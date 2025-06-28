İnan: CHP'nin Batıya Şikayet Geleneği Sürüyor - Son Dakika
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Politika

İnan: CHP'nin Batıya Şikayet Geleneği Sürüyor

İnan: CHP\'nin Batıya Şikayet Geleneği Sürüyor
28.06.2025 22:54
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Eyyüp Kadir İnan, CHP'nin batıya şikayet etme geleneğini eleştirerek, İzmir'in sorunlarına dikkat çekti.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Ülkesindeki tüm kurumlarını, kişilerini, Cumhurbaşkanını, milletvekillerini batıya şikayet etmek bir Cumhuriyet Halk Partisi geleneğidir. Şimdi ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bu geleneği 'Berlin Kaplanı' olarak sürdürüyor. Almanya'da çeşitli suizanlarla ülkemizi, demokrasimizi ve tüm kurumları hedef alıyor. Yazıklar olsun." dedi.

İnan, önce Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Konak İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na, daha sonra da Işılay Saygın Kütür Merkezi'nde düzenlenen Buca İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Burada bir konuşma yapan İnan, AK Parti'nin bugünlere gelmesinde teşkilat mensuplarının yoğun emeği olduğunu söyledi.

İnan, AK Parti'nin milleti rahatsız eden tüm uygulamaların karşısında durduğunu anlatarak, "AK Parti bir çınar oldu. Bu çınarın altında milletimiz nefes aldı. Yetmedi Türkiye'nin sınırlarını aşan bir şekilde ortaya koyduğunuz politikalarla mazlumlar nefes aldı. Eğer sizler bu desteği vermemiş olsaydınız, liderimizin arkasında dimdik durmamış olsaydınız, bunların hiçbiri Türkiye'de yaşanamazdı." dedi.

Türkiye'yi tam 8 kat büyütmüş bir parti olduklarını vurgulayan İnan, 80 senedir gerçekleştirilmemiş hizmetleri son 25 senede kazandırmış bir parti olduklarını kaydetti

"Milletimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık bu kriz halinden yoruldu"

CHP'nin her cumhurbaşkanı adayını "ikinci Atatürk" diye millete sunduğunu aktaran İnan, şu ifadelere yer verdi:

"Sonrasında da her cumhurbaşkanı adaylarını partilerinden de kovdular. 2023 seçiminde de cumhurbaşkanı adayı olarak sundukları kişiyi ilk fırsatta kahkaha atarak, dil çıkartarak ilk kongrelerinde de indirirler. İnanın bugün Ortadoğu'daki savaş, kriz ve gerilim halinin 10 katı Cumhuriyet Halk Partisinde mevcut. Aynı krizler var. Milletimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık bu kriz halinden yoruldu ve milletimizin gündeminde özellikle İzmir'de yaşayan hemşerilerimizin gündeminde şaibeli, tartışmalı kurultayları, paraların balya balya saçıldığı kurultayların gündemi milletimizde yok.

İzmirlinin, milletimizin gündeminde İzmirlilerin sorunları var. Bugün İzmir'de çöp toplayamayan, çöp toplatmak için seçilmiş kişilerin çöp topladığı durumları görüyoruz. İzmir'de çöp dağları var. Hizmet krizleri var. İzmirli hemşerilerimiz artık hizmetsizlikten yorulmuş durumdalar ama İzmir'de bir kayıkçı kavgası almış başını gidiyor. İzmir artık sizin kayıkçı kavgalarınızdan da yoruldu. Bu kayıkçı kavgalarından dolayı kaybedecek bu şehrin, bu güzel insanların 1 dakikası bile yok. O nedenle AK Partililer olarak bizler 2024 seçimlerinin iç muhasebesini çok güçlü yaparak önümüzdeki sürece bakacağız."

İnan, İzmir'de çalmadık kapı, girmedik gönül kalmayıncaya kadar çalışacaklarını bildirdi.

İzmir'de krizlerin, savaşların bitmediğini ve şehirciliğin çöktüğünü aktaran İnan, "İzmir Büyükşehir Belediyesi şeklen vardır, fiilen de çökmüş durumdadır. İzmirliler bunu hak etmiyor ama sadece İzmir'de mi bu? Afyon da Bursa da Denizli de bu halde. Almış oldukları şehri 1 senede 5 sene geriye götürdüler." dedi.

"Batıya şikayet etmek bir Cumhuriyet Halk Partisi geleneğidir"

CHP'nin ülkesinin kurumlarını batıya şikayet ettiğini aktaran İnan, şöyle devam etti:

"Ülkesindeki tüm kurumlarını, kişilerini, Cumhurbaşkanını, milletvekillerini batıya şikayet etmek bir Cumhuriyet Halk Partisi geleneğidir. Şimdi ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bu geleneği 'Berlin Kaplanı' olarak sürdürüyor. Almanya'da çeşitli suizanlarla ülkemizi, demokrasimizi ve tüm kurumları hedef alıyor. Yazıklar olsun. Bu geleneği sen sürdürebilirsin. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yolsuzluk soruşturmasında cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğu ortadayken bunlardan Almanya'dan bahsetmiyorsun. İtirafçıların çarşaf çarşaf itirafları, etki pişmanlıktan yararlanan kişilerin açıklamalarını oralarda bahsetmiyorsun. İstanbul'a hizmet etmek yerine kaynaklarının ne kadar rüşvete, yolsuzluğa ulaştığından bahsetmiyorsun. O nedenle bu millet seni çok iyi tanıyor Özgür Özel. Bu millet Cumhuriyet Halk Partisi'nin girmiş olduğu rüşvet ve yolsuzluk ağının ne kadar büyük olduğunu da çok iyi biliyor. O nedenle bu milletin asla sana inanmadığını, rüşvetçilere, yolsuzlara asla fırsat vermeyeceğini, yargı mensuplarının çocuklarına kadar nasıl tehdit edildiğini, nasıl şantaj ettiğini de bu millet çok iyi biliyor.

O batıdaki ebeveynlerine ilk önce kendi çalışma arkadaşlarından doğan, kendi partililerinden doğan o itirafçıların çarşaf çarşaf açıklamalarını kendilerine yansıt. Oralarda bunları anlatmak ülkemize iftira atmak kolay. Ama biz AK Parti kadroları olarak ülkemize, bayrağımıza kim iftira atıyorsa 23 senede nasıl dimdik durduysak onların karşısında yine dimdik duracağız ve sandıkta hesaplaşacağız."

İnan, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki krizlerin kendilerini ilgilendirmediğini, kendi işlerine ve gündemlerine baktıklarını, Türkiye'yi daha fazla büyütmeye, istihdam yaratmaya ve daha fazla yatarım yapmak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ile Yaşar Kırkpınar ile çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İnan: CHP'nin Batıya Şikayet Geleneği Sürüyor - Son Dakika

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