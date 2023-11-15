İsrailli aşırı sağcı bakan Ben-Gvir, Filistinli mahkumlara işkenceyi itiraf etti: Sürekli milli marş dinletiyoruz

İsrail'de kolluk kuvvetleri ve hapishanelerden sorumlu aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ziyaret ettiği yüksek güvenlikli hapishanede tutukluların ağır şartlarda tutulduğunu ve sürekli milli marş dinletildiğini açıkladı. Filistinli tutuklulara işkence yaptığını resmen itiraf eden Ben-Gvir konuşurken arkada İsrail Milli Marşı'nın çaldığı duyuldu.

"EN AĞIR ŞARTLARDA TUTUYORUZ"

İsrail'de ırkçılık ve nefrete tahrikten hüküm giymiş sabıkalı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılara katılmakla suçlanan tutukluların kaldığı yüksek güvenlikli bir hapishaneyi ziyaretine dair paylaşımda bulundu. Talimatları doğrultusunda tutukluların "en ağır şartlarda tutulduğuna" işaret eden Ben-Gvir, "tuvaletin ortada bir delik şeklinde, yatakların demir olduğunu, karanlık bir hücrede elleri bağlı 8 mahkumun kaldığını ve arkada İsrail Milli Marşı'nın aralıksız çaldığını" aktardı.

İŞKENCEYİ İTİRAF ETTİ

İşkenceyi resmen itiraf eden Ben-Gvir, geçmişte hükümetin onayladığı "terör suçları için idam cezasının" yasalaşması amacıyla çalışmalarını devam ettireceğini ve bu tutukluların idam edilmesi temennisinde bulundu. İsrailli Bakan'ın paylaştığı görüntülerde arkada çalan İsrail Milli Marşı'nın sesi nedeniyle konuşmaların duyulamaması ise dikkati çekti.

7 EKİM'DEN BU YANA İSRAİLLİ SİVİLLERİ SİLAHLANDIRDI

İsrail'de Yahudi üstünlükçü siyasetiyle tanınan Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde yaşıyor ve uzun süredir tartışmalı bir figür olarak öne çıkıyor. İsrail basınındaki haberlere göre, 7 Ekim'deki olayların ardından Ben-Gvir'in sivilleri ve yerleşimcileri silahlandırma kampanyası kapsamında, İsrailli silah şirketlerinden yaklaşık 25 bin silahın yanı sıra mühimmat ve diğer savaş malzemeleri satın alınmıştı.

FİLİSTİNLİLER, "KATİLLERİN AVUKATI" DİYOR

Ben-Gvir, 7 Ekim'den sonra sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kişilerin İsrail bayrağı önünde elleri kelepçeli halde çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı. İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından "katillerin avukatı", "şeytanın avukatı" ve "sabıkalı" olarak adlandırılıyor.

IRKÇILIKTAN HÜKÜM GİYMİŞTİ

Ben-Gvir, İsrail'in 1998'de terör eylemleri nedeniyle yasakladığı ve ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı ırkçı "Kah" hareketinin de geçmişte bir üyesiydi. Görüşlerinin radikalliği nedeniyle askerlikten muaf tutulan ve hakkında "nefret, kışkırtıcı söylem ve ırkçılık" gibi suçlamalardan 53 iddianame hazırlanan Ben-Gvir, 2007'de "ırkçılık ve terör örgütünü desteklemek" suçundan hüküm giymişti.

Itamar Ben-Gvir

TERÖR SUÇLULARI İÇİN İDAM CEZASI YASA TEKLİFİNİ SUNMUŞTU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu yılın başında göreve başlayan koalisyon hükümetinde Ben-Gvir, ülkedeki kolluk kuvvetlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanlığına getirilmişti. İsrail'de terör suçluları için idam cezası getiren Ben-Gvir'in partisinin sunduğu yasa teklifi şubatta Meclis komitesinde kabul edilmiş ancak yasalaşmamıştı.