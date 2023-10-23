İsrail'de yapılan ankete göre katılımcıların yüzde 66'sı Netanyahu'nun istifasını istiyor

İsrail'de yapılan bir ankete göre, katılımcıların yüzde 66'sı 7 Ekim'de yaşanan hatalardan dolayı Başbakan Binyamin Netanyahu'nun savaşın ardından istifasını istiyor.

GÜVENLİK AÇIĞINDAN SORUMLU TUTULUYOR

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, ülkede 18 yaş üstü 1442 kişinin katıldığı bir kamuoyu yoklamasının sonuçlarını paylaştı. Söz konusu araştırmaya göre, ankete katılanların yüzde 75'i 7 Ekim'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başlattığı Aksa Tufanı saldırılarında yaşanan İsrail'deki güvenlik açığından Başbakan Netanyahu'nun sorumlu olduğuna inanıyor.

Tel Aviv'de "Çocuklarımızı eve getirin" protestosu

NETANYAHU'NUN GİTMESİNİ İSTİYORLAR

Ankete katılanların yüzde 66'sı savaşın ardından Netanyahu'nun istifasını isterken, yüzde 64'ü savaştan sonra İsrail Meclisi'nin feshedilmesini ve genel seçimlerin yapılmasını talep ediyor. Önceki seçimde Netanyahu'nun partisi Likud'a oy verdiğini belirtenlerin yüzde 45'i de savaşın hemen ardından seçimlerin yapılmasını istiyor.

NETANYAHU İLE ORDU ARASINDA GÜVEN KRİZİ İDDİASI

Yedioth Ahronoth gazetesi bugün yayınlanan bir haberinde, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki güncel gelişmeler konusunda Netanyahu ile İsrail ordusu arasında güven krizi yaşandığını yazmıştı. Haaretz gazetesinde dün çıkan haberde de Netanyahu'nun 7 Ekim'deki saldırıların tahmin edilememesinin sorumluluğundan kaçmaya ve bu sorumluluğu İsrail ordusuna yüklemeye çalıştığı belirtilmişti.

TEL AVİV'DE HALK SOKAĞA İNDİ

Öte yandan; İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, dün akşam başkent Tel Aviv'de sokaklara inen yüzlerce İsrailli protesto gösterisi düzenledi. Hamas tarafından esir alınan yakınlarının bir an önce serbest bırakılmasını isteyen halk, "Çocuklarımızı eve getirin" sloganları atarak Netanyahu'ya istifa çağrısı yaptı. İsrail Ordu Sözcüsü'nün yaptığı açıklamaya göre, Hamas'ın elinde 222 rehine var.