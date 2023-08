İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: İstanbul'da deprem için derhal çalışmalara başlayalım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "yerel seçimlerde ittifak" çağrısından sonra, " İYİ Parti'nin yeri PKK ve FETÖ'nün yanı değildir" diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yanıt gecikmedi. Dağ'a sert tepki gösteren İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Milliyetçilik, vatanseverlik asla FETÖ ile PKK ile yan yana getirilemez. Öyle anlaşılıyor ki; İYİ Parti'nin önümüzdeki siyaset sürecinde Türkiye'yi merkezine alan 85 milyon insanımızı kucaklayarak, bu merkezin heyecan yaratacak olma iddiası birilerini gerçekten ürkütmüş" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN İYİ PARTİ'YE "İTTİFAK" ÇAĞRISI

2019 yılı yerel seçimleri ve son genel seçimlerde CHP ile Millet İttifakı çatısı altında yer alan İYİ Parti'nin önümüzdeki sene yapılacak yerel seçimlerde nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu. CHP ile yeni bir ittifak yapmaya sıcak bakmayan İYİ Parti'ye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "yerel seçimlerde ittifak" çağrısı yaptı.

AK PARTİLİ DAĞ'IN SÖZLERİNE İYİ PARTİ'DEN SERT TEPKİ

İYİ Parti'nin bu çağrıya evet deyip demeyeceği bilinmezken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler tartışma yarattı. Hamza Dağ, "İYİ Parti'nin yeri PKK ve FETÖ'nün yanı değildir" dedi. İYİ Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, AK Partili Dağ'ın sözlerine sert tepki gösterdi.

"ANLAŞILAN BİRİLERİNİ GERÇEKTEN ÜRKÜTMÜŞ"

Zorlu, şunları söyledi: "Sayın Dağ, milliyetçileri ve bu ülkenin vatanseverlerini tahminimce iyi tanımıyor. Milliyetçilik, vatanseverlik asla FETÖ ile PKK ile yan yana getirilemez. Öyle anlaşılıyor ki; İYİ Parti'nin önümüzdeki siyaset sürecinde Türkiye'yi merkezine alan 85 milyon insanımızı kucaklayarak, bu merkezin heyecan yaratacak olma iddiası birilerini gerçekten ürkütmüş."

"İDDİALARI KABUL ETMİYORUZ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İYİ Partililere yönelik 'Yerel iktidarda komşu olalım, ülke hayrına' çağrısına ilişkin, "Biz Sayın Bahçeli'nin doğrudan olmasa da dolaylı olan bu çağrısına, kendi politikalarımız, üslubumuz ve ilkelerimiz çerçevesinde çok açık bir yanıt verdik. Ancak burada bir başka hususa dikkat çekmek istiyorum. Orada bir komşuluk kavramı kullanıldı; ama bunun hemen ardından partinin bazı yetkililerinin, İYİ Partimizle, bizim varlık misyonumuzla, kadrolarımız ile ilgili kullandığı yakışıksız ifadeler, hakaretler oldu. Burada bir tutarsızlık var mı, yok mu; bunu kamuoyunun bilgisine ve takdirlerine sunmak isteriz. Asla bu iddiaları ve istinatları kabul etmiyoruz" diye konuştu.

AKŞENER NE AÇIKLAYACAK?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yapacağı konuşmanın detayları sorulan Zorlu, "Bu tarihin önemli bir başlangıç olacağını söylemiştim. Tarihsel önemi itibariyle önemli bir gün. Yakın geçmişimizde bu anlamlı günde bu kadar önemli hale gelen başka bir gün hatırlamıyorum. Siyasetin her penceresinde konuşulan konu haline geldi. Sayın Genel Başkanımız da 26 Mayıs tarihinden sonra ilk defa milletimizle bir araya gelecek. Orada partimizin olası yol haritasına ilişkin bazı mesajlar verecek, değerlendirmeler yapacak. Bu da bizim için ikinci bir önem konusu. Genel Başkanımızın söyleyeceği şeyler her partinin olduğu gibi bizim için de büyük anlam taşıyor. İçeriği ve o günkü programın nihai haliyle ilgili değerlendirmeleri sürdürüyoruz. İlerleyen günlerde daha somut gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşacağız." dedi.