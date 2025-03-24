İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde çekilen ilk fotoğrafı - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde çekilen ilk fotoğrafı

İmamoğlu\'nun Silivri Cezaevi\'nde çekilen ilk fotoğrafı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'ne götürülürken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. İmamoğlu'nun ellerine kelepçe takılmaması dikkatlerden kaçmadı.

24.03.2025 14:23
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Yolsuzluk nedeniyle Silivri Cezaevi'ne gönderilen Ekrem İmamoğlu, suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçları nedeniyle İBB Başkanlığı görevinden de uzaklaştırıldı.

İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde çekilen ilk fotoğrafı

SİLİVRİ'YE GİRİŞ ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Marmara Cezaevi'ne giriş anlarına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre Ekrem İmamoğlu, mahkeme sonrası saat 16.00 sıralarında cezaevine getirildi. İmamoğlu'nun ellerinde kelepçe olmaması dikkat çekti.

CEZAEVİNDEN İLK MEKTUP

Öte yandan cezaevinden ilk mektubunu da paylaşan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı; "Herkese merhaba, Ramazan ayınız mübarek olsun, Benim çok kıymetli vatandaşlarım, anneler, babalar, teyzelerim, amcalarım, sevgili gençler, pırlantam çocuklarımız; her birinizi sevgiyle, saygıyla sıcacık kucaklıyorum.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI HALK TARAFINDAN SEÇİLDİ"

Yaşanan ve yaşatılan bütün sefillikler, yargıda hepimizin başını öne eğdiren itibarsız kararlar, ekonomimizin düştüğü durum ve uluslararası itibarımızın yerle bir olmasına rağmen demokrasi devrimi gerçekleşti ve 23 Mart'ta CHP'li yol arkadaşlarım ile tüm vatandaşlarımızın oylarıyla Cumhurbaşkanı adayı halk tarafından seçildi. Bu muhteşem bir durumdur. Umut çok büyüktür. Bir avuç kötü insanı perişan etmiştir. Korkuları artmıştır. Korkacaklar, korksunlar. Çünkü biz milletimizle birlikte; Türkiye ittifakını temsil ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin asil değerlerini, demokrasiyi temsil ediyoruz. Geleceği, adaleti, hukukun üstünlüğünü, eşitliği, birliği, beraberliği temsil ediyoruz. Cennet vatanın değerlerini, gelişmeyi, iyi eğitimi, aklı, bilimi, sanatı, sporu, kaliteli yaşamı temsil ediyoruz. Bugün çok korkan bir avuç insanın bile ailelerinin gelecekteki mutlu yaşamlarının, huzurunun teminatıyız.

"AKŞAM SİZİ SARAÇHANE'DE İZLEMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Çok çalışıyorum. Daha çok çalışacağım. Benim nerede olduğumun gerçekten bir önemi yok. Benim pırlanta gençlerim; masanızda çalışırken beni yan sandalyenizde hissedin. Emekçilerin atölyesinde, çiftçilerin tarlasında, ninelerin dizinin dibindeyim. Çocukların oyun halkasındayım. Birlikte başaracağız. Akşam 20.30'da sizi Saraçhane'de ve tüm meydanlarda izlemeye devam edeceğim.

"ÇATIŞMALARDAN UZAK DURUN"

Sevgili Gençler! Çatışmalardan uzak durun. Benim çok sevdiğim güvenlik güçlerimiz, polislerimiz, halkımıza iyi davranın. Bu akşam hepinizi güler yüzle göreyim. Millet büyüktür."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Silivri Cezaevi, Ekrem İmamoğlu, Politika, Cezaevi, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde çekilen ilk fotoğrafı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (45)

  • BURAK HANZADE:
    YİĞİDİM ASLANIM BURDA YATIYOR !!! Zalimin sonu yaklaştıkça zulmü artarmış güzel günler bekliyor başkanım 351 215 Yanıtla
    ahmet3353:
    hayatının ikinci baharını yaşıyor bırakın rahatı yerinde çok tatil yapamamıştı yapsın tatilini 0 0
    bshuxvs:
    ?????? 0 0
  • Gürkan Mirkan:
    benim anlamdığım bu ibb binası devletin mi yoksa chp nin tapulu malı mı? nedir kardeşim ibb binasına çökmek… 283 248 Yanıtla
  • Gürkan Mirkan:
    bol bol ders çalışıp üniversite sınavlarına hazırlansın… 212 266 Yanıtla
    Murat Yavuz:
    Üçkağıtçı 0 0
    Ali Arat:
    ee tabiki seçimde adil yarışmak lazım. lise mezunu ise diğer aday bununda lise mezunu olması lazım. 0 0
    BURAK HANZADE:
    temel reisin öyle yapıyor 0 0
    KÖTÜ KEDİ :
    Heee sizin reyiz de öyle 0 0
    BURAK HANZADE:
    gerek yokki tayyip şartlar eşit olsun diye diplomasını iptal ettiya 0 0
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SON DAKİKA: İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde çekilen ilk fotoğrafı - Son Dakika
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