Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte

Geniş Video İzle

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan affını istediği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği Bakan Koca ise ''Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz. Önemli olan, millete ve devlete hizmet etmek. Her pozisyonda'' diyerek iddiaları yalanlamadı.

28.06.2024 08:58  Güncelleme: 09:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ettiği ve kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğu öne sürüldü. Konuyla ilgili Halk TV'den İsmail Saymaz'a açıklama yapan Bakan Koca, iddiaları yalanlamadı.

"HAYATIN HER HALİ OLABİLİR"

Bakan Koca, "Affınızı istemişsiniz, doğru mu?" sorusuna "Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz. Önemli olan, millete ve devlete hizmet etmek. Her pozisyonda" yanıtını verdi.

ERDOĞAN "GEREKENİ YAPACAĞIZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerinden sonraki ilk Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı sert bir şekilde eleştirmişti. Koca'ya dönerek, "Randevularla alakalı şikayetler var. Sorunu seninle çok ciddi ele alacağız ve gerekeni yapacağız" demişti.

FAHRETTİN KOCA KİMDİR?

Dr. Fahrettin Koca, 2 Ocak 1965'te Konya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu kentte, liseyi Bursa Erkek Lisesinde bitirdi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini 1988'de tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı. İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında tamamlayarak 1995'te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.

Çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulundu. Kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü sağlık kurumlarında Türkiye'nin sağlıkta dönüşüm politikaları doğrultusunda önemli atılımlar gerçekleştirdi. Başkanı olduğu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma (TESA) Vakfı tarafından 2009 yılında kurulan İstanbul Medipol Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttü.

Evli ve dört çocuk babası olan Koca'nın Türk Pediatri Kurumu, Pediatrik Metabolizma ve Beslenme Derneği, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Sağlık Meslek Komitesi, Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) üyelikleri bulunmaktadır. Aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Eğitim Komitesi İş Konseyi Başkan Yardımcısı, Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneğinin Başkanı ve Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanıdır.

Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte

Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı, Gündem, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Sagamore: er yeter artık dimi 5 milyarlık teşviğini de aldın,yeteri kadar hastane sayısınıda artırdın,artık doymuşsundur inşallah 52 30 Yanıtla
    İlhan İnan: oğlum şimdi hiç doymamışların gelmesi daha mı iyi?! Doyanlarla yola devam etmek senin için daha karlıdır. 35 18 Okay Örüm: doyan yok ki... alışmış kudurmuştan beterdir. 11 0 Selim Kayisi: İlhan Bey, zenginlerin doymak bilmediğini bilemeyecek kadar maddi durumunuzun olmadığını düşünüyorum. Yoksa bu yorumu yapmazdınız. 4 0
  • Ahmet yesil: geç kalmıştı zaten. derhal, derhal gitmeli 24 14 Yanıtla
  • mustafa sagdic: 5 ( kat trilyon ) aldikdan sonra daha ne demeye dursun orada 27 8 Yanıtla
  • Depechs Modes: kendi hastanelerime döneyim demiş hocam 19 5 Yanıtla
  • Abdullah: bıraksın bence devlet hastahanelerinde randevu bulamıyoruv özele yönlendiriliyor parası olan gidiyor olmayan bekle.... 1 0 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir: İstifa etsen çok memnun olurum 1 0 Yanıtla
  • Kamil Toygar : Doktorlar gittikten sonra artık dümen dönmüyor. Sağlık sektörü çöküşte o yüzden kaçış 0 0 Yanıtla

11:11 İran’da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50’yi geçemedi İşte 2. tura kalan adaylar İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50'yi geçemedi! İşte 2. tura kalan adaylar
10:59 Sinan Ateş Cinayeti Davasının İlk Duruşması 1 Temmuz’da... Sinan Ateş Cinayeti Davasının İlk Duruşması 1 Temmuz'da...
09:51 Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1’i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
23:21 ADD’den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
11:26 Efe Önbilgin, paylaşımlarından rahatsız olduğu için Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldırdı Efe Önbilgin, paylaşımlarından rahatsız olduğu için Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldırdı
10:42 İkinci ’Seçil Erzan’ vakasında banka müdürü Hatice’nin paraları verdiği isim tutuklandı İkinci 'Seçil Erzan' vakasında banka müdürü Hatice'nin paraları verdiği isim tutuklandı
10:33 Forbes açıkladı Türkiye’nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu
10:20 Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor
09:54 Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 11:53:23. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement