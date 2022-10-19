İsveç'te Ilımlı Muhafazakar Parti, Liberal Parti ve Hristiyan Demokrat Partisi'nden oluşan üçlü koalisyon hükümeti tarafından basın toplantısıyla açıklanan yeni kabinenin en genç üyesi 26 yaşındaki Romina Pourmokhtari oldu. İsveç'in yeni İklim ve Çevre Bakanı olan Pourmokhtari görevinde fark oluşturmak istediğini söyleyerek, "İsveç halkının iradesini yansıtan bir politika izlemeliyiz" dedi.

Kaynak: İHA

İsveç, İran, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › İsveç'in en genç bakanı İran asıllı Romina Pourmokhtari - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.