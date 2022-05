İlkadım Belediye Meclisi'nde borçlanma tartışması - Son Dakika

İlkadım Belediye Meclisi'nde borçlanma tartışması

SAMSUN Samsun'da İlkadım Belediye Meclisi'nde 3 milyon 250 bin TL'lik borçlanma talebinin gündeme alınmadan reddedilmesinin ardından sinirler gerildi. Cumhur ve Millet İttifakı temsilcileri birbirlerine borçlanma üzerinden yüklendi.

10 maddeden oluşan İlkadım Belediye Meclisi Mayıs Ayı Son Toplantısı, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş başkanlığında belediyenin meclis toplantı salonunda yapıldı. Meclisin başında söz alan Cumhur İttifakı meclis üyeleri 3 milyon 250 bin TL'lik kredi talebinin ilk mecliste gündeme alınmadan reddedilmesinin farklı algılara yönlendirildiğini belirtirken, Başkan Demirtaş ise önceki ve kendi dönemindeki borçlanmalara değindi. Mecliste zaman zaman sözlü tartışma yaşanırken, tarafların ses tonu da yükseldi.

"Her ay en az 1 tane borçlanma talebi meclise geldi"

İlk olarak söz alan MHP Grup Başkanvekili İbrahim Üstün, "Cumhur İttifakı olarak görev aldığımız süre boyunca İlkadım halkının yararına olan her konuda kararlar oy birliği ile alındı. Bu kararlara borçlanmalar da dahildir. Her ay en az 1 tane borçlanma talebi meclise geldi. 36 ayda her ay en az 1 tane borçlanma talebi geldi. Biz bu taleplerin en fazla 3-4 tanesine ret verdik. Eğer başkanın meclise getirdiği her maddeye meclis üyeleri evet diyecekse meclise de gerek yoktur. Teklifini imzalasın gitsin. Yani bizler çok az sayıda borçlanma talebini reddettik" dedi.

Bu sene meclisten verilen kredi onaylarına değinen MHP Meclis Üyesi Cemalettin Kola, "Son borçlanma talebine verdiğimiz ret kararı üzerinden bir algı oluşturuluyor. 2019 yılında 2 meclis kararı eski yönetim zamanında olmak kaydıyla alınan krediler meclis kararıyla 47 milyon TL. 2020 yılında meclis kararıyla verilen kredi 42 milyon TL. 2021 yılında 12,5 milyon TL. 2022 yılında ise bu meclis şimdiye kadar 125 milyon TL sizlere kredi kullanma hakkı vermiştir. Oluşturulmaya çalışan algı yanlıştır" diye konuştu.

"AK Parti döneminde her gün açılış yapmaktan yorulmuştuk, bir sürü yatırım yaptık"

Kendi dönemlerinde bir sürü yatırımı İlkadım'a kazandırdıklarını belirten ve Başkan Demirtaş'a kendi dönemlerinde yaptıkları yatırımları soran AK Parti Grup Başkanvekili Serkan Akyüz, "Siz devamlı borçla devraldım diyorsunuz. Siz aday olduğunuzda borcu bilmiyor muydunuz? O zaman İlkadım halkına ihanet etmiş oluyorsunuz. Siz iddiayı ortaya koydunuz. Daha iyi belediyecilik yapacağınızı söylediniz. Hep böyle töhmet altında bırakmak olmuyor. Bizim belediyeyi borçlu bıraktığımızı söylüyorsunuz. Bizler bir sürü yatırım yaptık. Her gün açılış yapmaktan yoruluyorduk. Siz de yaptığınız yatırımları gösterin" şeklinde konuştu.

" Unkapanı'nda sağlık tesisi olması Samsun Sağlık İl Müdürlüğü'nün 'olumsuz' yazısına takıldı"

Yatırımlardan bahseden ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın olumlu görüşüne rağmen sağlık tesisine dönüşmeyen Unkapanı Kültür Merkezi'nin akıbeti hakkında konuşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bu zamana kadar ne kapı kulluğu yaptım ne de kimseye yanlış bir harekette bulundum. Benim aklıma yatmayan hiçbir karara dahil olmam. Benim tarzım dün de bugün de böyleydi, yarın da böyle olacak. Halkın isteği ne doğrultudaysa, ihtiyaç varsa evet demişimdir. Hiçbir zaman siyaset yapmadım, yapmayı da düşünmüyorum. Son kredi talebimizin reddedilmesi basına yansımış. Unkapanı için 7,5 milyon TL aldığımızı ama kullanmadığımızı söylüyorsunuz. Aldığımız kredi 7,5 milyon TL, yapılacak işin maliyeti 25 milyon TL. Biz bu söz konusu Unkapanı Kültür Merkezi olacak yeri sağlık merkezi yapmak istedik. Tüm siyasi il başkanları ile görüşüm. Kimse itiraz etmedi. Resmi yazı elime geçtiğinde tüylerim diken diken oldu. Resmi yazıda, 'Buranın sağlık tesisi olmasının uygun olmadığı' yönünde Samsun Sağlık İl Müdürlüğü'nün bakanlığa yazdığı yazıyı gördük. Ben Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile de görüştüm. Bakan Bey, nazik ve olumlu yaklaşmıştı. Unkapanı'nda böyle bir tesisin orayı canlandıracağını düşünüyorduk. Lakin bu düşüncemiz takıla takıla Samsun Sağlık İl Müdürlüğü'nün buradan gönderilen 'olumsuz' yazısına takılmış oldu. Bize söylenen tersiydi ve herkes yapılmasını istiyordu ama olmadı. Daha sonra burayı yurt yapmak için uğraştık. 1 senedir uğraşıyorum. Her ilgiliye gittim. İşi bakana kadar da götürdüm. Sonuçta 500 yataklı yurt yapılmasını sunduk. Genel müdürlük olumlu baktı fakat mahalli siyasetçiler uyumlu olursa bu işin olacağını söylediler. Baktık ki oradan da bir netice çıkmıyor. Böyle siyaseti ben kabul etmiyorum. Bu millet bizi halka hizmet etmek için seçti. Sonunda Unkapanı'nın çatısını kapatalım, dış cepheyi yapalım dedim ama ilk ihalede teklif veren de olmadı" ifadelerini kullandı.

"95 milyon borçla devrettiğim belediyeyi 230 milyon TL borçla aldım"

Belediyenin borç yükünden bahseden Başkan Demirtaş, şunları söyledi:

"Her zaman sokağa çıktığımda kafamı yere eğmeyecek hareket tarzında oldum. Sırf siyaset olsun diye karalama tarzına da yaklaşmadım. Ben hayatta yapamayacağım bir şeyin sözünü vermem. Tarz olarak ona yatkın bir adam değilim. Para olmadan işler olmuyor. 'İmkanımız varsa yapacağız' dedim. Aynı şey personel için de geçerli. 'Daha önceki yönetim herkesi attı, bizi ne zaman işe alacaksınız' diyorlar. Ben öyle bir şey söyledim mi? 'Ben geleceğim, mevcut çalışanları atıp sizi alacağım' dedim mi? Yok. Park yapacağız, kredi talebinde bulunduk. 'Kasada para var' diyorsunuz. Şu anda bilançomuzda 70 milyona yakın kullanılan kredinin bakiyesi var. Genel konuşmuyorum. Park için kullanılacak kredinin daha gündeme alınmadan reddedilmesini etik de bulmuyorum. Ben bu belediyeyi 2014'te 95 milyon TL borçla teslim ettim. Resmi evraklar mevcut. Belediyeyi bir dönem sonra benden sonraki gelen yönetimden 230 milyon TL borçla devraldım. Şu anda ise ben 3 yıllık başkanlığımda bu borç rakamını aşağıya çekmişim. Siz ne anlatıyorsunuz? İlkadım Belediyesi binasının arsasını ben temin ettim, eski yönetim yaptı, parasını ben ödüyorum. Zaten bana da o yüzden kızıyorlar. 'Sen belediyeyi toparla, başka biri gelsin istediği gibi harcasın' diyorlar. Ben vicdanen rahatım. Şu anda belediye olarak 535 km yol yapmışım. İlkadım tarihinde 5 yılda bu kadar yol yapıldığını bir dönem yok. Sokakları beraber gezelim, bir önceki dönemde yapılanlar mı var benim döneminde yapılanlar mı var."

Başkan Demirtaş, konuşmasının ardından kendi dönemlerinde yaptıkları çalışma ve yatırımları da bir toplantıda anlatacaklarını ifade etti.