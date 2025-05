İstanbul\'da Barış İçin Toplantı

Türkiye-Rusya- Ukrayna heyetleri arasındaki toplantının açılış konuşmasını yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Barış yolunda ilerlemek için bu fırsatı değerlendirmek zorundayız. Savaş can almaya devam ederken ateşkesin bir an evvel hayata geçirilmesi kritik önem taşımaktadır" dedi.

İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında başladı. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da katıldığı toplantıda Rusya heyetinde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Şefi Igor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin bulunuken Ukrayna heyetinde ise Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Serhiy Kyslytsia, Ukrayna Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad ve Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Birinci Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi bulunuyor.

'SAVAŞI NASIL SONA ERDİREBİLECEĞİMİZ KONUSUNDA ÇABA SARF EDİYORUZ'

Toplantının açılış konuşmasını yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Trump'ın barış çağrılarına, Sayın Putin ve Sayın Zelenski'nin kulak vermiş olmalarını oldukça önemli buluyoruz. Rusya ve Ukrayna'nın doğrudan görüşmeye hazır olmaları bu kritik aşamayı mümkün kılmıştır. Takdir edersiniz ki gelinen aşamada iki yol bulunmaktadır. Yollardan biri, bizi barışa götürecek bir süreci başlatacak, diğeri ise daha fazla yıkıma ve can kaybına yol açacaktır. Taraflar bu yollardan hangisini seçeceklerine kendileri, kendi iradeleriyle karar verecekler. Savaşın başından bu yana, bu savaşı nasıl sona erdirebileceğimiz konusunda çaba sarf ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da tarafları bir araya getirmek için yoğun gayret göstermiştir. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Ankara ziyareti müzakerenin başlatılması yönünde önemli bir adım olmuştur. Görüşmelere katılan Rus heyetini ağırlamaktan da aynı derecede memnuniyet duyuyoruz. Her iki tarafın temsilcilerini İstanbul'da misafir ediyor olmamız, savaşın sona erdirilmesine yönelik güçlü irademizi gözler önüne sermektedir. Bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum; bu toplantı Mart 2022'den bu yana taraflar arasında gerçekleşen ilk düzey doğrudan temas niteliğini taşımaktadır. Barış yolunda ilerlemek için bu fırsatı değerlendirmek zorundayız" dedi.

'ATEŞKESİN BİR AN EVVEL HAYATA GEÇİRİLMESİ KRİTİK ÖNEM TAŞIMAKTADIR'

Bakan Fidan "Savaş can almaya devam ederken ateşkesin bir an evvel hayata geçirilmesi kritik önem taşımaktadır. Ateşkesin müzakerelerle eş zamanlı olarak sağlanması yönünde de önümüzde bir fırsat bulunmaktadır. Burada bir hususu, bir hadise vurgulamak isterim. Bundan sonraki aşamayı yapacağımız tercihler ve atacağımız adımlar doğrultusunda hep beraber belirleyeceğiz. Bu görüşmelerin bir liderler toplantısının temelini oluşturması da oldukça önemli. Yapıcı bir anlayışla müzakere ederek barışa ulaşmanın mümkün olduğuna yürekten inanıyoruz. Şu hususu bir kez daha açıkça vurgulamak istiyorum; Türkiye, savaşı sona erdirme ve barışı sağlama yönündeki çabalarınızda her daim yanınızda olacaktır. Barış için mümkün olan her türlü katkıyı sunmaya da hazırız. Hepinize bir kez daha İstanbul'a hoş geldiniz diyor ve yapılacak teknik müzakerelerde taraflara, sizlere başarılar diliyorum" diye konuştu.