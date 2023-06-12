İYİ Parti Kurucusu Ahat Andican, görevinden istifa etti - Son Dakika
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İYİ Parti Kurucusu Ahat Andican, görevinden istifa etti

12.06.2023 10:59

İYİ Parti kurucusu ve 27. dönem İstanbul milletvekili Ahat Andican, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Andican, İYİ Parti yönetimini eleştirdiği açıklamasını paylaştı.

Seçimin ardından İYİ Parti'de başlayan yaprak dökümü devam ediyor. Bazı teşkilatların yanı sıra İYİ Parti 27. dönem İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, geçen hafta partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

"YÖNETİM İLE UYUMLU ÇALIŞMA İMKANI KALMADI"

Son olarak İYİ Parti kurucusu ve 27. dönem İstanbul milletvekili Ahat Andican, partisinden istifa etti. İsim vermeden İYİ Parti lideri Meral Akşener'i eleştiren Andican, "Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada İYİ Parti Yönetimi ile siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmamış durumdadır" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti kurucularından Ahat Endican, partisinden istifa etti

"PARTİME GEREKTİĞİ ŞEKİLDE HİZMET ETMİŞ OLDUĞUMA İNANIYORUM"

Metnin tamamında şu ifadeler yer aldı: Bugün itibarıyla kurucusu ve milletvekili olmaktan onur duyduğum İYİ Parti üyeliğimi sonlandırmış bulunuyorum. Daha önce iki dönem milletvekilliği, bir dönem bakanlık yapmış bir siyasetçi olarak, korku ve baskı ikliminin hâkim olduğu bir dönemde, Cumhuriyet değerleriyle ve Atatürk Türkiye'siyle kavgalı bir zihniyete karşı mücadele etmenin milli bir görev olduğu inancıyla elimi taşın altına koymuş, İYİ Parti kurucusu olmuştum. Meclisin 27. Dönemi boyunca yüzlerce TV programına çıkmış, bazı meclis konuşmaları sosyal medyada bir milyondan fazla izlenmiş, seçim bölgelerinde cadde, mahalle, sokak ve ev düzeyinde saha çalışmaları yapmış bir milletvekili olarak İYİ Partiye gerektiği şekilde hizmet etmiş olduğuma inanıyorum. Kuşkusuz takdir yüce milletimizindir.

"MÜCADELE DEVAM ETMELİDİR"

Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada İYİ Parti Yönetimi ile siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmamış durumdadır. Diğer taraftan oy için devletin tüm kurum ve kaynaklarını insafsızca kullanmaktan, din suistimali yapmaktan, vatandaşlık satmaktan, cumhuriyet düşmanlarını meclise taşımaktan, yalan sloganlar ve montaj videolarla halkı aldatmaktan çekinmeyen bu zihniyet küçük bir farkla da olsa seçimleri kazanmıştır ve iktidarını sürdürmektedir. Dolayısıyla mücadele devam etmelidir.

"PARTİSİZ MUHALEFET SAFLARINA KATILDIM"

Bu nedenle "Partisiz Muhalefet" saflarına katılmış bulunuyorum. Bugünden sonra sade bir vatandaş olarak bulabildiğim her mecrada yukarıda tanımladığım zihniyete karşı mücadeleyi sürdüreceğim. Geçmiş yasama döneminde oylarıyla beni meclise taşıyan, takdirleriyle cesaretlendiren, yapıcı eleştirileriyle yol gösteren güzel yurdumun tüm insanlarına teşekkür ediyor, en içten sevgi, saygı ve esenlik dileklerimi sunuyorum."

Andican'ın istifa paylaşımı:

İYİ Parti kurucularından Ahat Endican, partisinden istifa etti
YORUMLAR (5)
  • Hamit Gündoğdu: İstifa ettiği İYİ parti için çok iyi oldu. Televizyonda birkaç kez izledim sadece gülümsemeden başka hiçbir soruya net yanıtlar veremiyen bir politikacı!? Eskiler temizlenmeli genç ve dinamik vede iş ahlakı olan bilgili yetenekli kadrolar şart. Bunların zamanında tekerlek bulunmusmuydu??? Cevap Yaz 8 8 Yayından Kaldır
  • Hakan Uzuner: Seçimden önce niye istifa etmedin. Sebep tamamen duygusal. $$$ Ne gelirse insanın başına yoldan değil yoldaştandır.... Cevap Yaz 9 0 Yayından Kaldır
  • Kutalmış Kutluk: iyiparti çizgisi belli olmayan bir oluşum. Kuruluş amaçları ile bugün arasında uçurum var. Sığınmacı konusunda yetersizler. Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika İYİ Parti Kurucusu Ahat Andican, görevinden istifa etti - Son Dakika


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