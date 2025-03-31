İran, ABD'yi Diplomatik Olarak Uyardı - Son Dakika
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Politika

İran, ABD'yi Diplomatik Olarak Uyardı

İran, İsrail ve Trump'ın tehditlerine karşı İsviçre Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı.

31.03.2025 16:12
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İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan, Suriye'ye yönelik saldırıları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditleri nedeniyle ABD'nin İran'daki diplomatik temsilciliğini yürüten İsviçre'nin Tahran Maslahatgüzarını bakanlığa çağırarak, ABD'ye uyarıda bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı, Gazze ve Lübnan'daki ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarına devam etmesi, Suriye'ye yönelik saldırıları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer müzakerelerde anlaşmaya varmazsa İran'ı bombalayacağı yönündeki açıklamaları nedeniyle, ABD'nin İran'daki diplomatik temsilciliğini yürüten İsviçre'nin Tahran Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı. Görüşmede, gerilimi artıran ve uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler Anlaşması'na aykırı açıklamalar kınanırken, İran'ın her türlü saldırıya karşı ciddi uyarıda bulunduğu resmi nota ile iletildi. Ayrıca, İran'ın herhangi bir tehdide karşı "hızlı ve kararlı bir yanıt" vereceği vurgulandı.

İsviçre'nin Tahran Maslahatgüzarı da yapılan görüşmede İran tarafının ilettiği mesajları dikkatle dinlediğini belirterek, konuyu derhal ABD hükümetine ileteceğini belirtti.

Trump'tan saldırı tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, dün bir haber kanalına verdiği röportajda İran ile nükleer müzakere konusunda anlaşmaya varılamazsa saldırı düzenleyeceklerini ve yeni yaptırımlar uygulayacaklarını belirtmişti. İran ve ABD yetkilileri arasında görüşmelerin sürdüğünü öne süren Trump, İran müzakereye yanaşmazsa ülkeyi bombalayabileceklerini ifade etmişti.

Öte yandan İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin düşmanlığının geçmişteki gibi devam ettiğini belirterek, "Sürekli tehditler savuruyor, saldırı planları yapıyorlar. Ancak dışarıdan bir saldırı gerçekleşeceğine pek ihtimal vermiyoruz. Yine de böyle bir girişim olursa kesinlikle sert bir karşılık alacaklar" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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