İYİ Partili Ümit Dikbayır partisinden ihraç edildi

İYİ Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır yaptığı ilk açıklamada, "Şunu biliyorum, 3 maddeden sevk etmişlerdi. İkisini Disiplin Kurulu kabul etmedi, etmemiş yani. Sadece partiyi basında yıpratmaktan dolayı ihraç kararı almışlar." dedi. Dikbayır, perşembe günü TBMM'de basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti.

DİKBAYIR HAKKINDA İHRAÇ KARARI

İYİ Parti'de geçtiğimiz haftalarda Ümit Dikbayır krizi yaşandı. Genel Başkan Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği, belediyelerle ticari ilişkisi olduğu ve partideki eski kadın çalışanı taciz ettiği öne sürülen Sakarya Milletvekili Dikbayır, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Dikbayır'ın durumunu görüşen Disiplin Kurulu kararını verdi. İYİ Parti'den yapılan açıklamada, ""Müşterek Disiplin Kurulumuz, 5 Aralık 2023 tarihinde toplanarak Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın oy birliği ile kesin olarak partiden ihracına karar vermiştir." denildi.

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır

DİKBAYIR: SADECE PARTİYİ BASINDA YIPRATMAKTAN DOLAYI İHRAÇ KARARI ALMIŞLAR

İhracın ardından Dikbayır'dan ilk açıklama geldi. Dikbayır, "Şunu biliyorum, 3 maddeden sevk etmişlerdi. İkisini Disiplin Kurulu kabul etmedi, etmemiş yani. Sadece partiyi basında yıpratmaktan dolayı ihraç kararı almışlar." ifadelerini kullandı. Dikbayır, 7 Aralık Perşembe Meclis'te konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyeceğini bildirdi.