İletişim Başkanı Altun: Suriye\'den yükselen umut bölgemiz için büyük bir fırsattır

Politika

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bugün geldiğimiz noktada 8 Aralık 2024'te gerçekleşen halk devrimi ile yepyeni ve umut dolu bir Suriye'ye şahitlik ediyoruz. Suriye'den yükselen bu umut, bölgemiz için barış, istikrar ve refah için büyük bir fırsattır" dedi.

İletişim Başkanlığı tarafından 'Suriye'nin Güvenliğinde Türkiye'nin İstikrarlaştırıcı Gücü Paneli' ve 'Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Diplomasisi: Suriye Örneği' kitabının tanıtımı gerçekleştirildi. Programa, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı. Altun, panel çerçevesinde Suriye krizinin, Suriye ihtilafının çözüme kavuştuğu 8 Aralık devriminin ve Türkiye-Suriye ilişkilerinin konunun uzmanlarıyla müzakere edileceğini belirterek, "Tarih, Suriye konusunda Türkiye'nin haklılığını bütün dünyaya ispat etmiştir. Son 13 yılda Suriye'de yaşanan zulüm, küresel güç odaklarının hem acziyetini, hem de fırsatçılığını ortaya koymuştur. Bu süreçte, sözüm ona birçok gelişmiş ülke ve uluslararası aktör Suriye'deki krizin çözümüne katkıda bulunmak şöyle dursun, vekalet savaşları aracılığıyla krizin derinleşmesine hizmet etmiştir. İnsani yardım noktasında, yerlerinden, yurtlarından, vatanlarından edilen milyonlarca Suriyelinin acılarını dindirmek bir yana, onlara kapılarını kapatmak için her türden insanlık dışı yönteme başvurmuşlardır" dedi.

'BATILI ÜLKELER BU KONUDA AHLAKİ ÇÖKÜŞ YAŞAMIŞTIR'

Altun, bu sürede Türkiye'nin, ciddi riskler alıp elini taşın altına koyduğunu vurgulayarak, "Bir yandan uluslararası terör örgütleriyle mücadele ederken, diğer yandan milyonlarca insana kucağımızı açtık. İnsani dış politika anlayışımızla 2011'den itibaren Suriye'de vicdanın en büyük temsilcisi olduk. AFAD, Kızılay, TİKA gibi kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla hem ülkemizde misafir ettiğimiz, hem de sınırın ötesinde bulunan Suriyeli kardeşlerimizin hep yanında olduk. Bölgede inşa edilen hastaneler, okullar, altyapı projeleri, Suriyeli kardeşlerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kalıcı çözümler olarak bugün de hizmet etmeye devam ediyoruz. Türkiye, tüm bu süreçte uluslararası toplumun görmezden geldiği milyonlarca insana, bütün samimiyetiyle kucak açarak insanlığa umut olmuştur. Batılı ülkeler başta olmak üzere sözüm ona gelişmiş birçok ülke, uyguladığı çifte standartlı ve seçmeci yaklaşımla, popülist ve ırkçı politikalarla, bu konuda büyük bir ahlaki çöküş yaşamıştır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm diplomatik imkan ve kabiliyetlerini, 2011'den bu yana seferber ettiğini vurgulayan Altun, "Türkiye, Suriye ihtilafının barışçıl çözümü için her zaman proaktif bir rol üstlenmiş ve uluslararası girişimlere öncülük etmiştir. Astana süreci, Türkiye'nin de gayretleriyle çatışmaların azaltılması ve siyasi çözüm için önemli bir platform olmuştur. Cenevre görüşmeleri ise uluslararası toplumun katılımıyla Suriye'de barışçıl bir çözüme fırsat tanıması amacıyla yürütülmüştür. Türkiye, her zaman üniter yapısını muhafaza eden ve kendi geleceğini kendi tayin eden bir Suriye'den yana tavır sergilemiştir. Bu tutumunu Türkiye, bugün de güçlü bir şekilde muhafaza etmektedir" dedi.

'UMUT DOLU BİR SURİYE'YE ŞAHİTLİK EDİYORUZ'

Suriye'nin birlik ve beraberliği ile barış, huzur ve istikrarını tehdit eden en ciddi sorunun, terör örgütleri olduğuna işaret eden Altun, "Suriye ihtilafı süresince terör örgütü PKK/ YPG, yabancı güçlerin maşası olarak masum insanları hedef alan birçok saldırı düzenledi. Üstelik sadece Suriye'de değil, sınırlarımız içerisinde de bu menfur eylemlerini sürdürdü. Biz Türkiye olarak, bu hain terör örgütlerinin hem Suriye'deki, hem de bölgemizdeki varlığını ortadan kaldırıncaya kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye'nin kararlılığını görmek isteyenler, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatı gibi başarılı operasyonlarımıza bakabilir. Kahraman ordumuzun gerçekleştirdiği bu harekatlarla, terör örgütlerinden temizlenen bölgelerde, barış ve huzuru tesis ederek, Suriyelilerin güven içinde hayatlarını idame ettirmelerini Türkiye sağladı. Nihayet, bugün geldiğimiz noktada 8 Aralık 2024'te gerçekleşen halk devrimi ile yepyeni ve umut dolu bir Suriye'ye şahitlik ediyoruz. Suriye'den yükselen bu umut, bölgemiz için de barış, istikrar ve refah için büyük bir fırsat sunmaktadır."

'ATEŞKES SÜRECİ TATMİN EDİCİ DEĞİL'

Altun, en acil konunun, İsrail'in yaptığı katliamların tamamen durdurulması ve kalıcı barışın tesis edilmesi olduğunu söyleyerek, "Bildiğiniz üzere Türkiye, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı net ve sert bir tavır aldı. Saldırıların soykırıma dönüşmesi üzerine İsrail'e ambargo uyguladık, ticareti tamamen kestik ve İsrail'in işlediği soykırım suçuna karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davaya müdahil olduk. Bir yandan bölgede insani krizin çözümü için yardım seferberliği başlattık, diğer yandan İsrail saldırganlığına karşı uluslararası toplumu harekete geçirmek için bütün diplomatik yol ve yöntemleri harekete geçirdik. Şu anki ateşkes süreci tatmin edici olmasa da Türkiye olarak bu ateşkesin kalıcı barışa evrilmesi için tüm çabalarımızı diri tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

Altun, açıklamasında, "Türkiye, tüm tecrübe ve birikimiyle, yeniden inşa ve imar sürecinde Suriye'nin her daim yanında yer alacak. Daha önce de defaatle söylediğimiz gibi bizler, Türkiye Yüzyılı'nın bölgesel ve küresel anlamda istikrarın, huzurun, kalkınmanın, barışın ve şefkatin yüzyılı olacağına inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün tanıtımını yaptığımız bu kitabın takdiminde vurguladıkları üzere, 'Bizim devlet tasavvurumuz, hiçbir zaman maddeye dayalı bir anlayış üzerine inşa edilmemiştir. Tam aksine, mana ve muhtevaya önem veren, adalet ve vicdan üzerine bina edilen bir değerler silsilesinin tezahürü olmuştur.' Bizler bu anlayışla, çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz. Fitneye, fesada, dış müdahalelere asla fırsat vermeyecek, birliğimizi, beraberliğimizi koruyacağız" diye konuştu.