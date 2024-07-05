İran vatandaşları Van'da oy kullanmaya başladı - Son Dakika
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Politika

İran vatandaşları Van'da oy kullanmaya başladı

İran İslam Cumhuriyeti 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için Van'da bulunan İran vatandaşlarının oy kullanma işlemi başladı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin vefatının ardından bir yıl öne alınan seçimde Tebriz Milletvekili Mesud Pezeşkiyan ve eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Said Celili yarışacak. Türkiye'de ise Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon, Erzurum ve Van'da oy kullanma merkezleri oluşturuldu.

05.07.2024 11:45
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İran İslam Cumhuriyeti 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için Van'da bulunan İran vatandaşlarının oy kullanma işlemi başladı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 19 Mayıs'ta İran- Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldıktan sonra dönüş yolunda helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Reisi'nin vefatının ardından bir yıl öne alınan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Said Celili yarışacak.

Türkiye'de ise oy kullanımı için bir önceki turda olduğu gibi Ankara, İstanbul (2 şube), İzmir, Antalya, Trabzon, Erzurum ve Van'da olmak üzere toplam 8 ayrı noktada merkez oluşturuldu. Sabah saatlerinde sandıkların kurulduğu Van Ticaret ve Sanayi Odasına gelen İranlı vatandaşlar, oy kullanma işlemini sorunsuz gerçekleştirdi.

Oyunu kullanmaya gelen İran vatandaşları ise seçimin ülkelerine hayırlı olması temennisinde bulundu. - VAN

Kaynak: İHA

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