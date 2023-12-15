İYİ Parti Milletvekili Somali Büyükelçiliği\'ne tepki gösterdi

İYİ Partili Çömez'den Somali Büyükelçiliği'ne 'Aranıyor' afişi

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, motokurye Yunus Emre Göçer'e otomobille çarparak ölümüne neden olan ve ülkeyi terk eden Somali Cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un fotoğrafı bulunan 'Aranıyor, firari katil, torpilli' yazılı afişi Somali Büyükelçiliği önüne asıp, duruma tepki gösterdi.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Ankara'daki Somali Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yaptı. Çömez, motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un ülkeyi terk etmesine tepki gösterdi. Çömez, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Yunus Emre Göçer, çok ağır bir kafa travmasıyla hastaneye kaldırıldı ve entübe edildi. Daha sonra polis memurları tekrar hastaneye gittiler. Ne hazindir ki, kurallar hiçe sayılarak doktordan bir rapor alınmadı. Doktora soruldu, 'Durumu nedir?' diye. Doktor, 'Kendisinin şu anda konuşma imkanı yok' dedi sözlü olarak. Hayati tehlikesi olduğuna dair hiçbir rapor alınmadan oradan ayrıldılar ve ne yazık ki suçlu olduğu net belli olan bu şahısla ilgili hiçbir yakalama ya da gözaltı kararı çıkartılmadı. ve bu esnada maalesef motokuryemiz hayatını kaybetti. Arkasında gözü yaşlı bir eş, 2 yavru ve bunlardan bir tanesi de ne yazık ki otistik. Hekim olarak konuşuyorum, merhuma bir otopsi dahi yapılmadı. Çünkü otopsi yapılmış olsaydı burada dramın ne kadar büyük olduğu ve trafik kazasının aslında nelere mal olduğu ortaya çıkacaktı. Otopsi kayıtlarının peşine düştük. Maalesef otopsi kaydı da yok. Skandallar dizisi burada da bitmedi. Söz konusu şahsın elini kolunu ülkeden sallayarak çıktığında gördük ki Türkiye'de kendisine oturum verilmiş. Peki hangi gerekçeyle oturum verildi? Bakıyorsunuz, bunun bir siyasi sığınma olduğu konuşuluyor. Soru sorduk cevap gelmedi, arkasına düştük, cevap alamadık. Hangi hakla bir Cumhurbaşkanının oğluna bu ülkede siyasi sığınma hakkı verilmiştir? ve bu şahsın şu anda Dubai'de olduğuna dair çok önemli işaretler var. Peki bu şahısla ilgili bir kırmızı bülten çıkartıldı mı? Hayır. Bu şahısla ilgili Adalet Bakanlığı, Somali Büyükelçiliği'ne ve Somali Adalet Bakanlığı'na bir yazı yazdı mı? Hayır."

'BÜYÜKELÇİNİN ÜLKEYİ TERK ETTİĞİ SÖYLENDİ'

Çömez, geçen günlerde Somali Büyükelçisi ile görüşmek için randevu talep ettiğini söyleyerek, "Çünkü Somali Cumhurbaşkanına bir mektup göndermek istedim, 'Bu suçlu lütfen iade edilsin ve bu suçlu gelsin Türk yargısı önünde hesap versin' diye. Somali Büyükelçisinin ülkeyi terk ettiği, Türkiye'de olmadığı söylendi. Doğru mudur, yanlış mıdır bilemem ama biz bu ülkede mağdurun hakkını koruyamazsak, hukukun çiğnenmesine, devletin kurum ve kurallarının örselenmesine izin verirsek bu tür dramları daha çok yaşamaya devam ederiz. Dünyanın hiçbir modern ülkesinde, hiçbir gelişmiş ülkesinde kendi vatandaşı göz göre göre katledilirken, birinin elini kolunu sallaya sallaya ülkeyi terk etmesine müsaade edilmez" ifadelerini kullandı.

Meclis'te motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne ilişkin bir araştırma komisyonu kurulması için önerge vereceklerini de söyleyen Çömez, açıklamasının ardından üzerinde Somali Cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un fotoğrafı bulunan ve 'Aranıyor, firari katil, torpilli' yazan afiş bıraktı.