İmamoğlu: İYİ Parti ile ittifak süreci müzakereye açık olmalı - Son Dakika

İmamoğlu: İYİ Parti ile ittifak süreci müzakereye açık olmalı

Son Güncelleme: 14.09.2023 13:51

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin yaklaşan yerel seçimlerde aday çıkarılması konusunda ittifak sürecinin müzakereye açık olması gerektiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin yaklaşan yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkarılması açıklamaları konusundaki soruya yanıt verdi.

İmamoğlu, "Ben hala ittifakın gerekli olduğunu, ittifak sürecinin Türkiye'de bir gerçek olduğunu ve bunun da müzakereye açık olması gerektiğini söylüyorum. Açıkçası dünkü yapılan tariften de müzakerenin kapanmadığını düşünüyorum. Yine en güçlü şekliyle, Sayın Akşener, İYİ Parti ve yöneticileriyle müzakerenin diyaloğun çok sağlıklı bir şekilde yürütülebileceğini, yönetilebileceğini düşünüyorum. Elbette bunun karşılıklı gerekleri var, zaman gösterecek" dedi.

İmamoğlu, Bahçelievler'de İBB'ye ait bir spor tesisinin temel atma ve tanıtım törenine katıldı. İmamoğlu törende gerçekleştirdiği konuşma sonrasında basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. Bir basın mensubunun İYİ Parti'nin yaklaşan yerel seçimlerde 81 ilde aday açıklamaları konusundaki soruya yanıt veren İmamoğlu, "Ben hala aynı düşünüyorum neticede Sayın Akşener'in daha önceki ifadelerini de dinlediğimi ve özenle dinlediğimi ve takip ettiğimi söyledim. Ben dünkü açıklamaları da Sayın İYİ Parti sözcüsünü de dinledim, farklı yorumları da dinliyor takip ediyorum. Ben hala ittifakın gerekli olduğunu, ittifak sürecinin Türkiye'de bir gerçek olduğunu ve bunun da müzakereye açık olması gerektiğini söylüyorum. Açıkçası dünkü yapılan tariften de müzakerenin kapanmadığını düşünüyorum. Zamanla göreceğiz, zaten en önemli unsurun toplumsal ittifak olduğu ve özellikle muhalefet tabanının güçlü bir ittifak modeliyle sonuca kavuşabileceğini bilen birisiyim. Bunu özenli bir şekilde İstanbul'da yaşadık ve yaşattık. Başta CHP ve İYİ Parti ittifakının yanı sıra güçlü bir İstanbul ittifakının tesisiyle bambaşka bir demokrasi mücadelesi verildi ve kazanıldı. Yine büyük bir demokrasi mücadelesinin verilmesi ve kazanılması hususunda diyalog çerçevesini ne yüksek seviyede tutan toplumsal katmanlarını en iyi şekilde analiz eden ve görüşmeleri titiz bir biçimde İstanbul ve Türkiye için en doğru demokrasi yolculuğunu tariflemek adına hazır ve gayretli bir ekibiz. Biz bunu başaracağımızı düşünüyoruz, başarırız da. Bu anlamda yine en güçlü şekliyle Sayın Akşener, İYİ Parti ve yöneticileriyle müzakerenin diyaloğun çok sağlıklı bir şekilde yürütülebileceğini, yönetilebileceğini düşünüyorum. Elbette bunun karşılıklı gerekleri var, zaman gösterecek" dedi.

İmamoğlu, daha sonra alandan ayrıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika İmamoğlu: İYİ Parti ile ittifak süreci müzakereye açık olmalı - Son Dakika


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