu-Keşmir ve Rohinga Müslümanları konulu İİT Temas Grubu Toplantıları da düzenlenecektir. Toplantının sonunda İstanbul Bildirisi'nin ve başta Gazze ve Filistin konulu olmak üzere, İİT gündeminde yer alan karar tasarılarının onaylanması öngörülüyor.

Toplantıda, İsrail'in Gazze'de devam eden katliamları neticesinde son durum, insani ve fiziki altyapının yeniden imarı çabaları, iki devletli çözümün hayata geçirilmesine yönelik adımlar, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırıların küresel ve bölgesel güvenlik ve istikrara etkileri ve Müslüman toplumları etkileyen sınamalarda iş birliğinin artırılması hususları ele alınacak.

İsrail'in saldırıları Bakan Fidan'ın notları arasında

Dışişleri Bakanı Fidan'ın toplantı kapsamındaki konuşmasında, Türkiye'nin Dönem Başkanlığı süresince, başta Filistin meselesi olmak üzere, İslam dünyasının karşı karşıya olduğu sınamaları öncelikli gündem maddeleri olarak takip etmeyi sürdüreceğini; ayrıca, İİT üyelerinin ve teşkilatın kapasite ve imkanlarının geliştirilmesi için çaba göstereceğini ifade etmesi, İsrail'in bölgedeki yıkıcı saldırılarının gittikçe yayıldığını ve İsrail'in, Gazze, Lübnan, Suriye ve Yemen'in ardından İran'a saldırdığını, Türkiye'nin, İran ile İsrail'in arasındaki gerginliğin daha da tırmanmasını önlemek için atılacak her türlü adımı desteklemeye devam edeceğini kaydetmesi bekleniyor.

Filistin, İİT'nin birinci gündeminde

Ayrıca toplantıya ev sahipliği yapacak Fidan'ın İİT ülkelerinin, İsrail'in istikrarsızlaştırıcı eylemlerine karşı birleşmeleri ve ortak hareket etmeleri gerektiğini vurgulaması, Filistin sorununun bölgemizdeki tüm çatışmaların temel nedeni olduğu düşüncesinden hareketle, iki devletli çözümün İsrail-Filistin çatışmasının adil ve kalıcı bir şekilde çözülmesi için tek yol olduğuna inandığımızı yinelemesi, Filistin Davası ve Kudüs'ün sahiplenilmesinin İİT'in varlık sebebi olduğuna atıfla, Filistin meselesinin İİT'in birinci gündem maddesi olmaya devam edeceğinin altını çizmesi, İİT ülkelerinin istikrarlı ve müreffeh bir Suriye için birlikte çalışması gerektiğini belirtmesi, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini desteklemeye devam ederken ülkenin ekonomisini tekrar ayağa kaldırmaya da odaklanılması gerektiğini vurgulaması öngörülüyor.

KKTC'nin İİT gözlemci üyesi olması gerçeğinin Kıbrıs Adası'nda iki halk ve iki devletin var olduğunu bir kez daha teyit ettiğinin altını çizmesi beklenen Fidan, tüm Müslüman ülkeleri Kıbrıs Türklerinin doğal haklarını desteklemeye ve onlarla doğrudan temas kurmaya davet ettiğini yinelemesi, Batı Trakya'daki Türk Müslüman Azınlığı ve Yunanistan'daki On iki Adalar'daki Türk Nüfusu'nun temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden uygulamalara karşı İİT kapsamında yapılacak çalışmaların önem arz ettiğini ifade etmesi, İslam karşıtlığının hızla yükseldiğini, dünyanın dört bir yanındaki Müslüman toplumlara karşı ayrımcılık ve hoşgörüsüzlük içeren eylemlerin sona ermesi için tek bir sesle hareket edilmesinin önemli olduğunu vurgulaması tahmin ediliyor.

Türkiye, 51. DBK toplantısında, Konsey Dönem Başkanlığını bir yıllığına devralacaktır. Türkiye daha önce 1976, 1991 ve 2004 yıllarında düzenlenen DBK toplantılarına da ev sahipliği yapmıştır. - ANKARA