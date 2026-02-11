İsrail resti hayatını kabusa çevirdi: Bizi tehdit ederseniz, sizi AR-15 ile vuracağız - Son Dakika
İsrail resti hayatını kabusa çevirdi: Bizi tehdit ederseniz, sizi AR-15 ile vuracağız

İsrail resti hayatını kabusa çevirdi: Bizi tehdit ederseniz, sizi AR-15 ile vuracağız
11.02.2026 11:06
İsrail resti hayatını kabusa çevirdi: Bizi tehdit ederseniz, sizi AR-15 ile vuracağız
İsrail'e giden ödenekleri keseceğini söyleyen Cumhuriyetçi Florida valisi aday adayı James Fishback, evinin önünde çıkan yangının kasten çıkarıldığını iddia ederek kendisini tehdit edenlere rest çekti. Fishback "Bizi tehdit ederseniz, gönüllülerimizden birine bile el kaldırırsanız, Polisi beklemeyeceğiz, sizi AR-15 ile vuracağız. Kendimizi savunma hakkımız var" dedi.

Cumhuriyetçi Parti'den Florida valiliği için aday adayı James Fishback, İsrail'e giden ödenekleri keseceğini açıklaması sonrası evine yönelik çıkarıldığı iddia edilen kundaklama olayını "siyasi saldırı" olarak niteleyerek sert tepki gösterdi. Fishback, kendisini ve destekçilerini hedef alanlara karşı AR-15 yarı otomatik tüfekle rest çekti ve "Kendimizi savunma hakkımız var" dedi.

"YANGIN KASTEN ÇIKARILDI"

Fishback'ın kampanyasının açıklamasına göre, Madison County'deki evinin ön bahçesinde pazar akşamı çıkan yangının "kasten çıkarılmış" olabileceği iddia edildi. Yetkililer itfaiyenin yangını kontrol altına aldığını ve evde ciddi bir hasar oluşmadığını belirtti.

AR-15'İ ELİNE ALIP AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ

Olayın ardından Fishback, sosyal medyada evinin önünde Ruger AR-556 yarı otomatik tüfekle durduğu bir video paylaştı ve saldırı iddialarını dillendirenlere yönelik sert ifadeler kullandı. Bir haber kuruluşuna göre Fishback videoda "We will shoot you dead" ("Sizi öldürürüz") benzeri uyarılarda bulundu.

Fishback, kampanyası sırasında İsrail'e yapılacak ödeneklerin kesilmesi, H-1B vize programına muhalefet ve OnlyFans içerik üreticilerine yüksek vergiler önerisi gibi tartışmalı politikalarla gündemde yer alıyor. Bu çıkışları, kampanya dönemindeki gerilimi artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

Son Dakika Politika İsrail resti hayatını kabusa çevirdi: Bizi tehdit ederseniz, sizi AR-15 ile vuracağız - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail resti hayatını kabusa çevirdi: Bizi tehdit ederseniz, sizi AR-15 ile vuracağız - Son Dakika
