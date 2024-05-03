İliç\'teki maden ocağındaki toprak kaymasında siyanür tespit edilmedi

Politika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan maden ocağındaki toprak kaymasının ardından, yer altı ve yer üstü su analizlerinde siyanürün, hava kalitesi ölçümlerinde de hidrojen siyanür kaynaklı bir olumsuzluğun tespit edilmediğini bildirdi.

Varank, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunda sunum yaptı.

Toprak kaymasının ardından yapılanları anlatan Varank, olayın hemen ardından harekete geçtiklerini söyledi.

İl Müdürlüğü ekiplerinin 2 saat, Bakanlığın merkez denetim ekiplerinin 5 saat içinde olay yerine ulaştığını bildiren Varank, mobil su ve atık su laboratuvarı, mobil hava kalitesini izleme istasyonunun bölgeye intikal ettirildiğini aktardı.

Kriz merkezinde her gün koordinasyon toplantıları yapıldığını dile getiren Varank, "Maden sahasında 34 milyon metreküp yığın liç malzemesinin yaklaşık 10,2 milyon metreküplük bölümü hareket etmiştir." bilgisini paylaştı.

Fatma Varank, öncelikle heyelan malzemesinin, olumsuz çevresel etkilerinin giderilmesi, kontrol altına alınması amacıyla kaldırılmasına karar verildiğini belirtti.

"İki çevre laboratuvarında analiz sonuçları doğrulaması yapılmıştır"

Bakanlık uzmanları ve akademisyenlerle birlikte malzemenin ivedi taşınabileceği geçici depolama alanlarının tespit edildiğini kaydeden Fatma Varank, şöyle devam etti:

"Kazanın bölgedeki yer altı sularına, yüzey sularına ve toprağa etkilerinin ortaya konulması amacıyla çevresel izleme çalışmalarına ilk gün itibarıyla başlanmıştır. Analizler, mobil su ve atık su izleme laboratuvarında yapılmış, bölgenin hava kalitesi de mobil hava kalitesi ölçüm istasyonu ile izlenmiştir. Bölgeden alınan numunelere, Bakanlığımız tarafından yetkilendirilen iki farklı çevre laboratuvarında analiz sonuçları doğrulaması yapılmıştır. Bugüne kadar tamamlanan yer altı ve yer üstü su analizlerinde siyanür kaynaklı, hava kalitesinin ölçümlerinde ise hidrojen siyanür kaynaklı herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir."

Bakan Yardımcısı Varank'ın açıklamalarının ardından Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) İzin ve Denetim Genel Müdürü Cihan Tatar, ÇED ve çevre izin süreçlerine ilişkin sunum yaptı.

Olayın ardından "Çevre İzin ve Lisans Belgesi" iptal edilerek tesisin faaliyetinin durdurulduğunu aktaran Tatar, altın madeninde 2015'ten itibaren 187 çevre denetimi yapıldığını, 3 denetimde yaklaşık 133 milyon lira idari ceza uygulandığını ve 2 kez işletmenin faaliyetinin durdurulduğunu bildirdi.

Çevre Yönetimi Genel Müdürü Recep Akdeniz de sunum yaparak, toprak kaymasının ardından geçici depolama alanlarının belirlendiğini söyledi.

Komisyonda tartışma

Bakanlık yetkililerinin sunumları sırasında, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ile Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin bölgeye geç gittiğini söylemeleri üzerine, AK Parti milletvekilleri Şengül Karslı, Resul Kurt ve MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük ile CHP'li milletvekilleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

MHP'li Küçük, " Beşiktaş'ta 29 kişi öldü, belediye başkanınız bile gitmedi. Onun hesabını verin. Oradaki insanlar yanarak öldü." dedi. CHP milletvekilleri Taşcıer ile Yavuzyılmaz da olaya ilişkin soru önergesi verilebileceğini, İliç'te 7 işçinin toprak altında olduğunu belirtti.

Tartışmalar üzerine toplantıya bir süre ara veren Komisyon Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, komisyon görüşmeleri sırasında herkesin fikrini söyleyebileceğini ifade ederek, ancak temiz bir dil kullanılmasını istedi.

Daha sonra Bakan Yardımcısı Varank ve bakanlık yetkilileri, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.