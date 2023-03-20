İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, iktidar olmaları durumunda Nevruz Günü'nün resmi tatil olmasını sağlayacaklarını bildirdi.

Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Nevruz'u milleti birleştiren değerlerde buluşturan önemli bir sembol olarak gördüklerini söyledi. Dün Nevruz kutlamalarında ortaya çıkan görüntüleri eleştiren Zorlu, terör örgütüne mesaj gönderilmesine ve terörist başına güzellemeler yapılmasına tepki gösterdi.

İYİ Parti kadrolarının "çözüm süreci"nde benzer yaklaşımlara karşı tavrının net olduğunu vurgulayan Zorlu, şöyle konuştu:

"Bugün de bu tabloyu kabul etmiyoruz ve milletimize saygısızlık olarak görüyoruz. Demokrasi gerçeklerde ortaklaşmaktır. Bu gerçek milli birliğimiz, bağımsızlığımız ve bütünlüğümüzdür. Bu ülkenin kardeşliği ve bütünlüğüdür. İktidarımızda İYİ Parti olarak Nevruz Günü'nün resmi bir tatil olmasını sağlayacağız. Bu vesileyle hem milletimizin tümünü kuşatan bu önemli günü her karış toprağımızda hak ettiği şekilde kutlanır hale getireceğiz hem de Türk dünyasıyla uyumlaşmayı hızlandıracağız."

"Şu ana kadar bir çözüme varabilmiş değiliz"

Zorlu, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimiyle ilgili çalışmalarının devam ettiğini bildirerek İYİ Parti'ye aday adaylığı başvurularının anbean arttığını söyledi.

Farklı illere yerleştirilen depremzedelerin bulundukları yerde ayrı bir sandık konularak oy kullanmalarının arayışı içerisinde olduklarını belirten Zorlu, "Partimizim bu yöndeki başvurusu YSK tarafından kanun gerekiyor gerekçesiyle reddedildi. Biz de bunun üzerine nasıl bir kanun değişikliği yapabileceğimizi AK Parti ve CHP gruplarıyla bir araya gelerek TBMM'ye taşımanın çabasında olduk. Ancak şu ana kadar bir çözüme varabilmiş değiliz." dedi.

"Cumhurbaşkanı adayı olarak ziyaret ediyor"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP heyetini ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerinin sorulması üzerine Zorlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu olan bir partiyi cumhurbaşkanı adayı olarak ziyaret ediyor. Biz bu konuyla ilgili görüşlerimizi daha önce açıklamıştık. Bu özenden asla taviz vermeyeceğiz. Bunu milletimize taahhüt ediyoruz. İYİ Parti milletimizin birlik ve bütünlüğünü sağlayacak yegane çimentodur. Bu işlevini ilelebet sürdürecektir."