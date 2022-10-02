Altı muhalefet partisinin genel başkanları CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi - Son Dakika
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Altı muhalefet partisinin genel başkanları CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi

02.10.2022 14:26

İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde toplandı.

İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde toplandı.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ndeki "Liderler Buluşması"na makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu dışarıda karşıladı.

Genel başkanlar, toplantının ardından yemeğe geçecek.

Basına kapalı toplantı sonrasında yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, İYİ Parti, Sp, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Altı muhalefet partisinin genel başkanları CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi - Son Dakika

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