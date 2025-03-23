İmamoğlu'na tutuklama talebinin gerekçesi - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'na tutuklama talebinin gerekçesi

İmamoğlu\'na tutuklama talebinin gerekçesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'de yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında ''örgüt lideri'' olduğu iddiasıyla tutuklamaya sevk edildi. Savcılığın sevk yazısında, ''Örgütün temelleri Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde atıldı'' denildi.

23.03.2025 06:16
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"Terör örgütüne yardım" ve "İBB'de yolsuzluk" iddialarına ilişkin 2 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan İmamoğlu, her iki soruşturmada ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Savcılığın, İBB'deki "yolsuzluk" iddialarına ilişkin soruşturmada tutuklanması talebiyle hakimliğe gönderdiği sevk yazısında İmamoğlu'nun "suç örgütü lideri olduğu" öne sürüldü. Yazıda, İmamoğlu ve Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu bazı isimler hakkında 18 Ekim 2024 tarihinde re'sen soruşturma başlattığına değinilen yazıda, şüphelilerin birçok belediye iştirakinde usulsüz ihaleler, doğrudan temin veya hizmet alımı nitelikli işler üzerinden ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, rüşvet ve irtikap eylemlerini örgütlü bir şekilde işledikleri iddia edildi.

"İMAMOĞLU LİDER, ONGUN YÖNETİCİ"

Sevk yazısında, "örgütün hiyerarşisi" başlığı altında, "örgütün tek söz sahibi olmakla birlikte, örgüt lideri ve yöneticisi tarafından verilen talimatların örgüt üyeleri eliyle gerçekleştirildiği, örgüt yöneticileri tarafından gizli toplantılar yapılarak, ihale verilecek şirketlerin önceden belirlenerek, ihale bedeli ve örgütün eline geçecek orana karar verildiği, tahsildar olan kişinin de bu toplantılara iştirak ettiği ve paraları da örgüt yöneticilerine teslim ettiği" ileri sürüldü.

"İmamoğlu liderliğinde, Murat Ongun'un yöneticiliğini yaptığı yapıda Medya A.Ş ve Kültür A.Ş üzerinde yakın çevresi aracılığıyla ihaleye fesat karıştırıldığı, hayali ihaleler ile kamu kurumu zararına dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştiği, naylon faturaların kesildiği" öne sürülen yazıda, yöneticiliğini Fatih Keleş'in yaptığı yapıda ise "kasa" olarak tabir edilen iş adamlarına ihalelerde ayrıcalıklar tanındığı, rüşvet veya irtikap neticesinde elde edilen gayrimenkullerin bu iş adamlarının üzerine verildiği, Keleş'in belediyeden alacaklarını tahsil etmek isteyen iş adamlarından "komisyon" adı altında paralar aldığı" iddia edildi. Yazıda, "yöneticiliğini Tuncay Yılmaz'ın yaptığı yapıda iş adamlarından temin edilen menfaatlerin İmamoğlu'nun ortağı olan şirketler üzerine alınarak kişisel zenginleşmesinin sağlandığı" iddia edildi.

"ÖRGÜTÜN TEMELLERİ BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÖNEMİNDE ATILDI"

"İmamoğlu liderliğindeki suç örgütünün temellerinin Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemlerinde atıldığı" öne sürülen yazıda, İmamoğlu'nun o tarihten beri yanında bulunan ve kendisine tabi olan kişileri İstanbul Büyükşehir Başkanı olduktan sonra, Büyükşehir Belediyesinin birimlerinin iştiraklerinin başına getirdiği, yönetici niteliğindeki şüphelilerin suç örgütünün devamını sağlamak maksadıyla kendi alt yapılanmalarını oluşturdukları tespit edilmiştir" denildi. Belediye iştiraklerinden ödeme alan iş adamlarının İmamoğlu'nun ortağı olduğu inşaatlara para aktarımı yaptığı, İstanbul'da yaşayan vatandaşların kişisel verilerinin örgüt faaliyetleri kapsamında hukuka aykırı şekilde ele geçirildiği iddia edilen yazıda "Bazı iş insanlarını para vermeye zorladıkları, para vermeyenlere idari yaptırımlar uyguladıkları, belediyenin iş ve ihalelerini maddi menfaat karşılığında kendileri ile irtibatlı iş adamlarına verdikleri, belediyeden alacağı olan kişilerin ödemesinin yapılması amacıyla kendilerinden "komisyon" adı altında para talep edildiği" ifadelerine yer verildi.

DOLANDIRICILIK SUÇLAMASI

Yazıda, dosyada yer alan raporlardan, 2021- 2023 yılları arasında birçok ihaleye fesat karıştırıldığı, bu ihaleleri sadece kendilerine yakın kişilerin almasını sağladıkları, öne sürülerek, "bu kişilerin dikkat ekmemek adına yanlarında çalışan kişiler üzerine de bir çok şirket açarak Medya A.$ ve Kültür A.Ş'den yüksek bedelli işler aldıkları, bazı işlerin tek işlik olarak kurulduğu, sonrasında aktif ticari hayatinin olmadığı, bazı şirketlerin ise sadece naylon fatura kesmek için kurulduğu ve bu belirtilen fillerin hiyerarşik yapı içerisinde sürekli olarak kamu kurumu zarara dolandırıcılık suçunun işlendiği tespit edilmiştir" denildi.

"HAKSIZ ZENGİNLEŞMEYE SEBEP OLDULAR"

İş verilen kişilerin sözleşmeye aykırı davranışlarına karşın haklarında para cezalarının uygulanmaması nedeniyle kamu zararına neden olunduğu ve bu kişilerin haksız zenginleşmesine sebebiyet verildiği iddia edilen yazıda, "Muvazaalı sözleşme ve hizmet alımları neticesinde örgüt mensubu kişilerin yetkilisi olduğu şirketlere aktarılan para, örgüt mensuplarının yanlarında çalışan kişilere veya yakınlarına şirket kurmak ve bu şirketlerden sahte fatura almak suretiyle, paraların alt şirketlere aktarıldığı, alt şirketler de kendi aralarında sahte faturalar keserek dolaştırılan paranın nakit çekilerek örgütün tahsildarlarına elden verildiği" ileri sürüldü.

REKLAM İZNİ GAYRİMEŞRU ÜCRETE BAĞLANDI

Özel mülkiyete konu reklam alanlarını kiralayan şirketlerin belediyeden reklam asılması için izin alması gerektiğinden belediyeye başvuru yaptığı, Belediye Kentsel Tasarım Müdürlüğü izin vermeye yetkili olduğu halde şirketlerin Kültür AŞ'ye yönlendirildiği ifade edilen yazıda, "Kültür A.Ş'nin izin verilmesi karşılığı şirketlerden ücret istediği, şirketlerin bu ücretleri Kültür A.Ş grafik tasarım bedeli vb altında muvazaalı sözleşme imzalamak suretiyle şirkete aynı konulu fatura kestiği,aynı konulu fatura kestiği böylece reklam iznini gayrimeşru şekilde ücrete bağlamış olduğu, bu yöntemle Kültür A.Ş'nin reklam bütçesi harici bir bütçe oluşturarak örgüt mensuplarına ait şirketlere bu paraların muvazaalı sözleşmeler ile aktarıldığı ve yüksek miktarda kamu zararına sebebiyet verildiği tespit edilmiştir" denildi.

"İMAMOĞLU TÜM SUÇLARDAN SORUMLU"

Yazının devamında, imara aykırı yapılaşmalara göz yummak maksadıyla örgütün kasası olarak tabir edilen iş adamlarının üzerine gayrimenkul alımı yapıldığı ve elden nakit para alındığı iddialarına yer verilirken, bu suretle kamu kurumu zararına dolandırıcılık suçu işledikleri ve milyarlarca lira kamu zararına neden oldukları öne sürüldü. MASAK, Vergi Denetim Kurulu ön raporunun ve tanık beyanlarından, öne sürülen iddiaların İmamoğlu ve diğer isimlerin emir ve talimatları doğrultusundahiyerarşik yapı içerisinde sürekli işlendiği belirtilen yazıda, "Örgüt kurucu ve yöneticisinin örgüt bünyesinde işlenen tüm suçlardan sorumlu olacağı" belirtilerek, İmamoğlu'nun "Suç Örgütü Kurma Yönetme, Rüşvet Almak, ihaleye Fesat Karıştırmak, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirme, Nitelikli Dolandırıcılık, İrtikap, Suç Gelirlerini Aklamak, Haksiz Mal Edinme ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarını işlediği hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Belediye Başkanlığı, Ekrem İmamoğlu, Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Beylikdüzü, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Hukuk, Medya, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'na tutuklama talebinin gerekçesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Enver Yıldız:
    adam boşuna dememiş İstanbul nimet nimet devlet bazen uyur numarası yapar zamanı geldiğinde tepenize biner 153 72 Yanıtla
  • EST WEST:
    birden aklıma, Cem uzan, balyoz, ergenekon olayları geldi. kendilerinden gayrı, herkes hırsız, kendileri pürü pak, herkes terörist. İmamoğlu’ndan hiç haz etmem ama kurtlar çakallar parçalayacak göz göre göre. yazık oldu laik, hukuk vatanıma ona yanarım. 105 92 Yanıtla
  • Enver Yıldız:
    aslında Silivri'ye değil kent uzlaşısı yaptığı ortağın yanına gitmesi lazımdı 67 56 Yanıtla
  • ahmet3353:
    kaset olayını aşmışlar şimdi kendi belediye başkanlarını ispiyonlayıp ganimete oturmak istiyorlar parti içi hesaplaşma çağ atladı 49 24 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner:
    Kaçan 7 kişi ne olacak acil yakalama kararı çıksın, Reis gitsin, Hakan Fidan yada Mansur Yavaş yakışır sanki, ekonomi düzelmeli emekliler rahat etmeli yoksa şanslar eşit olur, diğer siyasiler araşırılmalı ama şikayet olmadan olmuyor galiba, İmamoğlu adamları yaktı adamlar onu, danışıklı dövüş maalesef yinede hepsi gerçek mi değil mi yakında çıkar zaten. 21 39 Yanıtla
  • ahmet3131:
    Bir sevdadır RECEP TAYYİP ERDOĞAN ????¦? 19 26 Yanıtla
  • Mert Mertçe:
    CHP nin trolleri sadece Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı yüzünden ekreme destek cikiyorsunuz devam edin troller Mansur beyinde harcamak istedi bu Ekrem ama Allah in adaleti işte bu olası gerek 22 14 Yanıtla
  • Murat Zor:
    Bir zamanlar şiir okudu diye sadece şiir okudu diye ibb başkanı hapse atıldı. pşa paşa yattı. Devletin bir iğnesine bile zarar vermedi. CHP LİLER ŞUNU ANLAMIYOR. İHBAR EDENLER CHP Lİ İBB ÇALIŞANLARI. kalabalığın arasındaki provakayif yabancı ajanlar var. devlet unutmaz yarına bırakır yanına bırakmaz. 23 7 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    ya develt esittir hukumet degildir...ve savcilik iddia eder edilen sey hukum degikdir mahkemelerde yargiclar olmazdi oyle olsa idi.. ya cahaletten ya kasten ne egitimsiz bilgisiz toplum olmusuz yorumlara bakiyorum cok uzucu kusum bu asil.. bu kisim teorik bilgi kismi.. ha ptatik kismi ise vatandas ergenekonu da feto kumpaslarini da yasadi gordu.. o yuzden yargi bagimsiz laflarina siginmak sadece oh olsuncu hinc kulturu.. ee sen neyi sevmiyirsan seveni de sen kadar var dogal olarak.. İstanbul'da yasayanlar icin cok buyuk bir iradelerine gasp hissi oldugunu dusunuyorum. er meydani kintrolundeki yargi olmamaliydi.. halk mazlum gordugune heo destek cikmistir. turettigin 5099999 suc olayi ile kimi kandiracaksin saniyorsun ..medya benim yargi benim isleyin surekli soyke boyle su bu lar ile halk evet ya varmis baksana bu su mi diyecek.. tek gordugu ortalama bi vatandasin o da er meydanindan kacan akp. 11 10 Yanıtla
  • Ali Arat:
    asıl bu temellerin atıldığı bir tarih var da….. 14 3 Yanıtla
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