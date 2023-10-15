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İsrail Maliye Bakanı Smotrich'ten "7 Ekim" itirafı: Vatandaşlarımızı koruyamadık - Son Dakika

İsrail Maliye Bakanı Smotrich'ten "7 Ekim" itirafı: Vatandaşlarımızı koruyamadık

Son Güncelleme: 15.10.2023 21:47

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı operasyonuna ilişkin itirafta bulunarak, "Şunu dürüstçe itiraf etmeliyiz; devlet yönetimi ve güvenlik sistemi başı öne eğik biçimde başarısız oldu. Vatandaşlarımızı korumakta başarısız olduk." dedi.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 7 Ekim'de düzenlenen saldırılarla ilgili ülke yönetimi ve güvenlik sisteminin vatandaşlarını korumakta başarısız olduğunu belirterek sorumluluğu üzerine aldığını söyledi.

Aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nden gerçekleştirilen saldırıda "yaşananlar ve olacaklar için sorumluluğu üzerine aldığını" belirtti.

"DEVLET YÖNETİMİ VE GÜVENLİK SİSTEMİ BAŞARISIZ OLDU"

Siyasi kariyerinde Filistinlilere karşı ırkçı söylem ve eylemleriyle tanınan Smotrich, şunları söyledi: "Şunu dürüstçe itiraf etmeliyiz; devlet yönetimi ve güvenlik sistemi başı öne eğik biçimde başarısız oldu. Vatandaşlarımızı korumakta başarısız olduk."

İsrailli bakan Bezalel Smotrich'ten itiraf gibi açıklama: Vatandaşlarımızı korumakta başarısız olduk
İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich

"TÜM BU GELİŞMELER FECİ OLAYLARA YOL AÇTI"

Smotrich, İsrail'in Gazze Şeridi'ne karşı yürüttüğü savaşın amacının "Hamas ve buradaki diğer silahlı grupların yok edilmesi olduğunu, bundan aşağısına razı olmayacağını" dile getirdi. Aşırı sağcı Bakan, İsrail'in Filistin yönetimi ile imzaladığı Oslo Anlaşmaları ve ülkesinin 2005'te Gazze'deki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinden çekilmesini yeniden değerlendireceğini ifade ederek "tüm bu gelişmelerin bu feci olaylara yol açtığını" savundu.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı Gazze Şeridinden İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 279'u asker toplam 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

İsrailli bakan Bezalel Smotrich'ten itiraf gibi açıklama: Vatandaşlarımızı korumakta başarısız olduk

GAZZE'DE 2 BİN 670 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti. İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail Maliye Bakanı Smotrich'ten '7 Ekim' itirafı: Vatandaşlarımızı koruyamadık - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Maliye Bakanı Smotrich'ten "7 Ekim" itirafı: Vatandaşlarımızı koruyamadık - Son Dakika
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