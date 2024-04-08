İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi İmren Nilay Tüfekci, Ordu seçimlerinde geçersiz 98 bin oyun İYİ Parti\'ye ait olduğunu ifade etti

Politika

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi İmren Nilay Tüfekci, Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar ve Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin konuğu oldu. Tüfekci,İYİ Parti'nin Ordu seçimlerine itirazı, ittifaktan çıkış süreci ve İYİ Partili seçmeninin oylarının hangi partilere kaydığı gibi konulardaki soruları yanıtladı. GİK Üyesi Tüfekci, Ordu'da 98 bin geçersiz oyun İYİ Parti mühürlü olduğunu belirterek "Mücadelemiz sürüyor." mesajını verdi.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyeliği görevini yürüten ve partisinin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak girdiği yarışı yüzde 14.2 oy oranı ile 3'ncü tamamlayan İmren Nilay Tüfekci, Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu. Tüfekci,Ordu'da oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu'na başvurulduğunu söyledi.

"98 BİN GEÇERSİZ OYUN HEPSİ İYİ PARTİ MÜHÜRLÜ"

Tüfekci, 550 bin seçmenli Ordu'da 98 bin geçersiz oy var ve geçersiz oy pusulalarının hepsi İYİ Parti mühürlü. Mücadelemiz sürüyor. eğer biz 1 büyükşehir de alırsak, oy oranında düşüş göstersek bile belediye sayısına baktığımız zaman başarısızlıkla atfedilemeyecek bir sonuçla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili MüsavatDervişoğlu ise geçtiğimiz günlerde "500 küsur bin seçmenin yaklaşık 100 bininin yanlış oy kullandığını düşünmek hayatın öncelikle doğal akışına aykırıdır. '500 küsur bin oyun içinde 98 bin oy geçersizdir' demek, Ordu'da vatandaşın oy kullanmayı bilmediğini iddia etmek demektir." sözleriyle yaşanan durumu dile getirmişti.

"SEÇMEN AK PARTİ'NİN KARŞISINDA GÜÇLÜ OLANI TERCİH ETTİ"

İmren Nilay Tüfekci, "Bizim seçmenimiz AK Parti'nin karşısında güçlü olan tarafı tercih etmeyi uygun gördü biz bunu okuyoruz. Genel İdare Kurulu'nda 9 saat boyunca tartıştık, herkes argümanlarını ortaya koydu. Genel Başkan Meral Akşener, hiçbir şekilde fikrini beyan etmedi bizi etkileme boyutunda olmasın diye. Kapalı oylama ile ittifaktan çıkılsın mı çıkılmasın mı diye oyladık ve 35'e karşı 14 oyla ittifaktan ayrılması yönünde oylama yaptık ve karar verildi." diyerek ittifaktan ayrılma kararının nasıl alındığını paylaştı.

"BENİM OY ORANIMI TÜRKİYE GENELİNDE ALAMAYAN PARTİLER VAR"

Tüfekci, "Ben Samsun'da 111 bin oy aldım. Benim aldığım oy kadar Türkiye genelinde oy alamayan partiler var. Biz kendi tabanımızdan oy kaybettiğimizi görüyoruz ama o oyların emanet olduğunu da biliyoruz. Yerel seçimler ile genel seçimlerin dinamikleri çok farklıdır. Bu seçimin sandıktan çıkan mesajı bir tepkinin belli noktada toplanmasıyla sonuca gidilmiştir." sözleriyle İYİ Parti seçmeninin CHP'ye oylarını emaneten verdiğinin altını çizdi.