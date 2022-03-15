İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Seçim Kanunu Teklifi'ni değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Seçim Kanunu Teklifi'ni değerlendirdi Açıklaması

15.03.2022 13:59
İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Seçim Kanunu Teklifi'ni değerlendirdi Açıklaması

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Seçim Kanunu Teklifi'ne ilişkin "Teklife baktığımızda iktidarın lehine birtakım düzenlemeler var. Bunları siyasi cingözlük olarak görüyoruz.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Seçim Kanunu Teklifi'ne ilişkin "Teklife baktığımızda iktidarın lehine birtakım düzenlemeler var. Bunları siyasi cingözlük olarak görüyoruz. İktidarın siyasi cingözlüklerine milletin kaderini kurban ettirmeyeceğiz." dedi.

Dervişoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti ve MHP'nin ortak hazırladığı Seçim Kanunu Teklifi'nin kamuoyuyla paylaşıldığını ancak henüz TBMM'ye sevk edilmediğini aktardı. Hükümetin teklifle önerdiği değişikliklerin kamuoyunda tartışılmasını istediğini dile getiren Dervişoğlu, İYİ Parti olarak yapay tartışmalarla meşgul olmayacaklarını ve Türkiye'nin gerçek gündemini konuşmaya devam edeceklerini söyledi.

Teklifle ilgili ayrıntılı düşüncelerini Anayasa Komisyonu ve TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerde açıklayacaklarını dile getiren Tatlıoğlu, "Ancak seçim kurullarının oluşturulması, seçim yasaklarıyla hükümler, seçmen kütüklerinin oluşturulması, muhtarlık seçimiyle ilgili hususlara bizim tarafımızdan bakıldığında birtakım siyasi cingözlükler içeriyor ama herkes müsterih olsun Türkiye Cumhuriyeti bu cingözlüklere ziyadesiyle alışkındır. 1987'de üç, 1991'de bir, 1994'te bir, 1995'te üç ve Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında 6 defa Seçim Kanunu değiştirilmiştir. Kanun yapma gücü ve yetkisini, iktidarlarını sürdürmeye yönelik bir silaha dönüştürmeye kalkışanların siyasi akıbetleri herkesin malumudur. Elinizdeki gücü bir silah olarak görmekten vazgeçin. Unutmayın, hiçbir silah sahibine sadık değildir. Gün gelir sahibini vurur." diye konuştu.

Milletin iktidardan beklentisinin sonuçları etkilemeyecek kanun teklifleri olmadığını dile getiren Dervişoğlu, milletin gerçek beklentisinin erken seçim olduğunu belirtti.

"Siyasi cingözlük olarak görüyoruz"

"Siz bütün bunları yaparak kendinize ve iktidarınıza uygun kanun tekliflerini TBMM gündemine taşıyarak siyasi kaderinizi belirleyemezsiniz." diyen Dervişoğlu, Türkiye'de öncelikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen "bu ucube" sistemin kaldırılması gerektiğini, milletin de asıl beklentisinin bu olduğunu öne sürdü. Anayasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, ihalelerin yandaşlara ve seçim yasasının ise Cumhur İttifakı'na göre yapıldığını iddia eden Dervişoğlu, iktidarın yaptığı bütün kötülüklerin bedelini sandıkta millete ödeyeceğini savundu.

Dervişoğlu, teklifle ilgili bir soru üzerine, "İktidar, muhalefet partilerinin geçmiş dönemlerde artık oylardan yararlandığını iddia ediyor. Bu oylardan Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP'nin ne kadar yararlandığıyla ilgili bir çalışma yapmadık. Teklifle nispi temsil sistemine dönülüyor. İktidarın doğru dürüst kanun yapması gerekir. Siyasi partilerle ve sivil toplum örgütleriyle konuşmadan teklifi TBMM'ye getiriyorlar. İktidar yasama sürecinde kanun teklifleri aceleye getiriyor. Şimdi önümüzdeki teklife baktığımızda iktidarın lehine birtakım düzenlemeler var. Bunları siyasi cingözlük olarak görüyoruz. İktidarın siyasi cingözlüklerine milletin kaderini kurban ettirmeyeceğiz. Neyi yaparsanız yapın kaderinizden kurtulamayacaksınız." dedi.

Dervişoğlu, teklifin seçim yasakları başlığında cumhurbaşkanına seçimin son anına kadar devletin bütün imkanlarından yararlanma hakkı da verdiğini belirtti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Seçim Kanunu Teklifi'ni değerlendirdi Açıklaması
İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Seçim Kanunu Teklifi'ni değerlendirdi Açıklaması

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Müsavat Dervişoğlu, Seçim Kanunu, İYİ Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Seçim Kanunu Teklifi'ni değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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