Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte

Sagamore:

er yeter artık dimi 5 milyarlık teşviğini de aldın,yeteri kadar hastane sayısınıda artırdın,artık doymuşsundur inşallah

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İlhan İnan: oğlum şimdi hiç doymamışların gelmesi daha mı iyi?! Doyanlarla yola devam etmek senin için daha karlıdır. 35 18

Okay Örüm: doyan yok ki... alışmış kudurmuştan beterdir. 11 0