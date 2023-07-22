İsrail Savunma Bakanı, yargı reformu yasa tasarısının oylamasının ertelenmesini istedi - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı, yargı reformu yasa tasarısının oylamasının ertelenmesini istedi

22.07.2023 04:21

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümete yargı reformuyla ilgili yasa tasarısının Meclis'te yapılacak oylamasının ertelenmesi çağrısında bulundu. Gallant, İsrail'deki durumun endişe verici olduğunu belirterek, hükümete yargı reformu yasa tasarısının Meclis'teki oylamasının ertelenmesi çağrısı yaptı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümete yargı reformuyla ilgili yasa tasarısının Meclis'te yapılacak oylamasının ertelenmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in "Kanal 12" televizyonunun haberine göre, Savunma Bakanı Gallant, İsrail'de bir çok kesimin tepkisine neden olan tartışmalı yargı reformu yasa tasarısına ilişkin açıklama yaptı.

Gallant, İsrail'deki durumun endişe verici olduğunu belirterek, hükümete yargı reformu yasa tasarısının Meclis'teki oylamasının ertelenmesi çağrısı yaptı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre ise Gallant, hükümeti, 10 Temmuz'da Meclis'te ilk oylamada kabul edilen Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının "yumuşatılmış" versiyonunu kabul etmeye çağırdı.

İsrail'de yüzlerce yedek asker, 19 Temmuz'da, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binası yakınında düzenledikleri gösteride, hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan yasal düzenlemesini protesto amacıyla ordu görevini bıraktıklarını belirten dilekçeye imza atmıştı.

Gösteri esnasında yapılan konuşmalarda, Savunma Bakanı Yoav Gallant'a "ordudaki parçalanmayı görerek" hükümetin yargı düzenlemesini durdurma çağrısı yapılmıştı.

Tartışmalı yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini 27 Mart'ta ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Hükümet, muhalefetle müzakerelerinin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

İktidar koalisyonu Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını 2. ve 3. oylama için yarın Meclis'e sunmayı planlıyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika İsrail Savunma Bakanı, yargı reformu yasa tasarısının oylamasının ertelenmesini istedi - Son Dakika


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