Politika

Cumhur İttifakı İspir'de Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında buluştu. Açılışta İspir halkına seslenen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun "Erzurum'da Mehmet'e İspir'de Ahmet'e oy verin, İspir hak ettiği hizmetlere ulaşsın" dedi.

Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışı yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmeni, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül'ü ve AK Parti İl Yönetimini ilçe girişinde sayısı iki yüzü aşkın araç konvoyu karşılayarak konvoy eşliğinde ilçe girişine büyük bir coşkuyla hareket edildi. Heyet önce ilçe halkı ile cuma namazını kıldı ardından SKM açılışına geçti.

Halk oyunları gösterilerinin ardından kalabalığa hitap ederek açılış konuşmalarını başlatan İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, "Bugüne kadar bizlere inandınız iki yıl pandemi sonrası deprem ve bir takım ekonomik sıkıntılar olmasına rağmen bu zor coğrafyada yaptığımız çalışmalarımızı hep alkışladınız, gönlünüze aldınız, yanımızda oldunuz ve safta olup safınızı belli ettiniz. Bizim safımız her zaman Dünya beşten büyüktür diyen Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın safıdır. Bizim safımız önce devletim ve milletim sonra partim ve ben diyen milletini ve devletini karşılıksız seven serdengeçtilerin yol başçısı muhterem genel başkanım Sn. Dr. Devlet Bahçeli beyimizin safıdır. Safta olanlara selam olsun sizlere çok şey dememize gerek yok, sizler 31 Mart günü Allah nasip ederse Cumhur İttifakını Türkiye de ilk sıralarda oylarınızla İspirde ve Erzurum da yer aldıracaksınız. Sloganımız belli "Erzurum da Mehmet, İspirde Ahmet olsun. Cumhur İttifakı yaşasın Cumhuriyet" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İspir için yapılan çalışmaları anlattı. Seçimlerde yalnızca İspir'de değil, Türkiye'nin dört bir yanında çalıştıklarını belirten Başkan Sekmen, " Oylarımızı kullanırken buna dikkat etmenizi istiyorum. Bugüne kadar Cumhur İttifakı olarak yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Dün deselerdi ki 'İspir'e doğalgaz gelecek, asfaltlar tamamlanacak, köye ulaşmayan yol kalmayacak, suyu akmayan nokta kalmayacak' böyle bir şey olur mu, denirdi. Şuan bakıldığında İspir, bir şehir konumuna geldi. Bazı eksik hizmetlerimiz var yakın zamanda Ahmet kardeşimle beraber el ele vererek doğalgazı olmayan yerlere de doğalgazı ulaştıracağız" dedi.

"Erzurum'da Mehmet, İspir'de Ahmet"

Çalışmalarına el ve gönül birliğiyle devam edeceklerini kaydeden Mehmet Sekmen, "Süreç boyunca elbette sıkıntılarımız, eksiklerimiz var ama bilelim ki sadece ülkemizde sorunlar yaşanmıyor. Güçlü olur, el ele verirsek bunlar geride kalacak. Bu süreç içerisinde biz şöyle bir slogan geliştirdik: "Erzurum'da Mehmet, İspir'de Ahmet. Cumhur İttifakı, Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" dedi.

55. yılımızı kutluyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Dünya'ya yön veren bir ülke haline gelindiğini ifade eden Erzurum MHP İl Başkanı Adem Yurdagül ise konuşmasına "Daha düne kadar haritada bizi parmakla gösterenlere 'Dünya beşten büyüktür' diyerek beş parmağımızı da haritanın ortasına basarak Türkiye Cumhuriyetinin dünyaya yön veren bir ülke olduğunu gösterdik. İttifakımıza zarar vermek isteyen kişiler ve oluşumlar olacaktır. Bizler 55. yılımızı kutladığımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir neferi olarak herkes bilsin ki sözleşme partisi niteliği taşıyan oluşumlar ve adayları sadece kendilerine ve İspire zarar vereceklerdir. Ben inanıyorum ki yüreği kavi, insanı mert İspir, bu yapılanlara geçit vermeyecektir. İspir Cumhur İttifakını yeniden göreve getirecektir" diye konuştu.

"Zilleti 31 Martta sandığa gömeceğiz"

İspir'de Cumhur İttifakı olarak yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını kaydeden Yurdagül, "Bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhur İttifakının bir paydaşı olmaktan gurur duyuyoruz. İspir'de sağ omzumuza Büyükşehir Belediye Başkanımızı alarak sol omzumuza ise Cumhur İttifakımızın İspir Belediye Başkan adayını alarak sıkılmadık el bırakmayacağız. Kapı kapı dolaşarak zilleti 31 Martta sandığa gömerek Cumhur İttifakını da zaferle sonuçlandıracağız. Sizler var olduğunuz sürece bu ezanlar dinmeyecek, bu bayrak inmeyecek, vatan toprakları bölünmeyecek. " dedi.

"Erzurum'u ve İspiri önce yüce Allaha sonra siz kıymetli vatandaşlarımıza emanet ediyoruz."

Cumhur İttifakı olarak gece gündüz çalışarak adaylarımızın muzaffer olmaları için mücadele ettiklerini söyleyen AK Parti il başkan yardımcısı Mevlüt Doğan, "Bizlere şimdiye kadar hep destek oldunuz, özellikle AK Parti hükümetleri zamanında ve Cumhur İttifakı zamanında her zaman yanımızda oldunuz. Sizlerden almış olduğumuz bu destekle belediyelerimizle gece gündüz çalışarak sizlere laik olmak için bütün gücümüzle gayret gösterdik. Yine yerel seçim arifesinde tekrardan sizlerin huzuruna çıkarak sizlerin desteklerini bekliyoruz. Dünya liderimiz gözbebeğimiz Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın ve aynı zamanda bilge lider saygın devlet adamı Sn. Dr. Devlet Bahçelinin sizlere emanetleri olan Erzurum da değişimde ve dönüşümde mimarı köyleri ilçeleri ve şehir merkezimizi ilmek ilmek işleyen şehrimizin çehresini değiştiren Mehmet Sekmen başkanımı ve aynı zamanda sizlerin evladı olan Ahmet Coşkun başkanımı sizlere emanet ederek sahip çıkmanız için söz istiyoruz. Bizlerde Cumhur İttifakı olarak 17 ilçede AK Parti ve 3 ilçede MHP adaylarımız için gece gündüz olarak çalarak adaylarımızın muzaffer olmaları için çalışacağımız için söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Birlik ve beraberliğin simgesi "Cumhur İttifakı" her alanda hissediliyor. "

Cumhur İttifakının tavanda olduğu kadar tabanda da birlik ve beraberlik içerisinde pekişerek devam ettiğini söyleyen yöneticilerin ortak vurgusu Büyükşehirlerde ve yerelde Cumhur İttifakının büyük bir zaferle ayrılacağı bugün olduğu gibi yarında bu İttifak duygusuyla hizmetlerin devam edeceği oldu. Açılış konuşmalarının ardından katılımcılara günün anlamına binaen Plaket takdim edildi. Ardından okunan dualarla Cumhur İttifakı İspir Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışı yapıldı.

Açılışın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, AK Parti İl Yönetimi ve İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun ile birlikte ilçede gezerek vatandaşlar ve esnaflar ile hasbihal ederek yemek programına geçti. Yemek Programından sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve İspir Belediyesinin destekleri ile tamamlanan Öztoprak Mahallesi Mahalle Konağının açılışı yapılarak mahalle halkının hizmete sunuldu. Mahalle Konağının açılışında 7 den 70 e 101 mahalle 78 mezrada çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ifade eden İspir belediye Başkanı Ahmet Coşkun, "Kırsal mahallelerde bulunan Mahalle Konakları; misafirlerin ağırlanmasında, mahalle sakinlerinin birer buluşma noktası olması ve bölgenin kültürlerin yaşatılmasında büyük rol oynayan mekanlar olarak önem arz etmektedir. Bizlerde bu anlayışla İspirimizde eksik kalan mahalle konaklarımızı tamamlıyor, kullanılamayan konaklarımızı ise restore ederek sağlıklı bir şekilde hizmet vermesi ve gelecek nesillere miras olarak kalması adına yeniliyoruz. İnşallah sizler burada güzel hatıralar biriktirirsiniz. Mahallemize hayırlı olsun" diye konuştu. - ERZURUM