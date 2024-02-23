İstanbul'da kentsel dönüşüm için yardım kararı yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İstanbul'da kentsel dönüşüm için yardım kararı yayımlandı

İstanbul\'da kentsel dönüşüm için yardım kararı yayımlandı

Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul'da yapılacak kentsel dönüşüm uygulamaları için hak sahiplerine konut ve iş yeri yapımı için maddi yardım sağlanacak. Karara göre, bir konut için 700 bin TL'ye kadar hibe ve kredi, bir iş yeri için 350 bin TL'ye kadar hibe ve kredi verilecek. Diğer konutlar için 1 milyon 400 bin TL'ye kadar kredi, diğer iş yerleri için ise 700 bin TL'ye kadar kredi verilecek.

23.02.2024 00:41  Güncelleme: 00:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da yürütülecek olan kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için yardım verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre hak sahibine bir konut için 700 bin TL'ye kadar hibe, 700 bin TL'ye kadar kredi; bir iş yeri için 350 bin TL'ye kadar hibe, 350 bin TL'ye kadar kredi; diğer her bir konut için 1 milyon 400 bin TL'ye ve diğer her bir iş yeri için de 700 bin TL'ye kadar kredi verilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İstanbul'da kentsel dönüşüm için yardım kararı yayımlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 05:15:16. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da kentsel dönüşüm için yardım kararı yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement