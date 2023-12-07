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İYİ Partili vekilden, partiden istifa eden Yanıkömeroğlu için olay paylaşım: İmamoğlu satın aldı - Son Dakika
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İYİ Partili vekilden, partiden istifa eden Yanıkömeroğlu için olay paylaşım: İmamoğlu satın aldı

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, yerel seçimlerde CHP ile ittifak kurulmaması üzerine partisinden istifa etti. Yanıkömeroğlu'nun kararı sonrası İYİ Parti Ankara milletvekili Yüksel Arslan istifa haberini geçen bir haber sitesinin paylaşımına ''İmamoğlu satın aldı'' yorumu yaptı. Arslan'ın daha sonra söz konusu yorumu sildiği görüldü.

07.12.2023 - 07:45,  Güncelleme: 08:37
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İYİ Parti'de istifa rüzgarı devam ediyor. Son olarak partinin Kurucular Kurulu Üyesi İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, yerel seçimde CHP ile ittifak kurulmamasına tepki göstererek partisinden istifa etti. Yanıkömeroğlu'nun istifası sonrası yaşanan bir gelişme ise ortalığı fena karıştırdı. İYİ Parti Ankara milletvekili Yüksel Arslan, Yanıkömeroğlu'nun istifasını duyuran bir haberi sosyal medya hesabından paylaşarak "İmamoğlu satın aldı" yorumunda bulundu. Arslan'ın kısa süre sonra yaptığı bu yorumu sildiği fark edildi.

İYİ PARTİLİ VEKİL PARTİDEN İSTİFA ETTİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, "Kurucular Kurulu üyesi olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

İYİ Partili vekilden, partiden istifa eden Yanıkömeroğlu için olay paylaşım: İmamoğlu satın aldı

İSTİFA SONRASI İYİ PARTİLİ VEKİLDEN OLAY PAYLAŞIM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Özel Kalem Müdürlüğü ve ABB İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı görevlerinde bulunan ve daha sonra İYİ Parti'den Ankara Milletvekili olarak TBMM'ye giren Yüksel Arslan'ın, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun istifa ettiği haberlerinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yorum dikkat çekti.

İYİ Partili vekilden, partiden istifa eden Yanıkömeroğlu için olay paylaşım: İmamoğlu satın aldı

"İMAMOĞLU SATIN ALDI"

Arslan yaptığı yorumda Yanıkömeroğlu'nu kastederek "İmamoğlu satın aldı" ifadelerini kullandı. Arslan'ın daha sonra söz konusu yorumu sildiği görüldü.

YORUMLAR (1)
  • Selim Kayisi: Adam Aileden zengin. olabilir. Yanıtla 2 2

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Son Dakika Politika İYİ Partili vekilden, partiden istifa eden Yanıkömeroğlu için olay paylaşım: İmamoğlu satın aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Partili vekilden, partiden istifa eden Yanıkömeroğlu için olay paylaşım: İmamoğlu satın aldı - Son Dakika
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