İsrail Başbakanı, emekli General Gal Hirsch'i Gazze Şeridi'ne sorumlu olarak atadı - Son Dakika

İsrail Başbakanı, emekli General Gal Hirsch'i Gazze Şeridi'ne sorumlu olarak atadı

Son Güncelleme: 08.10.2023 18:51

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, emekli general Gal Hirsch'i Gazze Şeridi ve çevresindeki esirler ve kayıp kişiler dosyası sorumlusu olarak atadı. Hirsch'in talimatlarına tüm bakanlıkların tabi olacağı belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, emekli general Gal Hirsch'i Gazze Şeridi ve çevresindeki esirler ve kayıp kişiler dosyası sorumlusu olarak atadığı bildirildi.

TÜM BAKANLIKLAR HİRSCH'İN TALİMATLARINA TABİ OLACAK

Başbakan Netanyahu'nun ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, emekli general Hirsch'in esirler ve kayıp kişiler dosyası sorumlusu olarak atandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca bu konuda tüm bakanlıkların Hirsch'in talimatlarına tabi olacağı aktarıldı.

Gal Hirsch

SAVAŞ HALİ İLAN ETTİ

Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu, anayasanın 40. maddesini 1973'ten bu yana ilk kez uygulayarak resmen savaş hali ilan etti.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar sınırdaki geçiş noktasını aşarak bölgedeki İsrailli yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında Hamas'ın saldırılarında şu ana kadar 600 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 2 bine ulaştığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İsrail Başbakanı, emekli General Gal Hirsch'i Gazze Şeridi'ne sorumlu olarak atadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Başbakanı, emekli General Gal Hirsch'i Gazze Şeridi'ne sorumlu olarak atadı - Son Dakika
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