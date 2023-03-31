Akşener, saldırının gerçekleştiği binanın önünden meydan okuyup, kadınlara seslendi: Sandığa gidip bize oy vereceksiniz - Son Dakika
Üye Girişi

Akşener, saldırının gerçekleştiği binanın önünden meydan okuyup, kadınlara seslendi: Sandığa gidip bize oy vereceksiniz

31.03.2023 13:54

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığı binasına gerçekleştirilen saldırıya ateş püskürdü. Merminin isabet ettiği bina önünde açıklama yapan Akşener, kadınlara seslenerek, "Bir erkek siyasetçiye yapılamayan her türlü pislik bana yapıldı. Şimdi bu ucube sistemin sona ermesi için cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'na ve bana oy vereceksiniz" çağrısında bulundu.

İYİ Parti'nin İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan il başkanlığı binasına sabaha karşı silahlı saldırıda bulunuldu. Polis ekipleri saldırganları yakalayabilmek adına olay yerinde incelemelerde bulunurken, saldırı sonrası binaya giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE BİR KABİLE DEVLETİ OLAMAZ"

Akşener şu ifadeleri kullandı; "Sana cumhurbaşkanı demem lazım ama cumhurbaşkanı böyle konuşmaz. Recep Bey'in tehdidi üzerine partimiz 1. kattan ve 3. kattan kurşunlanmıştır. 'Sen bu işleri yanlış yapıyorsun bayan' dendi evim basıldı. Bu defa da beni kendinle uğraştırma denildi. Bugün de partimizin İstanbul İl Başkanlığı 2 yerden kurşunlandı. Türkiye bir kabile devleti olamaz. Bu ucube sistem üzerinden yönetilemez.

"BU SEÇMENE YAPILAN BÜYÜK BİR HAKARETTİR"

Siyasi partilerin seçime 1,5 ay kala korkutulmaya çalışılması kabul edilemez. Biz korkmayız. Bu seçmene yapılan büyük bir hakarettir. Aziz milletim bu ucube sistemin devamı halinde bugün bize yarın size. Meral Akşener'i korkutacak adam daha anasından doğmadı. Korkmuyorum Recep Bey.

"BİR ERKEK SİYASETÇİYE YAPILAMAYAN HER TÜRLÜ PİSLİK..."

Kadınlar size sesleniyorum; bir erkek siyasetçiye yapılamayan her türlü hakaret, pislik, iğrençlik bana yapıldı, kadın olduğum için! Siyasette var olan bir kadına bunlar yapılabiliyorsa sizin çocuklarınıza, kızlarınıza neler yapılmıyor hep birlikte görüyoruz. Bu zulmün, pisliğin, iğrençliğin bitmesini istiyorsanız değerli kadınlar 14 Mayıs'ta oylarınızı Millet İttifakı'nda yana kullanacaksınız.

"BENİM TAVSİYEM PAPATYA ÇAYI İÇMENDİR"

Recep Bey sana sesleniyorum, devri iktidarında yaşamadığım şey kalmadı ama bu günler geçecek, 15 Mayıs sabahı inşallah bir güneş doğacak. Sinirin çok bozulmuş, 1,5 ay kaldı, gideceğini yeni anladın, etrafındaki yalaka tayfasına bağırmak yerine bize bağırmayı tercih ediyorsun, bundan kaçış yok, benim tavsiyem papatya çayı içmendir."

YORUMLAR (1)
  • DertLiiii: bunların işleri güçleri gündem değiştirmek kendileri sıkmıştır cama maksat kameraların önünde bir şeyleri mana edip oy istemek. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gerçekleştirilen saldırıya Akşener ve Kılıçdaroğlu'dan peş peşe sert tepkiler İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gerçekleştirilen saldırıya Akşener ve Kılıçdaroğlu'dan peş peşe sert tepkiler Akşener'den İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Düzenlenen Silahlı Saldırıya Tepki: 'Meral Akşener'i Korkutacak Adam Anasından Doğmadı' Akşener'den İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Düzenlenen Silahlı Saldırıya Tepki: 'Meral Akşener'i Korkutacak Adam Anasından Doğmadı'

Meral Akşener, İYİ Parti, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Akşener, saldırının gerçekleştiği binanın önünden meydan okuyup, kadınlara seslendi: Sandığa gidip bize oy vereceksiniz - Son Dakika


Son Dakika
13:49 İYİ Parti binasına yapılan saldırı sonrası Arınç'tan provokasyon uyarısı!
13:43 İYİ Parti binasına düzenlenen saldırı sonrası Arınç'tan dikkat çeken provokasyon uyarısı
13:21 Akşener, saldırının gerçekleştiği binanın önünden meydan okuyup, kadınlara seslendi: Sandığa gidip bize oy vereceksiniz
13:17 Dünya yıldızı Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı! Sevgilisi Georgina ağzından kaçırdı
13:15 Akşener kurşunlanan binanın önünde meydan okuyup kadınlara çağrı yaptı: Sandığa gidip bize oy vereceksiniz
13:12 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi davasında karar çıkmadı! Bir sonraki duruşma 5 Haziran'da yapılacak
13:09 İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gerçekleştirilen saldırıya Akşener ve Kılıçdaroğlu'dan peş peşe sert tepkiler
13:07 Mehmet Ali Erbil ve Muazzez Ersoy, kadınları ofisine davet ettiği konuşulan Selami Şahin'e destek oldu
13:05 Liverpool'da bir dönem sona eriyor! Salah için konuşulan iddia dünya basınını sarstı
12:56 Liverpool'da bir devir kapanıyor! Salah için ortaya atılan iddia dünya futbolunda büyük ses getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2023 14:03:49. #1.13#
SON DAKİKA: Akşener, saldırının gerçekleştiği binanın önünden meydan okuyup, kadınlara seslendi: Sandığa gidip bize oy vereceksiniz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement