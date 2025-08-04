İZSU'nun Kayıp-Kaçak Oranları Eleştirildi

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) kayıp-kaçak oranlarını gizlediğini savunarak, "Son 5 yılda, tam 6 milyar 135 milyon liralık içme suyu, İZSU'nun şebekesindeki kayıplar nedeniyle heba oldu." ifadesini kullandı.

Kaya, yazılı açıklamasında, İZSU'nun 2021 yılı verilerine göre kent genelindeki kayıp-kaçak oranının yüzde 31,52 olduğunu belirtti.

Bu oranın, her 3 bardak sudan 1'inin musluğa ulaşamadan toprağa karıştığı anlamına geldiğini vurgulayan Kaya, Kınık'ta yüzde 55, Bergama'da yüzde 48, Seferihisar'da yüzde 43,58 ve Kiraz'da yüzde 40,59 oranında suyun kaybolduğunu kaydetti.

İZSU'nun bu oranları gizlemeye başladığını öne süren Kaya, şöyle devam etti:

"2021 sonrası faaliyet raporlarında yalnızca merkezdeki 11 ilçe esas alınmakta, böylece şehir genelindeki kayıp-kaçak oranı yapay biçimde yüzde 26,77'ye düşürülmüş gibi gösterilmektedir. Kırsal ilçeler ise yok sayılmaktadır. Ancak 2023 yılı Sayıştay raporu bu örtbası ortaya çıkarmıştır. İZSU'nun kamuoyuyla paylaşmadığı 2022 yılı verileri, durumun gizlendiğini ve gerçeğin çok daha kötü olduğunu belgeliyor. Bu sadece teknik bir sorun değildir."

"Sorun suyun kaynağında değil, su yönetiminde"

Kaya, milyarlarca liralık yatırımlarla üretilen içme suyunun musluğa ulaşamadan sistem içinde kaybolduğunu belirterek, "Son 5 yılda, tam 6 milyar 135 milyon liralık içme suyu, İZSU'nun şebekesindeki kayıplar nedeniyle heba oldu. İklim krizi derinleşirken, suyun stratejik bir değere dönüştüğü bir dönemde bu durum yalnızca bir yönetim zafiyeti değil, aynı zamanda büyük bir kamu kaynağı israfıdır. Tüm bu gerçeklere rağmen, İzmir'de hala 'dirençli kent' masalları anlatılıyor. Kayıp-kaçak sorununu gündeme getirenler ya susturuluyor ya da 'siyaset yapıyor' diye yaftalanıyor." ifadesini kullandı.

İstanbul'da kayıp-kaçak oranının yüzde 18,63, Bursa'da da bu oranın yüzde 19 olarak görüldüğünü aktaran Kaya, bunun İzmir'de yüzde 30'un üzerinde olduğunu dile getirerek, "Bazı ilçelerde yüzde 50'yi aşan oranlarla Türkiye'nin en yüksek su kaybı yaşayan şehirlerinden biri konumundadır. Bu haliyle İzmir'in su yönetimi ne dirençlidir, ne de sürdürülebilirdir. Çünkü sorun suyun kaynağında değil, su yönetimindedir." açıklamasında bulundu.