İtalya'da M5S'den Filistin Protestosu

İtalya'da muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi (M5S) milletvekilleri, parlamento oturumuna Filistin bayrağı renklerini taşıyan kıyafetlerle katıldı. Milletvekili Riccardo Ricciardi, "Neredeyse tüm dünya Filistin devletini tanırken İtalya neden bunu yapmıyor?" diyerek Başbakan Giorgia Meloni hükümetine tepki gösterdi.

İtalya'da parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde soru cevap oturumu düzenlendi. Muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi (M5S) milletvekilleri oturuma Filistin bayrağının renklerinden oluşan siyah, beyaz ve yeşil tişörtlerle geldi, hükümetin Gazze'deki saldırılara ilişkin tutumuna karşı protesto düzenledi. Muhalif vekiller, hükümete Filistin devletini tanıma konusundaki tutumu hakkında soru soran milletvekili Riccardo Ricciardi'nin konuşması sırasında ayağa kalktı. Ricciardi hükümete, "Neredeyse tüm dünya Filistin devletini tanırken, İtalya neden bunu yapmıyor?" sorusunu yöneltti. Ricciardi, "Bugün bu bayrağı, elimizden alacağınız için kaldırmayacağız. Bugün onu üzerimizde taşıyoruz. Çünkü bu artık sadece Filistin bayrağı değil, insanlık için savaşanların evrensel bayrağı. Bildiğiniz ve sessiz kaldığınız, bir halkın yok edilmesine göz yumduğunuz için suçlusunuz. Soykırımcı bir liderin elini sıktınız. Yüzyılın bu döneminin en büyük katliamını siyasi ve ekonomik olarak desteklediniz. Her zaman insani duygulardan yoksun olarak hatırlanacaksınız. (Gazze'de) yaşananların soykırım olup olmadığı konusunda bir tartışmanın olması bile suçun büyüklüğünü gösteriyor. Artık soykırım tanımının ötesine geçtik. Şu anda olanları tanımlayabilecek bir kelime yok" şeklinde konuştu. - ROMA