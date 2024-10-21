İran ve Türkiye'den İş Birliği Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İran ve Türkiye'den İş Birliği Mesajı

İran, Türkiye ile iş birliği yaparak İsrail'in saldırılarını durdurmayı hedefliyor.

21.10.2024 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Türkiye ile iş birliğine önem verdiklerini belirterek, "Hamas yetkilileri ile İstanbul'da yaptığımız görüşmede, Hamas'ın hala canlı ve kayda değer olduğu mesajını verdik. İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik katliamlarını durdurmak için Türkiye ile birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi düzenlediği haftalık basın toplantısında, İsrail ile yaşanan askeri gerilim ve bölgedeki son gelişmelere dair konuştu. Bölge turu çerçevesinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Kuveyt ve Bahreyn'i ziyaret edeceğini belirten Bekayi, "Bölge ülkelerine yapılan ziyaretlerin mesajı açıktı. Kriz zamanlarında dahi bölge ülkeleri ile ilişkileri geliştirmede kararlıyız. İran olarak beklentimiz Gazze ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının durdurulması ve savaşın engellenmesi. Bu konuda diplomatik temaslarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Türkiye ile iş birliği mesajı

Türkiye ile iş birliğine önem verdiklerini belirten Bekayi, İran ve Türkiye'nin bölgede iki önemli güç olduğunu söyleyerek, "İki İslam ülkesi ve bölgenin etkili iki gücü olan İran ve Türkiye ilişkilerine önem veriyoruz. İstanbul'da Hamas yetkilileri ile yaptığımız görüşmede Hamas'ın hala canlı ve kayda değer olduğu mesajını verdik. İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik katliamlarını durdurmak için Türkiye ile birlikte çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin yardımı ile Suriye'de barış ve istikrarı sağlamak için çalışıyoruz"

Suriye'de başta PKK olmak üzere terör örgütleri ile mücadelede Türkiye ile iş birliğine öncelik verdiklerini kaydeden Bekayi, "Türkiye ile ilişkilerimizde, sınır güvenliğinin güçlendirilmesi ve terör ile mücadele iki önemli konu başlığı. Suriye konusunda Türk mevkidaşlarımız ile Astana çerçevesinde iletişim halindeyiz. Türkiye'nin ve diğer ortaklarımızın da yardımı ile Suriye'de barış ve istikrarı sağlamak için çalışıyoruz. ABD'nin Suriye'yi işgali ve istikrarın sağlanmaması terör örgütlerini güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

"İsrail rejiminin en ufak saldırısına kesin bir şekilde karşılık vereceğiz"

İsrail'in İran'a yönelik misillemesine karşı olarak Tahran'ın İsrail'de vuracağı hedefleri belirlediğini belirten Bekayi, "Daha önce birçok kez açık bir şekilde ilan ettik, İsrail rejiminin en ufak saldırısına kesin bir şekilde karşılık vereceğiz. ABD'nin İsrail rejimine hava savunma sistemlerini konuşlandırması, ABD ve Batılı ülkelerin son bir yıldır Siyonist rejime verdikleri desteğin göstergesidir. Bu destekler Siyonist rejimi daha da küstahlaştırmakta" diye konuştu.

"Savaşı durduracak her türlü girişimi destekliyoruz"

Bölge ülkelerinin doğacak bir krizin tüm bölgeye yayılma riski olduğunun farkında olduğunu kaydeden Bekayi, "İran'a yönelik muhtemel bir saldırıda bölge ülkelerinin kendi topraklarının kullanımına izin vermeyeceklerine güveniyoruz. Son iki hafta içerisinde Dışişleri Bakanımızın bölge ülkelerine ziyaretlerinde savaşın durdurulması noktasında ortak bir anlayışa varıldı. İran olarak bu doğrultuda savaşı durduracak her türlü girişimi destekliyoruz" dedi.

"ABD ile mesaj alışverişi İsviçre üzerinde yürütülüyor"

ABD ile Umman üzerinden yürütülen nükleer müzakerelerin bölgedeki gelişmeler nedeniyle askıya alındığını belirten Bekayi, ABD ile diplomatik kanalların açık olduğunu ve mesaj alışverişlerinin İsviçre üzerinde yürütüldüğünü söyledi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Türkiye, İsrail, Lübnan, tahran, Gazze, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran ve Türkiye'den İş Birliği Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 Adana’da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
14:57 FETÖ elebaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’da St. Luke’s Hastanesinde tutuluyor FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da St. Luke's Hastanesinde tutuluyor
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
07:43 Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın
04:28 Beyoğlu’nda kahreden olay Anne ve bebeği evde ölü bulundu Beyoğlu'nda kahreden olay! Anne ve bebeği evde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 18:47:36. #1.13#
SON DAKİKA: İran ve Türkiye'den İş Birliği Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.