İmamoğlu: Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız - Son Dakika
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İmamoğlu: Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız

19.06.2023 12:02

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'de değişim ateşini yaktı. İmamoğlu, CHP içindeki değişimin bir an önce başlaması gerektiğini belirterek, 'Bu süreç içinde bir takvim belirlenir ve bu takvime göre her şey CHP'ye yakışır şekilde ilerler. Genel Başkan da onurlu bir şekilde süreci o yönetir. Ve sonunda birine el verir' dedi.

Seçim mağlubiyeti sonrası CHP'de "değişim" ateşini yakan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da kritik bir görüşme gerçekleştirmişti.

"YÖNTEMLERİ DEĞİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR"

Zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, "değişim" ile ne kastettiği yönündeki soruya "Ne gerekiyorsa o. Bugüne kadar denediğimiz yöntemlerle, başarı elde edemediysek eğer, yöntemleri değiştirmemiz gerekiyor. Bunu da partinin ortak aklı ile tespit etmemiz gerekiyor. Ama bunu yapmak için önce durumu anlamamız, kabul etmemiz gerek.

"HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DAVRANAMAYIZ"

Seçimi kaybettik. Yüzde 48 elbette kötü bir oran değil ama kazanmaya yetmeyen bir oran ve biz seçimi kaybettikten sonra, üstelik de seçim kampanyası süresince bu seçimi kazanmanın Türkiye'nin geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu vurguladıktan sonra seçimi kaybetmemize rağmen hiçbir şey olmamış gibi davranamayız" yanıtını verdi.

"GENEL BAŞKAN SÜRECİN SONUNDA BİRİNE EL VERMELİ"

CHP içindeki değişimin bir an önce başlaması gerektiğini belirten İmamoğlu, "Bu süreç içinde bir takvim belirlenir ve bu takvime göre her şey CHP'ye yakışır şekilde ilerler. Genel Başkan da onurlu bir şekilde süreci o yönetir. Ve sonunda birine el verir" dedi.

"DEĞİŞİMİ BAŞLATAN GENEL BAŞKAN OLMALI"

Gazeteci Fatih Altaylı'nın "O biri siz misiniz? Genel Başkan'a böyle bir şey söylediğiniz yazıldı, söylendi" sorusuna da yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Böyle bir şey ne dedim ne de derim. Ben 'hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Oturup konuşmalı, değişimi başlatmalıyız, bunu başlatan da genel başkan olmalı' diyorum" ifadelerini kullandı.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

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