İran'da Hamas lideri İsmail Haniye için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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Politika

İran'da Hamas lideri İsmail Haniye için cenaze töreni düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazını İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı. Törene İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Hamas yetkilileri katıldı. Törenin ardından Haniye'nin cenazesi Katar'da defnedilecek.

01.08.2024 11:21
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İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için cenaze töreni düzenleniyor. Haniye'nin Tahran'daki cenaze namazını İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni için geldiği İran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Haniye'nin koruması için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor. Tahran Üniversitesinde düzenlenen cenaze namazını İran Dini Lideri Ali Hamaney kıldırdı. Halka açık gerçekleştirilen törene İran Dini Lideri Hamaney'in yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki Başkan Yardımcısı Halil el-Hayya ve birçok siyasi ve askeri kanattan yetkili katıldı.

"Siyonist rejim ağır bedeller ödeyeceğini bilmeli"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf cenaze töreni öncesi yaptığı konuşmada, " İsrail, direniş liderlerini hedef alarak stratejik bir hata yapıyor. Ancak bu, siyonist rejimin şehitlerimizin şehadetin, hareketimizi etkileyeceğini düşündüğü stratejik bir hatasıdır" dedi.

ABD'nin bilgisi dışında hareket edilmediğini bildiklerini söyleyen Kalibaf, "Doğru yerde ve doğru zamanda tepki vermek bizim görevimiz ve siyonist rejim bu konuda ağır bedeller ödeyeceğini bilmeli" ifadelerini kullandı.

"Filistin devleti kurmaya söz veriyoruz"

Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki Başkan Yardımcısı Halil el-Hayya da düzenlenen cenaze töreninde konuştu. El- Hayya, "Siyonist rejim, bölgedeki kötülük ve güvensizliğin simgesi olduğunu tüm dünyaya kanıtlamış oldu. Tüm dünyanın bu kanseri sonsuza kadar yeryüzünden silmeye çalışması gerekmektedir" dedi.

Hayya, "Bugün İslam ümmetine ve dünyanın tüm özgür insanlarına şunu söylüyoruz; İsmail Haniye'nin sloganını ilelebet sürdüreceğiz. Siyonist rejimi tanımıyoruz. Bu rejimin sloganlarımız ve eylemlerimizle Filistin'den kökünü kazımanın peşindeyiz. Yerinden edilmiş Filistin halkını Filistin topraklarına geri döndürmeye ve Filistin devleti kurmaya söz veriyoruz. Kör terörle önümüzü kapatabileceklerini sanıyorlar ancak aksine bu terör herkesi rejime karşı birleşmeye daha da motive edecektir" dedi.

Halktan yoğun katılım

Tahran Üniversitesi'nde kılınan cenaze namazının ardından on binlerce İranlı Tahran'daki Azadi Meydanına doğru yürümeye başladı. Törende Haniye ile korumasının naaşlarını taşıyan cenaze aracı halkın arasından geçerek Azadi Meydanı'na doğru ilerledi. Filistin ve direniş örgütlerinin bayraklarının taşındığı törende halk, "Kahrolsun İsrail", " Kahrolsun ABD", "İntikam, İntikam" ve "Şehidimizin kanı boşa gitmeyecek" sloganları atıldı. Törenin sona ermesinin ardından Haniye için Katar'ın başkenti Doha'da da cenaze töreni düzenlenecek ve orada defnedilecek.

Tahran'da suikasta uğramıştı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni için bulunduğu Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından Devrim Muhafızları Ordusu'nun yayınladığı bildiride, "Şüphesiz, İsrail rejiminin bu suçuna İran ve direniş cephesi, sert ve acı dolu karşılık verecektir" ifadeleri yer almıştı.

3 günlük ulusal yas

İran hükümeti, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin başkent Tahran'da kaldığı konuta gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildiği duyurmuştu.

Hamaney'den intikam sözü

İran dini lideri Ali Hamaney, Haniye'nin hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı açıklama yayımlamış ve açıklamada, "Katil ve terörist Siyonist rejim (İsrail), değerli misafirimizi evimizde şehit ederek bizleri derinden üzdü, ancak kendisine yönelik ağır bir cezanın da zeminini hazırladı. Haniye'nin kanının intikamını almayı vazifemiz olarak görüyoruz" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran'da Hamas lideri İsmail Haniye için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

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