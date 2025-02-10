İstanbul Valisi Davut Gül'ün adı bakanlık için geçiyor - Son Dakika
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Politika

İstanbul Valisi Davut Gül'ün adı bakanlık için geçiyor

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AK Parti'nin il ve ilçe kongrelerini tamamlamasının ardından gözler kabine değişikliğine çevrildi. Yeni dönem için mevcut kabinede köklü bir değişiklik yapması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Valisi Davut Gül'e de görev verebileceği konuşuluyor.

10.02.2025 17:11  Güncelleme: 17:28
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da gerçekleştirilen 8. Olağan İl Kongresi'nin ardından süreci nihayete erdirdiklerini bildirdi. 23 Şubat'taki Büyük Kongre'ye hazırlanacaklarının altını çizen Erdoğan, "Kongrelerimiz AK Parti'ye yakışır bir şekilde gerçekleşmiş, hareketimiz bu zorlu maratondan hamdolsun güçlenerek çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

KABİNE İÇİN SÜRPRİZ BİR İSİM GÜNDEME GELDİ

Gözlerin çevrildiği 23 Şubat'taki Büyük Kongre'de neredeyse tüm genel başkan yardımcılarının, grup başkanvekillerinin değişmesi bekleniyor. Kabine konusunda da birçok ismin adı geçiyor. Bunlardan biri de İstanbul Valisi Davut Gül... Daha önce de kritik illerde görev yapan Gül'ün yeni dönemde kabinede yer alabileceği konuşuluyor. 2023 tarihinde İstanbul'a vali olarak atanan Davut Gül, 5 Haziran 2023'ten beri bu görevi yerine getiriyor.

DEĞİŞMESİ MUHTEMEL BAKANLAR

Peki Ramazan ayına kadar tamamlanması beklenen kabine revizyonunda kimler gidecek kimler kalacak? Kulislerde konuşulanlara göre değişmesi beklenen bakanlar şunlar;

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI AYRILABİLİR

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığının ikiye ayrılabileceği ve bu kapsamda Tarım Bakanlığı ile Orman Bakanlığı şeklinde iki yeni bakanlık oluşturulabileceği de iddialar arasında yer alıyor.

BERAT ALBAYRAK GERİ DÖNEBİLİR

Kabine değişikliği iddiaları arasında en çok dikkat çeken isimlerden biri de Berat Albayrak. 2015-2018 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, 2018-2020 yılları arasında ise Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapan Albayrak'ın yeni Kabine'de önemli bir bakanlık görevine getirilebileceği konuşuluyor. Özellikle ABD seçimlerinin ardından Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile ilişkileri olduğu belirtilen Albayrak'ın isminin Kabine için gündeme gelmesi dikkat çekiyor. Eğer iddialar doğru çıkarsa, Albayrak ekonomi ya da enerji alanında kritik bir görev üstlenebilir.

İstanbul Valisi Davut Gül\'ün adı bakanlık için geçiyor

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Son Dakika Politika İstanbul Valisi Davut Gül'ün adı bakanlık için geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Tuncay Sen:
    berat Albayrak a çok kızan var lakin iyi operasyon çekildi adama. Ak partililerle hiç arkasında durmadı. o adamın bu devlete neler kazandırdığını anlamamak için mal olmak lazım. 55 77 Yanıtla
  • Mukerrem Bedir:
    şimdi millet vali devletin değil AKP nin Valisi deyince kızıyorlar 61 22 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    128 milyarı yalayıp yutan geri gelecek kalanıda yok etmek için 44 26 Yanıtla
  • Ümit Demir :
    Bu kacincı kabine değisimi..sonuc ne.. 48 11 Yanıtla
  • Sinan İLMAZ:
    Görevden kaçan adamı,tekrar göreve getirmek ??? 31 10 Yanıtla
  • Çelikk:
    Kültür Bakanı Naşlıyor 32 5 Yanıtla
  • Şahin Zorlu:
    olmazmi chp ye galata köprüsünde miting ysptirmadi ödülünü alır 24 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yeri Hazır Şu Anda 15 Güne Kadar Kabine Değişikliği olacak 18 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Bende diyordum bu valiler ne işe yariyor parti il başkanlari varken diye kendi kendime soruyordum demek ki bir amaçlari varmiş :) 15 2 Yanıtla
  • Edirne22y:
    Kabine değişikliği 23 Mart 2025 tarihinde yapılacak bizim berber bi yerden duymuş çok sağlam bilgi dedi benden söylemesi 9 2 Yanıtla
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