Başkan Altay, İsveç\'te Konyalılarla İftar Yaptı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyalıların yoğun olarak yaşadığı İsveç'in başkenti Stokholm'de iftar programına katılarak Konyalı iş insanları ve derneklere ziyaretlerde bulundu.

İsveç'teki Türk toplumu, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Bölge Başkanlığının düzenlediği geleneksel iftar programına katılan Başkan Altay, salon girişinde son günlerde sosyal medyada gündem olan "Kabe'de hacılar hu der" ilahisi eşliğinde büyük coşkuyla karşılandı.

UID İsveç Bölge Başkanı Özer: "Başkanımız, Avrupa'da yaşayan hemşehrilerini hiçbir zaman Konya'dan ayrı görmemiştir"

İsveç'te yaşayan Türklerin, özellikle de Konyalıların yoğun ilgi gösterdiği iftar programında konuşan UID İsveç Bölge Başkanı Özer Eken, "Bu anlamlı gecede bizleri onurlandıran çok kıymetli bir misafirimiz var. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız, değerli ağabeyim Uğur İbrahim Altay aramızda. Başkanımız Konya'yı sadece bugünüyle değil, geleceğe taşıyan vizyoner bir anlayışın temsilcisidir. Şehrini geliştiren, büyüten ve hizmet anlayışını gönül belediyeciliğiyle birleştiren bir liderimizdir. Ama bizler için en kıymetli yönü şudur: Avrupa'da yaşayan hemşehrilerini hiçbir zaman Konya'dan ayrı görmemiştir. Bizleri memleketin bir parçası olarak görmüş, gönül bağını her zaman güçlü tutmuştur. Bugün burada bulunması Konya ile İsveç arasındaki gönül köprüsünü daha da sağlamlaştırmasına vesile olan en güzel göstergedir" dedi.

"Hazreti Mevlana'nın şehri Konya'dan selamlar getirdim"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da yaptığı konuşmada, Hazreti Mevlana'nın şehri Konya'dan selamlar ve sevgiler getirdiğini belirterek, "Aynı lokmayı paylaşmanın, aynı duaya amin demenin, aynı sevinçte ve aynı hüzünde birleşmenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu Ramazan ayında bir kez daha hatırlamış oluyoruz. Allah bu mübarek günler hürmetine birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin inşallah" ifadelerini kullandı. UID'nin yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların sosyal kültürel ve demokratik hayatta daha güçlü şekilde var olmaları adına yürüttüğü çalışmaları çok kıymetli bulduğunu aktaran Başkan Altay, "Farklı toplumlar arasında barışı, uyumu ve karşılıklı anlayışı güçlendiren, ırkçılığa, İslam düşmanlığına, yabancı düşmanlığına ve her türlü ayrımcılığa karşı kararlı bir duruş sergileyen bu gayretler, insanlığın ortak vicdanı için de son derece değerlidir" diye konuştu.

"Sizler emeğinizle, ahlakınızla, duruşunuzla, çalışkanlığınızla milletimizin vakarını taşımaktasınız"

Başkan Altay, Avrupa'da yaşayan Türklerin başarılarına da değinerek, "Bugün Avrupa'nın farklı şehirlerinde yaşayan kardeşlerimiz bir yandan bulundukları ülkelerin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sunarken diğer yandan kendi kökleriyle bağlarını muhafaza ederek çok önemli bir vazife üstlenmektedirler. Sizler emeğinizle, ahlakınızla, duruşunuzla, çalışkanlığınızla milletimizin vakarını taşımaktasınız. Bu vesileyle ifade etmek isterim ki gönül coğrafyamızın neresinde bir vatandaşımız, hemşehrimiz, bir kardeşimiz varsa Konya'mızın ve ülkemizin duası, muhabbeti de oradadır" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın güçlü, kararlı ve etkin liderliğinde ülkemiz; barış ve istikrar için diplomasi yürüten güçlü bir irade ortaya koymaktadır"

Türkiye'nin yakın coğrafyasında savaşların, çatışmaların, zulmün ve insani trajedilerin giderek derinleştiği bir dönemden geçtiğini vurgulayan Başkan Altay, "Başta Gazze olmak üzere birçok ülkede masumların feryadı yüreklerimizi dağlamaktadır. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısı İran'ın egemenliğini açıkça ihlal ederken, İran'ın Körfez ülkelerine saldırısı bölgenin huzurunu tehdit ediyor. Temennimiz daha fazla kan dökülmeden sağ duyunun hakim olması ve diplomasiye yol açılmasıdır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü, kararlı ve etkin liderliğinde ülkemiz; mazlumların yanında duran, haksızlık karşısında susmayan, barış ve istikrar için diplomasi yürüten güçlü bir irade ortaya koymaktadır. Türkiye bugün, bölgesinde sözü dinlenen, duruşu dikkatle takip edilen, gücüyle güven veren bir ülkedir" ifadelerini kullandı.

"Sıcak ve samimi karşılamaları için Konyalı hemşehrilerime teşekkür ederim"

Konya'nın her ilçesinin olduğu gibi Kulu'nun da çok kıymetli olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Kulu'muzun kalkınması için canla başla çalışıyoruz. Bize desteklerini esirgemeyen Kululu hemşehrilerime buradan sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sıcak ve samimi karşılamaları ve ev sahipliği dolayısıyla UID Başkanımız başta olmak üzere tüm Konyalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Hepinizin şimdiden mübarek Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

İftar programında; UID Başkan Yardımcısı Halil Demir, İsveç-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Mattias Karlsson ve Türkiye'nin Stokholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel de selamlama konuşmaları yaptı.

Başkan Altay Konyalı iş insanlarıyla bir araya geldi

Yoğun geçen İsveç programı kapsamında Başkan Altay Stokholm'deki hizmet sektöründe faaliyet gösteren Konyalı iş insanlarıyla da bir araya geldi. Başkan Altay, "Gurbette emekleriyle ayakta duran, ticarette söz sahibi olan ve hem şehrimizi hem ülkemizi başarıyla temsil eden Konyalıları görmek gerçekten gurur verici. Nerede olursa olsun Konya'yı unutmayan, memleket sevgisini yüreğinde taşıyan tüm kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konya spor Kulübü'nü ziyaret etti, spor yapan gençlerle buluştu

İsveç'te futbol, basketbol, badminton ve geleneksel okçuluk branşlarında bölgesel liglerde hizmet veren, engelli sporculara yönelik faaliyetlerde de bulunan Konyaspor Kulübü'nü ziyaret eden Başkan Altay, Kulüp Başkanı Hasan Uludağ ve Başkan Yardımcısı Bayram Uludağ'dan bilgi alarak spor yapan gençlerle bir araya geldi.

İsveç'te Konyaspor isminde bir kulüp olmasından büyük heyecan duyduğunu kaydederek, "Buradaki başarılarınızı takdir ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum" diyen Başkan Altay, daha sonra Kulüp Şeref Defterini imzaladı.

Dernek ziyaretlerinde bulundu

İsveç programı kapsamında Fittja Türk Kültür Derneği ile Ömeranlı Kültür ve Dayanışma Derneği'ni de ziyaret ederek Stokholm'de yaşayan Konyalılarla hasbihal eden Başkan Altay, dernek üyelerinin taleplerini dinledi.

Konyaspor'un son dakika golünün heyecanını gurbetçi Konyalılara yaşadı

Başkan Altay, Fittja Türk Kültür Derneği ziyaretinde güzel bir de hatıra da yaşadı. Derneğe girdiği esnada Kocaelispor ile 1-1 devam eden maçta son dakikada penaltı kazanan Konyaspor'un penaltı atışını ekranda maçı izleyen dernek üyesi Konyalılarla birlikte takip eden Başkan Altay, yeşil beyazlı takımın galibiyet golünün heyecanına ortak oldu.

Başkent Stokholm'deki ziyaretler kapsamında Türkiye'nin Stokholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel'i ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Altay, Handen Camisi ve Fittja Ulu Camii cemaatiyle de bir araya gelerek gurbetçi Konyalılarla görüş alışverişinde bulundu. - KONYA