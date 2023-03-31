Akşener, saldırının gerçekleştiği binanın önünden meydan okuyup, kadınlara seslendi: Sandığa gidip bize oy vereceksiniz

Ne kadar dil dökse de olmadı! Erdoğan'dan taviz yok

İYİ Parti'nin İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan il başkanlığı binasına sabaha karşı silahlı saldırıda bulunuldu. Polis ekipleri saldırganları yakalayabilmek adına olay yerinde incelemelerde bulunurken, saldırı sonrası binaya giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE BİR KABİLE DEVLETİ OLAMAZ"

Akşener şu ifadeleri kullandı; "Sana cumhurbaşkanı demem lazım ama cumhurbaşkanı böyle konuşmaz. Recep Bey'in tehdidi üzerine partimiz 1. kattan ve 3. kattan kurşunlanmıştır. 'Sen bu işleri yanlış yapıyorsun bayan' dendi evim basıldı. Bu defa da beni kendinle uğraştırma denildi. Bugün de partimizin İstanbul İl Başkanlığı 2 yerden kurşunlandı. Türkiye bir kabile devleti olamaz. Bu ucube sistem üzerinden yönetilemez.

"BU SEÇMENE YAPILAN BÜYÜK BİR HAKARETTİR"

Siyasi partilerin seçime 1,5 ay kala korkutulmaya çalışılması kabul edilemez. Biz korkmayız. Bu seçmene yapılan büyük bir hakarettir. Aziz milletim bu ucube sistemin devamı halinde bugün bize yarın size. Meral Akşener'i korkutacak adam daha anasından doğmadı. Korkmuyorum Recep Bey.

"BİR ERKEK SİYASETÇİYE YAPILAMAYAN HER TÜRLÜ PİSLİK..."

Kadınlar size sesleniyorum; bir erkek siyasetçiye yapılamayan her türlü hakaret, pislik, iğrençlik bana yapıldı, kadın olduğum için! Siyasette var olan bir kadına bunlar yapılabiliyorsa sizin çocuklarınıza, kızlarınıza neler yapılmıyor hep birlikte görüyoruz. Bu zulmün, pisliğin, iğrençliğin bitmesini istiyorsanız değerli kadınlar 14 Mayıs'ta oylarınızı Millet İttifakı'nda yana kullanacaksınız.

"BENİM TAVSİYEM PAPATYA ÇAYI İÇMENDİR"

Recep Bey sana sesleniyorum, devri iktidarında yaşamadığım şey kalmadı ama bu günler geçecek, 15 Mayıs sabahı inşallah bir güneş doğacak. Sinirin çok bozulmuş, 1,5 ay kaldı, gideceğini yeni anladın, etrafındaki yalaka tayfasına bağırmak yerine bize bağırmayı tercih ediyorsun, bundan kaçış yok, benim tavsiyem papatya çayı içmendir."