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İngiltere Başbakanı Sunak, Miçotakis'le görüşmesini iptal etti! Yunan liderin tepkisi sert oldu - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Sunak, Miçotakis'le görüşmesini iptal etti! Yunan liderin tepkisi sert oldu

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkesine ziyarete gelen Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile yapacağı görüşmeyi iptal etti. Miçotakis, bu karara tepki gösterip "İngiliz mevkidaşımla gündemdeki büyük sorunları konuşma fırsatım olmasını umardım. Görüşlerinin doğruluğuna ve adil olduğuna inanan kimse asla görüşlerin çatışmasından korkmaz." ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Sunak, Miçotakis\'le görüşmesini iptal etti! Yunan liderin tepkisi sert oldu
27.11.2023 - 23:29,  Güncelleme: 23:31
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yarın yapacağı görüşmeyi iptal etti. Miçotakis karara tepki gösterirken dün akşam İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer ile görüştü.

MİÇOTAKİS TEPKİ GÖSTERDİ

Miçotakis, yaptığı yazılı açıklamada, "İngiltere Başbakanı'nın, programlanmış görüşmemizi, görüşmeye saatler kala iptal etmesinden duyduğum rahatsızlığı dile getiriyorum." ifadesini kullandı. Yunanistan ve İngiltere'nin tarihi dostluk bağına sahip olduğunu belirten Miçotakis, iki ülke ilişkilerinin çerçevesinin de son derece geniş olduğunu dile getirdi.

"GÖRÜŞLERİNİN ADİL OLDUĞUNA İNANANLAR GÖRÜŞ ÇATIŞMASINDAN KORKMAZ"

Miçotakis, "Yunanistan'ın Elgin Mermerleri konusundaki görüşleri bellidir. İngiliz mevkidaşımla bunları ve Gazze, Ukrayna, iklim krizi, göç gibi uluslararası gündemdeki büyük sorunları konuşma fırsatım olmasını umardım. Görüşlerinin doğruluğuna ve adil olduğuna inanan kimse asla görüşlerin çatışmasından korkmaz." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Başbakanı Sunak, Yunan mevkidaşıyla randevusuna saatler kala görüşmeyi iptal etti
Miçotakis

ANA MUHALEFET LİDERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Miçotakis bu akşam İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer ile görüştü. Yunanistan-İngiltere ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Avrupa güvenliği, göç meselesi, iklim krizi, Orta Doğu'daki son gelişmeler gibi konular da değerlendirildi.

İngiltere Başbakanı Sunak, Yunan mevkidaşıyla randevusuna saatler kala görüşmeyi iptal etti
Rishi Sunak

PROGRAMLARI DUYURULMUŞTU

Yunanistan Başbakanlık Ofisinden cumartesi yapılan açıklamada, İngiltere'ye üç günlük ziyarette bulunacak Miçotakis'in salı yerel saatle 12.45'te Sunak ile görüşeceği duyurulmuştu.

ELGİN MERMERLERİ MESELESİ NEDİR?

Atina Akropol'ünün bir parçası olan Elgin Mermerleri, Londra'da Britanya Müzesi'nde yer alıyor. 1800'lü yılların başında İstanbul'da büyükelçilik yapan Lord Elgin, heykel ve kabartmalarını incelemek ve rölövelerini çıkartmak üzere izin alarak mermerleri İngiltere'ye götürmüştü. Atina, uzun yıllardır mermerlerin iadesini istiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İngiltere Başbakanı Sunak, Miçotakis'le görüşmesini iptal etti! Yunan liderin tepkisi sert oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere Başbakanı Sunak, Miçotakis'le görüşmesini iptal etti! Yunan liderin tepkisi sert oldu - Son Dakika
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