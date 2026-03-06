İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu - Son Dakika
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu

İran, Suudi Arabistan\'daki ABD üssünü vurdu
06.03.2026 21:14
İran, Suudi Arabistan\'daki ABD üssünü vurdu
İran, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nü hedef aldı. Riyad yakınlarındaki üsse bir füzenin isabet ettiği anlar kameralara yansırken, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ise hava savunma sistemlerinin üsse yönelen üç balistik füzeyi imha ettiğini açıkladı.

ABD ve İsrail'in başlattığı saldırılara karşı İran'ın misillemeleri devam ediyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ ABD ÜSSÜ VURULDU

Son olarak İran, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın güneydoğusunda yer alan Prens Sultan Hava Üssü'nü hedef aldı. ABD askerleri ve savaş uçaklarının konumlandığı üsse bir füzenin isabet ettiği anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, füzenin düştüğü noktadan alevlerin yükseldiği görüldü.

SUUDİ ARABİSTAN: ÜÇ BALİSTİK FÜZE İMHA EDİLDİ

Öte yandan Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Prens Sultan Hava Üssü'ne doğru fırlatılan üç balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı. Ancak açıklamada, üsse isabet eden herhangi bir mühimmattan bahsedilmedi.

SAVAŞTA 7. GÜN

Öte yandan ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş 7. gününe girerken Orta Doğu'da gerilim daha da tırmanıyor. İsrail, İran'ın gece saatlerinde Tel Aviv'e yönelik gerçekleştirdiği füze ve insansız hava aracı saldırılarına misilleme olarak İran'ın başkenti Tahran'ı hedef aldı.

Gece yarısından sonra Tahran semalarında savaş uçaklarının sesi duyulurken kısa süre içinde şehirde art arda 7-8 büyük patlama meydana geldi. Patlamaların ardından başkentin birçok noktasından yoğun duman yükseldiği ve gökyüzünün alevlerin ışığıyla aydınlandığı görüldü. Bölgeden paylaşılan görüntülerde patlamaların kentin farklı noktalarında hissedildiği ve bazı mahallelerde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

İsrail ordusunun saldırılarının İran'ın askeri altyapısını hedef aldığı öne sürülürken, Tahran çevresindeki bazı askeri tesislerin ve stratejik noktaların hedef alınmış olabileceği değerlendiriliyor. Daha önce de İsrail ve ABD güçlerinin İran'da başkent Tahran dahil birçok noktaya hava saldırıları düzenlediği ve şehirde geniş çaplı patlamalar duyulduğu bildirilmişti.

ORTA DOĞU'DA ALARM SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ

Öte yandan İran'ın son günlerde Tel Aviv ve çevresine yönelik füze saldırıları gerçekleştirdiği, bu saldırılarda ölen ve yaralananların olduğu belirtiliyor. Karşılıklı saldırılar nedeniyle bölgede hava savunma sistemleri sık sık devreye girerken Orta Doğu'daki birçok ülkede de alarm seviyesi yükseltildi.

BİLANÇO HER SAAT AĞIRLAŞIYOR

ABD ve İsrail'in İran'daki hedeflere yönelik operasyonlarının başlamasından bu yana çatışmalar giderek geniş bir alana yayılırken, ilk verilere göre savaşın başlamasından bu yana bölgede yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Uzmanlar, Tahran'da yaşanan son patlamaların savaşın yeni bir aşamaya girdiğine işaret edebileceğini ve tarafların askeri operasyonlarını daha da genişletebileceğini belirtiyor. Bölgedeki gelişmeler, Orta Doğu'da daha büyük çaplı bir çatışma ihtimaline dair endişeleri artırmaya devam ediyor.

