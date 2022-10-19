İsveç'in en genç bakanı İran asıllı Romina Pourmokhtari - Son Dakika
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İsveç'in en genç bakanı İran asıllı Romina Pourmokhtari

19.10.2022 09:59
İsveç'in en genç bakanı İran asıllı Romina Pourmokhtari

İsveç'te kurulan yeni kabinenin en genç bakanı 26 yaşındaki İran kökenli Romina Pourmokhtari oldu.

İsveç'te kurulan yeni kabinenin en genç bakanı 26 yaşındaki İran kökenli Romina Pourmokhtari oldu.

İsveç'te Ilımlı Muhafazakar Parti, Liberal Parti ve Hristiyan Demokrat Partisi'nden oluşan üçlü koalisyon hükümeti tarafından basın toplantısıyla açıklanan yeni kabinenin en genç üyesi 26 yaşındaki Romina Pourmokhtari oldu. İsveç'in yeni İklim ve Çevre Bakanı olan Pourmokhtari görevinde fark oluşturmak istediğini söyleyerek, "İsveç halkının iradesini yansıtan bir politika izlemeliyiz" dedi.

Pourmokhtari, bakan olmadan önce Liberal Parti'nin gençlik bölümünün liderliği yapıyordu.

Ilımlı Muhafazakar Parti lideri Ulf Kristersson'un liderliğinde 24 bakanlıktan oluşan kabinede 13 erkek, 11 kadın bakan bulunuyor. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA
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İsveç, İran, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İsveç'in en genç bakanı İran asıllı Romina Pourmokhtari - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsveç'in en genç bakanı İran asıllı Romina Pourmokhtari - Son Dakika
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