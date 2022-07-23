İşçilerin açtığı pankart jestine karşılık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben sizin gadalarınızı alırım - Son Dakika
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İşçilerin açtığı pankart jestine karşılık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben sizin gadalarınızı alırım

23.07.2022 17:14

Kayseri'de Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üzerinde "Gadalarını alırım" yazan pankarta kayıtsız kalamadı. Konuşması esnasında pankartı görünce gülümseyen Erdoğan, "Ben sizin gadalarınızı alırım" diyerek karşılık verdi. İç ve Doğu Anadolu'da kullanılan "Gadasını aldığım" sözü, "Derdini ben alayım, ben çekeyim, sen mutlu ol" manasında kullanılıyor. Gada kelimesi, suç, günah ve dert anlamını taşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

SALONDA AÇILAN PANKARTA KAYITSIZ KALAMADI

Konuşması sırasında Erdoğan, salonda üzerinde "Gadalarını alırım" yazılı bir pankarta kayıtsız kalamadı. Gülümsemesine engel olamayan Erdoğan, "Ben sizin gadalarınızı alırım" ifadelerini kullandı.

Fabrika işçileriyle buluşan Erdoğan, salonda açılan pankarta kayıtsız kalamadı

KAYSERİ'DE SIKÇA KULLANILAN BİR DEYİŞ

Başta Kayseri'de olmak üzerine bazı yörelerde "Gadasını aldığım" sözü, "Derdini ben alayım, ben çekeyim, sen mutlu ol" manasında kullanılıyor. Gada kelimesi, suç, günah ve dert anlamına geliyor.

Fabrika işçileriyle buluşan Erdoğan, salonda açılan pankarta kayıtsız kalamadı
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Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri, Femaş, Politika, Güncel, Son Dakika

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