İYİ Parti'den TBMM'de "yumruklu kavga" tepkisi! Bütçe görüşmelerinde TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler - Son Dakika
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İYİ Parti'den TBMM'de "yumruklu kavga" tepkisi! Bütçe görüşmelerinde TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler

07.12.2022 14:27

İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu, Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün yoğun bakıma kaldırılmasına neden olan saldırı sonrası aldıkları kararı, "AK Parti'nin kamuoyu vicdanını tatmin edici bir karar almaması durumunda, AK Parti grubunun konuşmaları esnasında İYİ Parti grubu olarak genel kurulda bulunmayacağız" diyerek açıkladı. Dervişoğlu'nun açıklamasının ardından İYİ Partili milletvekilleri, AK Partili vekillerin konuşması sırasında salonu terk etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, dün AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın yumruklu saldırısı sonrasında yoğum bakıma alınan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'le ilgili açıklamalarda bulundu.

"AK PARTİ GRUBU KONUŞURKEN MECLİS'TE YER ALMAYACAĞIZ"

Dervişoğlu, yumruklu saldırı sonrası AK Parti grubunun konuştuğu sırada TBMM Genel Kurulu'nda yer almayacaklarını açıkladı. Doktorların ifadesiyle Örs'ün ölümden döndüğünü ifade eden Dervişoğlu, "TBMM'de yaşanan bu şiddet olayı elim bir olayın ötesinde bilerek ve isteyerek gerçekleştirilen şiddettir. Yasama dokunulmazlığı kapsamında değerlendirilecek basit bir suç değildir. Söz konusu olay TCK'nin 81'inci ve 82'nci maddeler kapsamına giren, kastı aşan bir eylem olup adam öldürmeyle sonuçlanabilecek, kişinin hayatına karşı işlenmiş bir suçtur. Genel hükümler çerçevesinde olaya sebebiyet veren vekil hakkında hukuki işlem yapılmalıdır" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu.

"AK PARTİ'NİN BİR ADIM ATMASI GEREKİYOR"

"Saldırılar muhalefetin muhalefet görevini engellemek için yapılıyor. Biz konunun hukuken takipçisi olacağız" diyen Dervişoğlu, AK Parti, Işık'a yönelik adım atana kadar Meclis Genel Kurulu'ndaki AK Parti grubunun konuşmalarına katılmayacaklarını belirtti.

"KARARIMIZIN BİR BOYKOT OLARAK ALGILANMAMASINI İSTİRHAM EDİYORUM"

"Adalet ve Kalkınma Partisi'nden beklentimiz hem parlamento grup disiplin yönetmeliğinin gereğini yapması hem de merkez disiplin kurulunun konuyla ilgili tatmin edici bir karar almasıdır" diyen Dervişoğlu, "Aksi takdirde yapılan davranış ödüllendirilmiş olacaktır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu konuda doğru adım atmaması ve bu elim olayla ilgili kamuoyu vicdanını tatmin edici bir karar almaması durumunda bütçe görüşmeleri süresince AK Parti grubunun konuşmaları esnasında İYİ Parti grubu olarak genel kurulda bulunmayacağız. Bunu bir boykot olarak algılanmamasını haseten istirham ediyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi yetkililerini göreve davet etmek olarak değerlendirilmesini de buradan talep ediyorum. Bu doğru uygulama yapılıncaya kadar bu tavrımızı sürdüreceğimizi kamuoyunun takdirlerine arz ediyorum" ifadelerini kullandı.

SALONU TERK ETTİLER

Dervişoğlu'nun açıklamasının ardından TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ederken, İYİ Partili milletvekilleri, AK Partili vekillerin konuşması sırasında salonu terk etti. TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi üzerindeki görüşmelerde önce CHP'li milletvekilleri, konuşmalarını gerçekleştirdi. Söz sırasının AK Parti'ye gelmesi üzerine AK Parti İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç, kürsüye çıktı. Bu sırada İYİ Partili vekiller, Genel Kurul salonunu terk etti.

Kaynak: DHA
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Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti'den TBMM'de 'yumruklu kavga' tepkisi! Bütçe görüşmelerinde TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti'den TBMM'de "yumruklu kavga" tepkisi! Bütçe görüşmelerinde TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler - Son Dakika
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