İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, "Gazze yerle bir olduktan sonra on binlerce insan katledildikten sonra bir ateşkes sağlandı.

16.01.2025 14:47
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, "Gazze yerle bir olduktan sonra on binlerce insan katledildikten sonra bir ateşkes sağlandı. Her şeye rağmen Gazze'deki çocuklar, masumlar ve Gazze'deki insanlık için bu gelişme çok önemlidir." dedi.

Kavuncu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye için canını veren şehitleri unutmadıklarını, şehit ailelerini saygıyla selamladıklarını belirtti.

Disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili bugünün kritik bir gün olunduğunu hatırlatan Kavuncu, "Zira onlarla ilgili olumsuz bir karar çıkarsa bu işin peşi bırakılmayacak. İhraç söz konusu olursa o zaman her türlü hukuki yol kullanılır. Tekrar görevlerine dönebilmeleri için biz de elimizden gelen her türlü katkıyı, desteği veririz. 'Mustafa Kemal'in askerleri' cümlesinden rahatsız olunacak bir durum yoktur." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na sosyal medya üzerinden tehditler savrulduğuna dikkati çeken Kavuncu, "Bu tehdit karşısında suskunluk, asla bizim anlayabileceğimiz, kabul edebileceğimiz bir yaklaşım değildir. Bu sessizlik ve suskunluktan TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtuluş'u kast ediyorum. Çünkü bu konuya ilk ve en net tepkiyi göstermesi gereken TBMM Başkanı'dır." ifadesini kullandı.

Kavuncu, bu konuda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da sessizliğinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin, entübe olanların bulunduğunu anımsatan Kavuncu, "Göz göre göre biz bu konuyu her yıl maalesef yaşıyoruz. Sahte içkiyle insanların canına kıymak terörizmdir." dedi.

Kavuncu, köprü, otoyol, özel okul, vergi ve harçlara yapılan zamlara tepki göstererek, bunlara yapılan zamların, emekliye, işçiye yapılan zamların 3-10 katı olduğunu kaydetti.

"İnşallah bu anlaşma kalıcı olur"

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de sağlanan ateşkesi de değerlendiren Kavuncu, şunları kaydetti:

"7 Ekim sonrası Gazze'de korkunç bir katliam ve soykırım başlatılmıştı. Katil Netanyahu hükümeti insanlık tarihinin görüp görebileceği en büyük cinayetlere imza attı. Aradan bir yıldan uzun süre geçtikten sonra Gazze yerle bir olduktan sonra on binlerce insan katledildikten sonra bir ateşkes sağlandı. Her şeye rağmen Gazze'deki çocuklar, masumlar ve Gazze'deki insanlık için bu gelişme çok ama çok önemlidir. Her şeye rağmen Gazze'de masumların yüzü bir nebze gülerse, bizim de yüzümüz güler. Biz de bundan mutluluk duyarız. İnşallah bu anlaşma kalıcı olur."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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