 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında 6 sanık tahliye edildi - Son Dakika

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında 6 sanık tahliye edildi

13.11.2023 13:47

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin açılan davada, 36 sanığın yargılandığı duruşmada mahkeme, 6 sanığın tahliyesine karar verdi. Dosya mütalaa hazırlanmak üzere Cumhuriyet Savcısı'na gönderildi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 Pazar günü bombalı bir terör saldırısı gerçekleşmiş, olayda 6 kişi yaşamını yitirirken, 99 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada aralarında Ahlam Albashır'ın da bulunduğu 12 tutuklu sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya bazı tutuklu sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

"TÜRKİYE'YE SIKINTI ÇIKARMAK İÇİN GELMEDİM, ÇALIŞMAK İÇİN GELDİM"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ferhat Habeş, "Öncelikle ölenlere Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Ben PKK'dan kaçarak Türkiye'ye geldim. Burada evlendim, evlendikten sonra ailemi de buraya getirdim. Ben hiçbir şey görmedim, Türkiye'ye sıkıntı oluşturmak için gelmedim, iş yapmak için, çalışmak için geldim. Hasan beni aradı onlar bizim akrabalarımız, komşularımız 3 gün senin yanında kalsınlar dedi. 3 gün sonra Avrupa'ya gidecekler, bir şey olmaz dedi. 15-20 gün yanımda kaldılar. Sonra ev aramaya başladılar, Bilal ve Ahlam hem atölyede hem de evde toplam 2 buçuk ay kadar kaldılar. Kiminle konuştular bu süre zarfında bilmiyorum, benim yanımda kimseyle konuşmadılar. Suçum nedir onu da bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ahlam Albashir, "Kız kardeşimle görüşmek istiyorum" dedi, savunmasına başka bir şey eklemedi. Diğer sanıklar ise mahkemeden tahliyelerini talep etti.

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında 6 sanığa tahliye

6 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Mahmud Haso, Hadice Alkurdia, Salih Carkes, Hadir Carkes, Yasir Al Korali ve suça sürüklenen çocuk A.E.'nin tutuklulukta kaldıkları süre gerekçesiyle tahliyesine karar verdi. Aralarında Ahlam Albashir'in de bulunduğu 18 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca, dosyanın mütalaa hazırlanabilmesi için Cumhuriyet Savcısı'na gönderilmesine de hükmederek duruşmayı erteledi.

CEZA DURUMLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Albashır'ın 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, 'tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme' suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 99 kişiye karşı 'tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan bin 930 yıl 6 aydan 2 bin 970 yıla kadar ve 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değişitirilmesi' suçundan 12 yıldan 24 yıla kadar olmak üzere toplamda, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamede, aralarında firari sanık örgüt elebaşlarından Cemil Bayık'ın da bulunduğu diğer şüphelilerin ise 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 938 yıldan 3 bin 16 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Kaynak: İHA

İstiklal Caddesi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında 6 sanık tahliye edildi - Son Dakika


Son Dakika
16:20 Gelecek Partisi'nden istifa eden Nihal Olçok: Erdoğan çağırsın Fizan'a bile giderim
16:12 Ünlü oyuncu Chrissy Teigen'in galada fermuarı patladı
16:01 Emre Kocadağ seçime girmedi! Beşiktaş'ta iki başkan adayı var
15:28 Dergi çekimi için kamera karşısına geçen Beren Saat, pozlarıyla beğeni topladı
15:30 İsmail Balaban, er meydanında yaptığı çok konuşulan hareketine açıklık getirdi: Muhabir olduğunu bilmiyordum
15:25 Denizli'de Eski Eşi ve Erkek Arkadaşına Kurşun Yağdıran Şahıs İntihar Etti
15:23 Filistin Başbakanı: İsrail'in Gazze'nin güneyinde geçici mülteci kampı kurulması teklifini reddettik
15:15 TFF, Süper Kupa'yı Suudi Arabistan'a temelli taşıyor! Bambaşka bir formatta oynanacak
15:10 İsrail'in abluka altına aldığı hastanede bebekler ölümü bekliyor
15:01 İşte ülke ülke erkeklerin emeklilik yaşı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2023 16:37:23. #1.12#
SON DAKİKA: İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında 6 sanık tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement