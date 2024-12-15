İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Asgari Ücret ve Suriyeli Mülteciler Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin davetlisi olarak Çorum'a geldi. Çırağan Sarayı Düğün Salonunda partililere seslenen Dervişoğlu asgari ücretle ilgili konuştu. Asgari ücretin en az 28 bin TL olması gerektiğini dile getiren Dervişoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Aslında emekli maaşı diye bir şeyde yoktur. Devlet vatandaşa ve emekliye maaş vermez. Devlet vatandaşa vermiş olduğu ücreti daha vermeden önce o çalışırken pirim olarak kendisinden kesmiştir zaten, dolayısıyla vermiş olduğu miktar bir lütuf değil haktır. Bu verilen maaş emeklinin hakkının karşılığı olmayan miktardadır. En düşük emekli maaşı şu an 12 bin 500 liradır. İnsanlar bu maaşla nasıl geçinebilir ki. Öte yandan asgari ücrete de biz işverenin dengelerini koruyarak 28 bin TL olmasını önerdik."

TÜRKİYE O BÖLGEDE YENİ BİR GÜVENLİK HATTI OLUŞTURMALIDIR

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, Esad rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmelerini de değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bu hükümeti buradan uyarıyorum, Irak PKK'sı ile Suriye PKK'sının birleşmesi mutlak suretle engellenmelidir. Türkiye o bölgede yeni bir güvenlik hattı oluşturmalıdır. Süleyman Şah Türbesi devamlı tartışılıyor. Süleyman Şah Türbesi, 1973 yılındaki yerine taşımalıdır. Süleyman Şah Osmanlı'nın atasıdır. Onun yatacağı yer ilk kabrinin olduğu Caber Kalesidir" dedi.

ZAMAN KAYBETMEDEN DERHAL ÜLKELERİNE GERİ GÖNDERİLMELİDİRLER

Suriyelilerin geldikleri ülkelerine geri gönderilmeleri gerektiğinin altını çizen Devrvişoğlu, "Cumhuriyetimizin geleceği için hiç zaman kaybetmeden Suriyeliler ülkelerine gönderilmelidir. Zaten vatandaşlıkları geçerli değildir. Daha önce çıkarılan kanuna bakılırsa bile Suriyelilerin mal edinimi bile yasaktır. Bu kanunu zamanında Atatürk çıkarmıştır. Yürürlükte olan bir kanundan bahsediyorum. Mal edinmesi yasak olan Suriyelilerin mal edinerek vatandaşlığa geçirilmeleri sağlanmıştır. Bu ülkemize yapılmış bir iyilik değildir. Bakın bu bir gaflettir. Gaflet, ihanet demeye dilim varmıyor. Bu yolla vatandaşlık edinmiş Suriyelilerin vatandaşlıkları nakıstır. Yani boştadır. Onun için hükümeti öncelikle Suriyelilere verilmiş 238 bin vatandaşlığın iptali noktasında göreve davet ediyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-ÇORUM-DHA