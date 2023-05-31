İletişim Başkanlığı: Sosyal medyadaki 'kabine listeleri' asılsızdır - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
İletişim Başkanlığı: Sosyal medyadaki 'kabine listeleri' asılsızdır

İletişim Başkanlığı: Sosyal medyadaki 'kabine listeleri' asılsızdır

31.05.2023 11:09

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yer alan 'kabine listeleri'nin asılsız olduğunu duyurdu.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yer alan 'kabine listeleri'nin asılsız olduğunu duyurdu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medya mecralarında sahte görseller eşliğinde dolaşıma sokulan 'kabine listeleri' asılsızdır, bu türden haberler dezenformasyondur. Kamuoyunun, sahte görsel ve dezenformatif içeriklere itibar etmemesi sağlıklı bir siyasal iletişim ortamının varlığı için önem arz etmektedir" denildi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İletişim Başkanlığı: Sosyal medyadaki 'kabine listeleri' asılsızdır - Son Dakika


Son Dakika
11:12 Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katılan taraftardan olay söz
11:06 Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katılan taraftardan olay söz
11:08 Ünlü isimler Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı! Fenerli Afra Saraçoğlu'nun paylaşımı güldürdü
11:02 Ünlü isimler Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı! Fenerli Afra Saraçoğlu'nun paylaşımı güldürdü
10:46 Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Alişan'dan Ali Koç'a yaylım ateşi! Aziz Yıldırım'dan özür diledi
10:46 Yola atlayan başıboş köpek, motosiklet sürücüsünün ölümüne neden oldu
10:40 Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Alişan'dan Ali Koç'a yaylım ateşi! Aziz Yıldırım'dan özür diledi
10:40 Yola atlayan başıboş köpek, motosiklet sürücüsünün ölümüne neden oldu
10:29 Kuzey Kore'nin başarısız uydu fırlatışı Güney Kore'yi karıştırdı! Vatandaşlara yanlışlıkla acil durum mesajı gönderildi
10:28 Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu uyarısı: Benim yaptığım hatayı yapmaması lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2023 11:19:57. #1.12#
SON DAKİKA: İletişim Başkanlığı: Sosyal medyadaki 'kabine listeleri' asılsızdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement