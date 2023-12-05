 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İYİ Partili Ümit Dikbayır partisinden ihraç edildi - Son Dakika

İYİ Partili Ümit Dikbayır partisinden ihraç edildi

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partisinden ihraç edildi.

İYİ Partili Ümit Dikbayır partisinden ihraç edildi
05.12.2023 - 18:15,
Abone Ol

İYİ Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır yaptığı ilk açıklamada, "Şunu biliyorum, 3 maddeden sevk etmişlerdi. İkisini Disiplin Kurulu kabul etmedi, etmemiş yani. Sadece partiyi basında yıpratmaktan dolayı ihraç kararı almışlar." dedi. Dikbayır, perşembe günü TBMM'de basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti.

DİKBAYIR HAKKINDA İHRAÇ KARARI

İYİ Parti'de geçtiğimiz haftalarda Ümit Dikbayır krizi yaşandı. Genel Başkan Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği, belediyelerle ticari ilişkisi olduğu ve partideki eski kadın çalışanı taciz ettiği öne sürülen Sakarya Milletvekili Dikbayır, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Dikbayır'ın durumunu görüşen Disiplin Kurulu kararını verdi. İYİ Parti'den yapılan açıklamada, ""Müşterek Disiplin Kurulumuz, 5 Aralık 2023 tarihinde toplanarak Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın oy birliği ile kesin olarak partiden ihracına karar vermiştir." denildi.

Sakarya Milletvekili Dikbayır İYİ Parti'den ihraç edildi
Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır

DİKBAYIR: SADECE PARTİYİ BASINDA YIPRATMAKTAN DOLAYI İHRAÇ KARARI ALMIŞLAR

İhracın ardından Dikbayır'dan ilk açıklama geldi. Dikbayır, "Şunu biliyorum, 3 maddeden sevk etmişlerdi. İkisini Disiplin Kurulu kabul etmedi, etmemiş yani. Sadece partiyi basında yıpratmaktan dolayı ihraç kararı almışlar." ifadelerini kullandı. Dikbayır, 7 Aralık Perşembe Meclis'te konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyeceğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta sonu kendisinin ve oğlunun banka hesaplarının gayri resmi kontrol edildiğini öne sürerek, "Benim ve ailemin belediyelerde işi-gücü yok. Kanıtlanırsa siyaseti bırakırım" demişti.

İddiaların odağındaki isimlerden İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, "Hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim" demişti. Akşener'in imzasıyla kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Dikbayır, daha önce aldığı istifa kararından vazgeçmişti.

Sakarya Milletvekili Dikbayır İYİ Parti'den ihraç edildi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

KENDİSİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Ümit Dikbayır, TBMM Başkanlığına sunduğu dilekçeyle yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunmuştu. Dikbayır ayrıca avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, nüfuzu kötüye kullanma, kişisel verileri ihlal etme suçlarından kendisi hakkında soruşturma yürütülmesini istemişti. İki hafta önce partisinin Meclis Grubuna ve Genel Merkez Disiplin Kuruluna verdiği dilekçelere yanıt alamadığını, bu iddiaların üstünün örtülmesini istemediği için savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Dikbayır, aynı doğrultuda dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis Başkanlığına başvurduğunu söylemişti. Dikbayır, gerçeklerin ortaya çıkmasını istediğini belirterek, süreci takip ettiğini dile getirmişti.

Sakarya Milletvekili Dikbayır İYİ Parti'den ihraç edildi

TACİZ İDDİASI

Gazeteci İsmail Saymaz, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın partideki bir kadına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini yazdı. Saymaz, bu olayın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "fuhuş oteli işleten emniyet müdürü" iddiasıyla da ilgili olduğunu öne sürdü.

Sakarya Milletvekili Dikbayır İYİ Parti'den ihraç edildi
Kaynak: İHA

Ümit Dikbayır, Milletvekili, İYİ Parti, Sakarya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Partili Ümit Dikbayır partisinden ihraç edildi - Son Dakika


18:08
Kassam Tugayları, burunlarının dibine kadar girdileri İsrail askerlerine saldırdı Kassam Tugayları, burunlarının dibine kadar girdileri İsrail askerlerine saldırdı
17:55
Türkiye'nin ünlü gıda firması Mandıracı Amca iflas etti Türkiye'nin ünlü gıda firması Mandıracı Amca iflas etti
17:46
Ümit Dikbayır, İYİ Parti'den ihraç edildi Ümit Dikbayır, İYİ Parti'den ihraç edildi
17:05
Putin hijyen nedeniyle Moskova'ya yeni atanan büyükelçilerin kendisine 22 metreden fazla yaklaşmamasını istedi Putin hijyen nedeniyle Moskova'ya yeni atanan büyükelçilerin kendisine 22 metreden fazla yaklaşmamasını istedi
16:36
CHP'ye kapıları kapatan Akşener'e Özdağ'dan çağrı: Gel beraber ittifak kuralım CHP'ye kapıları kapatan Akşener'e Özdağ'dan çağrı: Gel beraber ittifak kuralım
16:32
Britney Spears'in babasının bacağı enfeksiyon nedeniyle kesildi Britney Spears'in babasının bacağı enfeksiyon nedeniyle kesildi
16:31
Bodrum'da öldürülen anne ve kızının cenazeleri teslim alınmadı Bodrum'da öldürülen anne ve kızının cenazeleri teslim alınmadı
16:28
Gösterişli hayatıyla tanınan Nevra Bilem ve eşi 3 yılda sadece 20 bin TL vergi ödemiş Gösterişli hayatıyla tanınan Nevra Bilem ve eşi 3 yılda sadece 20 bin TL vergi ödemiş

Son Dakika
18:08 Hamas'ın İsrail birliklerine saldırı öncesi gözetleme faaliyeti
17:55 Türkiye'nin ünlü gıda firması Mandıracı Amca iflas etti
17:46 Ümit Dikbayır, İYİ Parti'den ihraç edildi
17:05 Putin hijyen nedeniyle Moskova'ya yeni atanan büyükelçilerin kendisine 22 metreden fazla yaklaşmamasını istedi
16:22 5.1'lik depremde hasar alan Mudanya Belediyesi'nin binası tahliye edildi
16:36 CHP'ye kapıları kapatan Akşener'e Özdağ'dan çağrı: Gel beraber ittifak kuralım
16:32 Britney Spears'in babasının bacağı enfeksiyon nedeniyle kesildi
16:28 Gösterişli hayatıyla tanınan Nevra Bilem ve eşi 3 yılda sadece 20 bin TL vergi ödemiş
16:31 Bodrum'da öldürülen anne ve kızının cenazeleri teslim alınmadı
16:25 10 bin yeni polis alımı yapılacak! İşte tüm detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2023 19:18:04. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ Partili Ümit Dikbayır partisinden ihraç edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement