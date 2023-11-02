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İsrail'de ordu ve hükümet ters düştü - Son Dakika

İsrail'de ordu ve hükümet ters düştü

Son Güncelleme: 02.11.2023 19:03

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, Gazze Şeridi'ne hastanelerde kullanılmak üzere akaryakıt girişine izin verileceğini açıklamasının ardından İsrail Başbakanlığı Halevi'yi yalanlayarak, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun böyle bir transfere onay vermediği vurgulandı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, Gazze Şeridi'ne hastanelerde kullanılmak üzere akaryakıt girişine izin verileceğini açıklamasının ardından İsrail Başbakanlığı Halevi'yi yalanlayarak, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun böyle bir transfere onay vermediği vurgulandı.

AKARYAKIT ANLAŞMAZLIĞI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'de, Başbakanlık ile Genelkurmay Başkanlığı arasında Gazze Şeridi'ne "akaryakıt" tedariki konusunda anlaşmazlık yaşanıyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi yaptığı açıklamada, akaryakıtın bitmesi halinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde kullanılmak üzere akaryakıtın bölgeye tedarikine izin verileceğini belirterek, "Bu noktaya kadar akaryakıt girişine izin vermedik. Her gün Gazze Şeridi'ndeki durumu kontrol ediyoruz. Bir haftadan fazla süredir bize hastanelerdeki yakıtın biteceğini söylüyorlar ama bitmedi. O gün geldiğinde, yakıt hastanelere gözetim altında aktarılacak ve bunun Hamas'ın askeri amaçlarına hizmet etmemesini sağlamak için her şeyi yapacağız." dedi.

İsrail Başbakanlığı, Genelkurmay Başkanı Halevi'nin açıklamalarını yalanladı

NETANYAHU ONAY VERMEDİ

Halevi'nin açıklamasının ardından harekete geçen İsrail Başbakanlığı, Halevi'nin açıklamalarını yalanlayarak, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun böyle bir transfere onay vermediğini vurguladı. Öte yandan Refah Sınır Kapısı üzerinden 21 Ekim'den bu yana Mısır'dan Gazze Şeridi'ne geçen yardım tırlarının bölgeye akaryakıt tedarik etmesine izin verilmiyor.

ÖLDÜRÜLEN İSRAİLLİ ASKER SAYISI 300'Ü GEÇTİ

İsrail ordusu, ağır kayıplar verdi. Ülkede büyük şok yaratan gelişmelerin ardından İsrail Ordu Sözcüsü Hagari, son gelişmeleri aktardı. Hamas'ın elindeki esir sayısının 242'ye yükseldiğini belirten Hagari, "7 Ekim'den bu yana 332 askerimiz hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İsrail'de ordu ve hükümet ters düştü - Son Dakika
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